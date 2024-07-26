Монстр живет в каждом? Психиатр объяснила, как устроен мозг маньяков и почему мы любим фильмы про серийных убийц

Психиатры считают, что убить может каждый Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











В Алтайском крае суд продолжает рассматривать дело политеховского маньяка Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 девушек и женщин в 2000-х. Экспертиза признала его вменяемым, даже более чем через 20 лет после совершения преступлений «кровавый ректор» в деталях помнил каждую расправу.



Почему люди убивают и что происходит в их голове? Маньяками рождаются или становятся? Есть ли предрасположенность к серийным преступлениям? Об этом и не только нашим барнаульским коллегам из NGS22.RU рассказала врач-психиатр и психотерапевт Елена Старенкова.



Темные стороны личности

— Когда мы говорим о серийных убийцах, то имеем в виду очень широкий общественный феномен. Среди преступников встречаются совершенно разные люди, и их нельзя четко объединить по одному признаку. Например, многие думают, что если это был тихий ребенок с проблемами, то из него обязательно вырастет маньяк. Нет, всё гораздо сложнее, — объясняет доктор.

Психиатр объяснила, как устроен мозг маньяков Источник: Городские порталы

Новозеландский психиатр Джон Макдональд связал предрасположенность к жестоким преступлениям с тремя особенностями поведения. Это зоосадизм, пиромания и энурез.



— Позднее было проведено множество исследований, и теория встретила волну критики. Выяснилось, что описанные симптомы встречаются лишь у некоторых серийных убийц. Например, зоосадизм был характерен для американского маньяка Джеффри Дамера. К тому же не у всех детей с подобной проблемой в будущем будет склонность к какому-то асоциальному поведению.



Еще один известный термин, который используют при оценке личности, — темная триада. В нее входят макиавеллизм (склонность к манипуляциям и обману ради получения желаемого), нарциссизм (завышенная самооценка в сочетании с практически полным отсутствием эмпатии) и психопатия (склонность к антисоциальному поведению и отсутствие раскаяния). Их высокий уровень усиливает вероятность того, что человек станет преступником.



— Но опять же эта теория тоже не может на сто процентов совпадать с реальностью. Дело в том, что все эти черты в той или иной мере присущи многим людям и у каждого выражены по-разному. Триада не говорит о предрасположенности к убийствам, а лишь обращает внимание на особенности, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу человека. Эти черты выступают предвестниками асоциального поведения.



Психиатр добавила, что родителям не стоит паниковать, если какой-то из этих признаков есть у ребенка.



— В детстве рано делать выводы о том, каким ребенок вырастет, ведь его личность еще не завершила формирование. На многие качества можно повлиять, скорректировать их. К тому же некоторые особенности поведения с возрастом исчезнут сами собой. Если же есть тревожные звоночки, то родителям нужно обратиться за помощью. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда человек боится осуждения больше, чем проблем со здоровьем. Естественно, это неправильно и вектор должен быть смещен в сторону себя и своих близких.



Почему маньяки убивают

Доктор уверена, что совершить преступление может каждый, однако здесь всё зависит от мотивации и условий, в которые попадает человек.

— Психолог Дэвид Басс на протяжении семи лет анализировал множество случаев и выяснил, что каждый способен на убийство, это лишь вопрос мотивации. Считается, что в условиях, когда человеку или его детям грозит опасность, он может пойти на преступление. Многие будут это отрицать и утверждать, что с ними такого произойти не может. Но опять же мы говорим о том, что большинство людей с такими ситуациями просто не сталкиваются и никогда не столкнутся. К тому же всё зависит от реакции человека на стресс. Одних сложно вывести из себя, другие же, наоборот, эмоционально неустойчивы и в определенных ситуациях склонны к агрессии.



Доктор подчеркнула, что убийство для маньяков служит возможностью удовлетворить потребности.



— Это феномен, выходящий за рамки нормы. Не бывает так, что человек просто захотел и сразу стал маньяком. Нужны определенные предпосылки, должно сложиться большое количество факторов. Серийные убийцы могут воспринимать преступление как эквивалент полового акта и спокойно жить без угрызений совести. Маньяки с психологической точки зрения не совсем целостны. То есть у них присутствуют определенные проблемы, но при этом они могут уживаться в обществе.

Как понять, адекватен ли человек? В психиатрии есть четкое разделение нормы и патологии, существует список диагнозов.



— При отклонении от нормы должны присутствовать два признака. Первый — субъективный дискомфорт, то есть должно что-то беспокоить. Второй — непринятие человека обществом, то есть других людей должно сильно насторожить поведение, выбивающееся из допустимых рамок. Пациент приходит к психиатру, и мы можем определить, норма это, пограничная норма или какая-то патология.



Елена Старенкова — опытный психиатр Источник: Ольга Бессонова











При этом многих убийц признают вменяемыми, но в этом нет ничего удивительного.



— Вменяемость — термин скорее юридический, чем медицинский, и обозначает способность отдавать отчет своим действиям. Это определение мало коррелирует с наличием или отсутствием психического расстройства. Бывает так, что оно есть, но человек признается вменяемым. А иногда диагноза нет, а пациент невменяем. Каждый случай индивидуален.



Сексуальные маньяки, ситуативные и силовики

Российские ученые разделяют серийных убийц на три типа. Первый — сексуальные маньяки, которые действуют из-за аномального полового влечения и не могут удовлетворить свои потребности каким-то иным путем.

Второй тип — силовики, люди, которые нуждаются в постоянном контроле, стремятся к власти и самоутверждаются через насилие.



Третья группа — ситуативники, убивающие из-за внезапного импульса, который просто не могут подавить.



Американские криминальные психологи делят маньяков на два типа с более сложными названиями: организованный несоциальный и дезорганизованный асоциальный.



Суд продолжает рассматривать дело политеховского маньяка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В первом случае это чаще всего умный человек, который не привлекает к себе внимания, ведет обычную жизнь, но при этом у него есть нарушения в поведении. А у второй категории преступников, наоборот, интеллект ниже среднего, могут присутствовать психические заболевания. Такие люди не производят хорошего впечатления ни по внешности, ни по общению.



— За годы работы криминальным психологам удалось охарактеризовать множество серийных убийц. Чем лучше поведение таких людей понимают специалисты, тем выше вероятность, что подобный преступник будет пойман в будущем.



Безопасная территория ужаса

Многие любят фильмы про серийных убийц. Почему же они так популярны? Людям интересно, что творится в голове у маньяков, они хотят понять, что стало спусковым крючком, и пощекотать нервы.

— Такие фильмы будоражат, вызывают отклик. Это такая безопасная территория, где можно получить те эмоции, которых не хватает в повседневной жизни.



Елена категорически не согласна с мнением о том, что подобные фильмы негативно влияют на неокрепшие умы и романтизируют насилие.

