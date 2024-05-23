Задержан замначальника Генштаба генерала Шамарина. Его обвиняют в махинациях

Задержан начальник Главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин. На него завели уголовное дело о предполагаемых махинациях, сообщили РБК в 235-ом гарнизонном военном суде.
В доме у генерала уже прошли обыски. Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Его дело рассмотрят в 235-м гарнизонном военном суде.
Официальных комментариев о задержании Шамарина не поступало.
Ранее сотрудники правопорядка задержали и арестовали заместителя обороны Тимура Иванова, а также начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — Кузнецову вменяют взятку в 30,5 миллионов рублей, Иванову — в 1,185 миллиардов рублей.
Также по делу о мошенничестве задержан командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.