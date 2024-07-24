Очень странные дела. Житель Садового позвал к себе детей, соседи его избили, приняв за педофила, — он в СИЗО, его родные против

45-летнего жителя поселка Садовый Владислава обвинили в особо тяжком преступлении, за которое ему грозит до 15 лет заключения Источник: «Садовый online» / Андрей Бортко / NGS.RU











В посёлке Садовый местные жители заявили о поимке педофила. По словам одного из активистов, мужчина заманил к себе в квартиру двух маленьких мальчиков и принялся ублажать себя у них на глазах. Подозреваемого передали на руки силовикам, те возбудили уголовное дело и намеревались отправить его в следственный изолятор, но суд отказал, заявив, что доказательств преступления недостаточно. Родственники задержанного бьют тревогу: мол, мужчина не извращенец, он умеет дружить с детьми, а его хотят упечь за решётку. СИЗО задержанному организовали со второго раза. Кто же он? Вовремя остановленный маньяк или жертва массовой педофилофобии? Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов пообщался с обеими сторонами по поводу неоднозначной ситуации и призывает читателей самим попытаться ответить на этот вопрос.



Подвиг или истерия?

Новость о поимке педофила в посёлке Садовый пришла не от правоохранительных органов. 14 июля в чате «Садовый online» местный житель по имени Александр сообщил, что обезвредил, по его словам, извращенца. Мужчина прикрепил к сообщению фотографию, на которой человек со следами побоев на лице сидит на диване практически голый — в одном полотенце, прикрывающем пах.



— Соседи, всем добрый день! Это животное, педофил, был мною пойман на квартире. Мастурбировал на детей 5–7 лет. Я залез через балкон, так как увидел, что он заманил их к себе, — пояснил Александр.



Новость вызвала бурное обсуждение и в течение суток вышла за пределы поселкового чата. Информация, что в Садовом, вероятно, был пойман педофил, разлетелась по соцсетям и новостным сайтам. Как это часто бывает, в течение пары дней в инфополе уже сформировалось устойчивое мнение, что под Новосибирском задержали извращенца. При этом правоохранительные органы два дня хранили молчание. Следственный комитет отреагировал утром 17 июля.



— По данным следствия, 14 июля 2024 года 45-летний мужчина, находясь в квартире в одном из поселков Новосибирского района, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Фигурант задержан, — сообщили в ведомстве.

То самое сообщение в поселковом чате Источник: «Садовый online»











Обычно обстоятельства преступлений на сексуальной почве, да еще и с участием детей, силовики держат в тайне. Александр, обезвредивший, по его словам, педофила, общаться с корреспондтом НГС наотрез отказался.



17 июля следователь Следственного отдела по городу Обь (занимается преступлениями, совершенными в Новосибирском районе) в Новосибирском районном суде потребовал отправить задержанного в следственный изолятор. К очередному удивлению журналистов суд принял неочевидное решение.



— Старшим следователем не представлено достаточных данных, свидетельствующих об обоснованности подозрения в причастности задержанного мужчины, в материалах таких данных не приведено, — сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.



Источник НГС, знакомый с ситуацией, пояснил, что на момент обращения в суд обвинение задержанному не было предъявлено, а его возможную причастность к преступлению следователь объяснил только показаниями активиста Александра. Суд отпустил подозреваемого на свободу.



«Контактировал только с детьми»: версия соседей

Инцидент произошёл в одном из четырёхэтажных многоквартирников, недавно построенных в Садовом. Пара опрятных домов, асфальтированные проезды, уютная детская площадка, на которой, по словам местных жителей, собираются ребятишки из окружающего частного сектора.



В будний день во дворе оказалось немноголюдно. У одного подъезда собралась группа нерусских рабочих, которые сходу заявили, что ничего не знают, а затем появилась молодая женщина в окружении детей 5–7 лет. Она заявила, что является родственницей того самого Александра, который заявил о поимке «педофила».

Некоторые квартиры в свежепостроенных домах ещё пустуют Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам женщины, странный сосед появился в их доме пару месяцев назад. Немногословный, отстраненный, он, подчеркнула собеседница, практически не разговаривал со взрослыми людьми. Круг его общения составляли исключительно дети.



— Он постоянно был то ли под алкоголем, то ли под чем… Постоянно будто в нетрезвом состоянии. Из взрослых с ним никто не разговаривал, он именно с детьми контактировал. Он то им печенюшки на площадку принесёт, то ещё что-то, — пояснила женщина.



Она подчеркнула, что странный сосед устроился подсобным рабочим в местную управляющую компанию. Дети крутились рядом, когда он работал: за помощь он платил по 150 рублей. Однажды, отметила собеседница, после того, как подозрительный мужчина отремонтировал песочницу, она нашла там не менее подозрительный пакет.



— Я знаю, что он работал в песочнице. В этот же день на площадке был пакет, там была кофточка детская 110 размера на 3-летнего ребенка, мячик и рабочие перчатки. Очень странно, — рассуждает женщина.

На детской площадке часто собираются ребята из частного сектора Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











14 июля во дворе проходило собрание собственников. У балкона квартиры на первом этаже, где поселился странный сосед, жители заметили детский велосипед. Подойдя поближе, через открытое окно и балконную дверь они услышали детские голоса внутри. Александр встал на приступку, заглянул в квартиру, увидел детей и практически голого мужчину. Внутрь ворвались несколько человек. После того, как страсти улеглись, вызвали полицию.



— В квартире нашли маски маскарадные, игрушки, женскую юбку, колготки, — перечислила собеседница.



Названного педофилом рабочего увезли в отдел, но через несколько часов отпустили. Через два дня, после того, как в СМИ разошлась новость об инциденте в Садовом, его задержали снова, но суд не нашёл оснований лишать мужчину свободы на время расследования.



«Он так ребенком и остался »: свидетельства родных обвиняемого



Назовём задержанного Владислав (имя изменено в связи с требованием законодательства РФ). Ему 45 лет, и о его судьбе корреспонденту НГС подробно рассказал его родной брат Виталий. По словам мужчины, они воспитывались в интеллигентной семье, где мать много лет проработала деканом одного из факультетов в педагогическом университете. В семье с традиционными ценностями.



— Нас трое братьев. Владислав — самый младший, я — средний, есть у нас еще старший брат. Мы росли в любви и заботе, любили друг друга очень сильно, младший был самый любимый. Мать с отцом прожили 60 лет в браке, старший с супругой — уже 40 лет, мы с женой — 33 года, — подчеркнул Виталий.



У Владислава судьба не сложилась, продолжил мужчина. В 9 лет он получил серьёзную травму глаза, когда расхулиганился с друзьями в школе. Мальчишки задирались на трудовика, тот в ответ запустил в них сырой картошкой, попал Владиславу в лицо. Пошло отслоение сетчатки глаза.



— Мамка, хоть и была сильно занята, начала с ним кататься по Москве. Он перенёс три операции с полным общим наркозом, а в СССР наркозы-то были… Психика у него… Он так ребенком и остался, — отметил Виталий, но пояснил, что поставленного диагноза психического заболевания у его брата не было.

Родственники Владислава настаивают, что он не совершал преступления Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мужчина говорит, что его младший брат почти всю жизнь прожил с родителями, тем не менее был женат, у него есть двое детей. Младшему сыну 8 лет. Владислав своего призвания в жизни не нашёл, перебивался случайными заработками. Однажды выдумал бизнес-план: занял у матери денег, купил сборные игрушечные модели (машинки, самолётики), собираясь перепродать. Партия, уверяет Виталий, так и осталась нереализованной в родительской квартире.



По словам родного брата Владислава, мужчина души не чает в детях и никогда не жалел на них денег. Однажды подарил племяннику большую дорогую модель яхты на радиоуправлении. Просто так, подчеркивает Виталий, без повода.



— Родители умерли, нам осталась трехкомнатная квартира. Решили поделить, купили ему студию в Садовом под самоотделку. Он туда приехал, ему очень понравилось, он начал там ремонт. В этом же доме устроился бригадиром над подсобными рабочими. Казалось, что жизнь начала налаживаться, — отметил мужчина.



С одним из мальчиков, который сегодня проходит потерпевшим по уголовному делу, Владислав познакомился, когда рабочие потеряли ключи от бытовки. Он попросил ребёнка поискать, тот нашёл. Мужчина отблагодарил помощника: купил ему два килограмма печенья. Завязалось общение, объясняет Виталий.



В следующий раз ребёнок помог Владиславу отрезать кусок ткани. Мальчик, уверяет мужчина, помогал его брату в присутствии своей матери. За помощь получил 150 рублей, которые в итоге мать и забрала. 14 июля Владислав стоял на балконе, когда его уже знакомый школьник проезжал мимо на велосипеде вместе с младшим братом.



— Этот мальчик, который постарше, подъезжает и начинает ему рассказывать: типа, дядя Слава, я уже все буквы знаю, последнюю букву сегодня изучил. Он ему говорит: «А давай пойдем, поможешь мне, и посмортим, как ты цифры знаешь». Он говорит, что учил мальчишек, как с рулеткой работать. Поймите, он любит детей. В нормальном смысле слова, — поясняет Виталий.



По словам мужчины, брат работал в своей квартире в одних трусах — жарко, да и вся верхняя одежда грязная, постираться негде: в квартире только диван, пара шкафов и унитаз. Перед приходом детей, подчеркивает Виталий, Владислав успел повязать на бедра небольшое полотенце. Общение с детьми на этот раз прервали несколько мужчин, которые избили его, а потом вызвали полицию.

Жители Садового якобы массово выступили за арест предполагаемого педофила Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Ему (Александру) показалось, что, сидя на корточках, Слава в одной руке держал рулетку, а другой якобы удовлетворял себя, — отметил Виталий.



После того, как Владислава в первый раз отпустили полицейские, отмечает мужчина, к нему пришёл некий сосед, который передал ему пакет с детскими вещами, поверх которых лежала взрослая хлопчатобумажная рабочая перчатка. Спросил, мол, не твоё? Владислав взял, хотя детские вещи не имели к нему никакого отношения, пояснил Виталий.



— Такое ощущение, что подсунули специально, — рассуждает мужчина.



После ажиотажа в СМИ Владислава задержали снова, увезли в суд, но снова отпустили. Как оказалось, ненадолго.



Суд суду рознь

Новость о том, что «педофила» оставили на свободе, переполошила участников чата «Садовый online». Позже в СМИ появились сообщения, что местные жители готовы дойти до главы СК Александра Бастрыкина, лишь бы добиться «справедливости».



Упоминание главного следователя страны вызвало соответствующий резонанс: из Следственного отдела по городу Обь уголовное дело было передано в Третий отдел по расследованию особо важных дел. Его сотрудники вышли с ходатайством арестовать подозреваемого, но теперь уже в Центральный суд Новосибирска.



— Следователи делали упор на то, что Владислав может скрыться во время расследования, хотя он не скрылся после того, как его отпустили из полиции и первый раз из суда. Ещё один аргумент — может повлиять на свидетелей, — пояснил корреспонденту НГС адвокат Андрей Анохин.



Судья Елена Хусиханова удовлетворила ходатайство силовиков и отправила Владислава в следственный изолятор. Источник НГС, знакомый с ситуацией, отметил, что в Центральный суд следователи представили те же доказательства, что и их коллеги предоставляли в Новосибирский районный суд: то есть, только показания активиста Александра. Дети говорят силовикам, что ничего предосудительного «дядя Слава» не делал.

Хотя ни Следственный комитет, ни другие правоохранительные органы не называли, по какой именно статье о покушении на половую неприкосновенность несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, она здесь, в силу малолетнего возраста детей, который закон приравнивает к беспомощному состоянию, может быть только одна, самая тяжкая из всех: 132 УК РФ («Насильственные либо иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего»).