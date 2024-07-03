«А кто-то всех сдал и катается на "Лексусе"». Читатели НГС — о деле арестованного коррупционера Вялкова

Владимир Вялкова задержали через год после увольнения с поста начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











У новосибирцев вызвала бурное обсуждение история бывшего главного борца с коррупцией Новосибирской области Владимира Вялкова. На этой неделе НГС рассказал о том, как адвокаты пытаются перевести экс-полицейского на домашний арест и о том, в чем обвиняют Вялкова — его дело связано со взятками и громким коррупционным скандалом.

Читатели НГС оставили под материалом более сотни комментариев: после прочтения статьи у них возникли разнообразные вопросы и рассуждения. Публикуем выдержки.

Вот список вопросов:

— Мне интересно: вот на каком этапе или уровне дохода, у подобных сограждан возникает чувство сверхчеловека?

— А с теневыми бизнесами что (алкашка и казино)? Продолжают работать в прежнем режиме с другим крышевателем?

А также советов для силовиков и властей:

— Конфискацию проводить будут? Также надо проверить доходы всех членов семьи, — советует один из наших читателей. а второй добавляет: «и любовниц этого гребнистого борца».



— ОБЭПиПК нужно давно передать налоговой службе!!! Только в другом виде, как раньше была налоговая полиция. У полицейских нет экономического(финансового) образования, приходиться просить других спецов и т д. А для задержания лиц, как все пусть обращаются к Росгвардии.



И просто рассуждения и мнения:

— Вот они, те самые уважаемые, разрушители России. Ведь сколько бед, и какие социальные проблемы возникают, из-за покрывательства казино.



— Борьба за передел поляны, ничего нового. Если кто думает, что после этих арестов «Сибирский Лас-Вегас» приказал долго жить, то он очень сильно ошибается.



— Во всех странах есть коррупция. И на Западе, и на Востоке. И даже в Китае, не смотря на жесткие санкции в виде расстрела. Мало того, в Северной Корее она также присутствует. Везде есть люди с криминальным мышлением.



— Вон какой Хомин молодец: всех сдал и катается по городу на новом «Лексусе», — сделал вывод еще один гость нашего портала.

Об Андрее Хомине НГС также рассказывал прежде: в июне бывшему начальнику Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Управления МВД по Новосибирску изменили меру пресечения по делу о взятках. Источники редакции заявили, что некогда высокопоставленный силовик заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО.