НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +20

4 м/c,

южн.

 749мм 40%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,19
EUR 97,90
Реклама

СРОЧНО

Из мэрии уходит еще один начальник департамента

Подросток с оружием
Неделя добра
42 жалобы на директора школы
Что с выпускными
Как справиться с зависимостью
Врачи о главных проблемах
До 500 тысяч на вахте
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Криминал Задержан замначальника Генштаба генерала Шамарина. Его обвиняют в махинациях

Задержан замначальника Генштаба генерала Шамарина. Его обвиняют в махинациях

В доме у высокопоставленного чиновника прошел обыск

73
Написать комментарий
Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР

Задержан начальник Главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин. На него завели уголовное дело о предполагаемых махинациях, сообщили РБК в 235-ом гарнизонном военном суде.

В доме у генерала уже прошли обыски. Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Его дело рассмотрят в 235-м гарнизонном военном суде.

Официальных комментариев о задержании Шамарина не поступало.

Ранее сотрудники правопорядка задержали и арестовали заместителя обороны Тимура Иванова, а также начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — Кузнецову вменяют взятку в 30,5 миллионов рублей, Иванову — в 1,185 миллиардов рублей.

Также по делу о мошенничестве задержан командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

ПО ТЕМЕ
Минобороны Чиновник Задержание Махинации Силовик
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Мнение
«Можем ли мы позволить себе жить в таких условиях?». Архитектор раскритиковала состояние улицы Ленина
Татьяна Иваненко
Директор Сибирского центра содействия архитектуре
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,  37

Андрей,  41

Vit,  48

Nelli,  62

Анна,  34

Антон,  56

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление