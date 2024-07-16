Новосибирец показал, как проломил череп 10-месячному ребенку — оперативное видео

Следственный комитет опубликовал видео с новосибирцем, который ударил 10-месячного ребенка головой о пол. Кадры распространила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.
Новосибирец на месте преступления держит в руках куклу и показывает, как именно бил ребенка головой о пол. Судя по опубликованным кадрам, мужчина сделал несколько ударов.
Пострадавший 10-месячный мальчик получил перелом черепа и находится в тяжелом состоянии в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.
Обвиняемый мужчина задержан силовиками, он стал фигурантом уголовного дела по статье «покушение на убийство» (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Также сообщается, что суд отправил новосибирца под стражу.
В начале июня в Новосибирске начался суд над матерью, которая выбросила младенца в мусорный бак. В день совершения преступления в городе стоял 30-градусный мороз.