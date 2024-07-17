«Залез в окно и спугнул извращенца»: подозреваемого в педофилии задержали следователи под Новосибирском

Следователи сообщили о задержании подозреваемого Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Новосибирские следователи 17 июля сообщили о задержании подозреваемого в педофилии в городе Обь.



— Задержан 45-летний житель Новосибирского района, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — заявили в СК.



Считается, что мужчина совершил преступление 14 июля. в поселке Садовый. 16 июля в домовых чатах поселка Садовый местный житель заявил, что спас детей от преступника.

— Я увидел, как подозрительный тип завел к себе в дом мальчиков лет пяти и семи. Проследил и увидел, как он занимается непотребством перед ними. Залез в окно и спугнул извращенца, — написал мужчина в чате и выложил фото предполагаемого педофила.

Очевидец утверждает, что вызвал полицейских.



Ранее в Дзержинском районе города Новосибирска неизвестный мужчина «совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Следователи обратились к новосибирцам за помощью в установлении личности мужчины.