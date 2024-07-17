НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

4 м/c,

южн.

 740мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,28
EUR 96,26

СРОЧНО

До розыгрыша от НГС осталось два дня

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Федералы скупают Новосибирск
Июльфест в Новосибирске
Миллионы на борьбу с коноплёй
Лайфхаки для работодателей
Боец ММА строит зал для детей
Субъективный обзор летников
Мусорный апокалипсис
НГС в Telegram
Криминал «Залез в окно и спугнул извращенца»: подозреваемого в педофилии задержали следователи под Новосибирском

«Залез в окно и спугнул извращенца»: подозреваемого в педофилии задержали следователи под Новосибирском

Житель поселка Садовый заявил, что выследил подозреваемого и помешал ему

716
1 комментарий
Следователи сообщили о задержании подозреваемого

Новосибирские следователи 17 июля сообщили о задержании подозреваемого в педофилии в городе Обь.

— Задержан 45-летний житель Новосибирского района, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — заявили в СК.

Считается, что мужчина совершил преступление 14 июля. в поселке Садовый. 16 июля в домовых чатах поселка Садовый местный житель заявил, что спас детей от преступника.

— Я увидел, как подозрительный тип завел к себе в дом мальчиков лет пяти и семи. Проследил и увидел, как он занимается непотребством перед ними. Залез в окно и спугнул извращенца, — написал мужчина в чате и выложил фото предполагаемого педофила.

Очевидец утверждает, что вызвал полицейских.

Если вам известно, что именно произошло в поселке Садовый, сообщите об этом редакции. Мы сохраним вашу анонимность
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Ранее в Дзержинском районе города Новосибирска неизвестный мужчина «совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Следователи обратились к новосибирцам за помощью в установлении личности мужчины.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Педофил Педофилия Совращение малолетних Задержали педофила
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Фродо Бэггинс
17 июля 2024, 12:22
вуайерист какй то
Гость
17 июля 2024, 12:15
Ничего не понятно, но иноагенты уже радостно пищат от самого факта Ждём десяток вбросов- продолжений 👎
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Рекомендуем
Знакомства

Валентина,44

Ирина,58

Tom,37

Ксения,46

Саня,40

Андрей,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление