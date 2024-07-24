Очень странные дела. Житель Садового позвал к себе детей, соседи его избили, приняв за педофила, — он в СИЗО, его родные против

В посёлке Садовый местные жители заявили о поимке педофила. По словам одного из активистов, мужчина заманил к себе в квартиру двух маленьких мальчиков и принялся ублажать себя у них на глазах. Подозреваемого передали на руки силовикам, те возбудили уголовное дело и намеревались отправить его в следственный изолятор, но суд отказал, заявив, что доказательств преступления недостаточно. Родственники задержанного бьют тревогу: мол, мужчина не извращенец, он умеет дружить с детьми, а его хотят упечь за решётку. СИЗО задержанному организовали со второго раза. Кто же он? Вовремя остановленный маньяк или жертва массовой педофилофобии? Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов пообщался с обеими сторонами по поводу неоднозначной ситуации и призывает читателей самим попытаться ответить на этот вопрос.
Подвиг или истерия?
Новость о поимке педофила в посёлке Садовый пришла не от правоохранительных органов. 14 июля в чате «Садовый online» местный житель по имени Александр сообщил, что обезвредил, по его словам, извращенца. Мужчина прикрепил к сообщению фотографию, на которой человек со следами побоев на лице сидит на диване практически голый — в одном полотенце, прикрывающем пах.
— Соседи, всем добрый день! Это животное, педофил, был мною пойман на квартире. Мастурбировал на детей 5–7 лет. Я залез через балкон, так как увидел, что он заманил их к себе, — пояснил Александр.
Новость вызвала бурное обсуждение и в течение суток вышла за пределы поселкового чата. Информация, что в Садовом, вероятно, был пойман педофил, разлетелась по соцсетям и новостным сайтам. Как это часто бывает, в течение пары дней в инфополе уже сформировалось устойчивое мнение, что под Новосибирском задержали извращенца. При этом правоохранительные органы два дня хранили молчание. Следственный комитет отреагировал утром 17 июля.
— По данным следствия, 14 июля 2024 года 45-летний мужчина, находясь в квартире в одном из поселков Новосибирского района, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Фигурант задержан, — сообщили в ведомстве.
Обычно обстоятельства преступлений на сексуальной почве, да еще и с участием детей, силовики держат в тайне. Александр, обезвредивший, по его словам, педофила, общаться с корреспондтом НГС наотрез отказался.
17 июля следователь Следственного отдела по городу Обь (занимается преступлениями, совершенными в Новосибирском районе) в Новосибирском районном суде потребовал отправить задержанного в следственный изолятор. К очередному удивлению журналистов суд принял неочевидное решение.
— Старшим следователем не представлено достаточных данных, свидетельствующих об обоснованности подозрения в причастности задержанного мужчины, в материалах таких данных не приведено, — сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, пояснил, что на момент обращения в суд обвинение задержанному не было предъявлено, а его возможную причастность к преступлению следователь объяснил только показаниями активиста Александра. Суд отпустил подозреваемого на свободу.
«Контактировал только с детьми»: версия соседей
Инцидент произошёл в одном из четырёхэтажных многоквартирников, недавно построенных в Садовом. Пара опрятных домов, асфальтированные проезды, уютная детская площадка, на которой, по словам местных жителей, собираются ребятишки из окружающего частного сектора.
В будний день во дворе оказалось немноголюдно. У одного подъезда собралась группа нерусских рабочих, которые сходу заявили, что ничего не знают, а затем появилась молодая женщина в окружении детей 5–7 лет. Она заявила, что является родственницей того самого Александра, который заявил о поимке «педофила».
По словам женщины, странный сосед появился в их доме пару месяцев назад. Немногословный, отстраненный, он, подчеркнула собеседница, практически не разговаривал со взрослыми людьми. Круг его общения составляли исключительно дети.
— Он постоянно был то ли под алкоголем, то ли под чем… Постоянно будто в нетрезвом состоянии. Из взрослых с ним никто не разговаривал, он именно с детьми контактировал. Он то им печенюшки на площадку принесёт, то ещё что-то, — пояснила женщина.
Она подчеркнула, что странный сосед устроился подсобным рабочим в местную управляющую компанию. Дети крутились рядом, когда он работал: за помощь он платил по 150 рублей. Однажды, отметила собеседница, после того, как подозрительный мужчина отремонтировал песочницу, она нашла там не менее подозрительный пакет.
— Я знаю, что он работал в песочнице. В этот же день на площадке был пакет, там была кофточка детская 110 размера на 3-летнего ребенка, мячик и рабочие перчатки. Очень странно, — рассуждает женщина.
14 июля во дворе проходило собрание собственников. У балкона квартиры на первом этаже, где поселился странный сосед, жители заметили детский велосипед. Подойдя поближе, через открытое окно и балконную дверь они услышали детские голоса внутри. Александр встал на приступку, заглянул в квартиру, увидел детей и практически голого мужчину. Внутрь ворвались несколько человек. После того, как страсти улеглись, вызвали полицию.
— В квартире нашли маски маскарадные, игрушки, женскую юбку, колготки, — перечислила собеседница.
Названного педофилом рабочего увезли в отдел, но через несколько часов отпустили. Через два дня, после того, как в СМИ разошлась новость об инциденте в Садовом, его задержали снова, но суд не нашёл оснований лишать мужчину свободы на время расследования.
«Он так ребенком и остался
»: свидетельства родных обвиняемого
Назовём задержанного Владислав (имя изменено в связи с требованием законодательства РФ). Ему 45 лет, и о его судьбе корреспонденту НГС подробно рассказал его родной брат Виталий. По словам мужчины, они воспитывались в интеллигентной семье, где мать много лет проработала деканом одного из факультетов в педагогическом университете. В семье с традиционными ценностями.
— Нас трое братьев. Владислав — самый младший, я — средний, есть у нас еще старший брат. Мы росли в любви и заботе, любили друг друга очень сильно, младший был самый любимый. Мать с отцом прожили 60 лет в браке, старший с супругой — уже 40 лет, мы с женой — 33 года, — подчеркнул Виталий.
У Владислава судьба не сложилась, продолжил мужчина. В 9 лет он получил серьёзную травму глаза, когда расхулиганился с друзьями в школе. Мальчишки задирались на трудовика, тот в ответ запустил в них сырой картошкой, попал Владиславу в лицо. Пошло отслоение сетчатки глаза.
— Мамка, хоть и была сильно занята, начала с ним кататься по Москве. Он перенёс три операции с полным общим наркозом, а в СССР наркозы-то были… Психика у него… Он так ребенком и остался, — отметил Виталий, но пояснил, что поставленного диагноза психического заболевания у его брата не было.
Мужчина говорит, что его младший брат почти всю жизнь прожил с родителями, тем не менее был женат, у него есть двое детей. Младшему сыну 8 лет. Владислав своего призвания в жизни не нашёл, перебивался случайными заработками. Однажды выдумал бизнес-план: занял у матери денег, купил сборные игрушечные модели (машинки, самолётики), собираясь перепродать. Партия, уверяет Виталий, так и осталась нереализованной в родительской квартире.
По словам родного брата Владислава, мужчина души не чает в детях и никогда не жалел на них денег. Однажды подарил племяннику большую дорогую модель яхты на радиоуправлении. Просто так, подчеркивает Виталий, без повода.
— Родители умерли, нам осталась трехкомнатная квартира. Решили поделить, купили ему студию в Садовом под самоотделку. Он туда приехал, ему очень понравилось, он начал там ремонт. В этом же доме устроился бригадиром над подсобными рабочими. Казалось, что жизнь начала налаживаться, — отметил мужчина.
С одним из мальчиков, который сегодня проходит потерпевшим по уголовному делу, Владислав познакомился, когда рабочие потеряли ключи от бытовки. Он попросил ребёнка поискать, тот нашёл. Мужчина отблагодарил помощника: купил ему два килограмма печенья. Завязалось общение, объясняет Виталий.
В следующий раз ребёнок помог Владиславу отрезать кусок ткани. Мальчик, уверяет мужчина, помогал его брату в присутствии своей матери. За помощь получил 150 рублей, которые в итоге мать и забрала. 14 июля Владислав стоял на балконе, когда его уже знакомый школьник проезжал мимо на велосипеде вместе с младшим братом.
— Этот мальчик, который постарше, подъезжает и начинает ему рассказывать: типа, дядя Слава, я уже все буквы знаю, последнюю букву сегодня изучил. Он ему говорит: «А давай пойдем, поможешь мне, и посмортим, как ты цифры знаешь». Он говорит, что учил мальчишек, как с рулеткой работать. Поймите, он любит детей. В нормальном смысле слова, — поясняет Виталий.
По словам мужчины, брат работал в своей квартире в одних трусах — жарко, да и вся верхняя одежда грязная, постираться негде: в квартире только диван, пара шкафов и унитаз. Перед приходом детей, подчеркивает Виталий, Владислав успел повязать на бедра небольшое полотенце. Общение с детьми на этот раз прервали несколько мужчин, которые избили его, а потом вызвали полицию.
— Ему (Александру) показалось, что, сидя на корточках, Слава в одной руке держал рулетку, а другой якобы удовлетворял себя, — отметил Виталий.
После того, как Владислава в первый раз отпустили полицейские, отмечает мужчина, к нему пришёл некий сосед, который передал ему пакет с детскими вещами, поверх которых лежала взрослая хлопчатобумажная рабочая перчатка. Спросил, мол, не твоё? Владислав взял, хотя детские вещи не имели к нему никакого отношения, пояснил Виталий.
— Такое ощущение, что подсунули специально, — рассуждает мужчина.
После ажиотажа в СМИ Владислава задержали снова, увезли в суд, но снова отпустили. Как оказалось, ненадолго.
Суд суду рознь
Новость о том, что «педофила» оставили на свободе, переполошила участников чата «Садовый online». Позже в СМИ появились сообщения, что местные жители готовы дойти до главы СК Александра Бастрыкина, лишь бы добиться «справедливости».
Упоминание главного следователя страны вызвало соответствующий резонанс: из Следственного отдела по городу Обь уголовное дело было передано в Третий отдел по расследованию особо важных дел. Его сотрудники вышли с ходатайством арестовать подозреваемого, но теперь уже в Центральный суд Новосибирска.
— Следователи делали упор на то, что Владислав может скрыться во время расследования, хотя он не скрылся после того, как его отпустили из полиции и первый раз из суда. Ещё один аргумент — может повлиять на свидетелей, — пояснил корреспонденту НГС адвокат Андрей Анохин.
Судья Елена Хусиханова удовлетворила ходатайство силовиков и отправила Владислава в следственный изолятор. Источник НГС, знакомый с ситуацией, отметил, что в Центральный суд следователи представили те же доказательства, что и их коллеги предоставляли в Новосибирский районный суд: то есть, только показания активиста Александра. Дети говорят силовикам, что ничего предосудительного «дядя Слава» не делал.
Хотя ни Следственный комитет, ни другие правоохранительные органы не называли, по какой именно статье о покушении на половую неприкосновенность несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, она здесь, в силу малолетнего возраста детей, который закон приравнивает к беспомощному состоянию, может быть только одна, самая тяжкая из всех: 132 УК РФ («Насильственные либо иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего»).
По части 3 статьи 30 части 4 статьи 132 УК РФ («Покушение на иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») Владиславу грозит до 15 лет лишения свободы (санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет, но при покушении на преступление оно не может превышать трех четвертей от этого срока). Если малолетних потерпевших будет два и более, уголовное дело может быть переквалифицировано на пункт «б» части 5 этой же статьи. Максимальная санция по ней предусматривает пожизненное лишение свободы, но при покушении на преступление пожизненное наказание назначено быть не может.