«Полностью выгорела»: новосибирец поджег чужую машину — он согласился помочь другу

Инцидент произошел в феврале этого года. Источник: МВД по Республике Алтай











В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела 19-летнего жителя Новосибирской области. По версии следствия, сибиряк согласился помочь знакомому и поджег машину, сообщили в пресс-службе МВД по региону. При этом инициатор преступления отказался от задуманного.



Инцидент произошел в феврале этого года. По версии следствия, новосибирец согласился помочь знакомому, у которого возник конфликт с сожителем бывшей супруги. Сибиряки договорились сжечь машину обидчика, для этого они купили бензин на автозаправочной станции.

— Когда товарищи в ночное время приехали к дому жертвы, инициатор преступления отказался от осуществления противоправного деяния, однако 19-летний житель Новосибирской области решил идти до конца, — уточнили в ведомстве.

Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей Источник: МВД по Республике Алтай

В сообщении сказано, что молодой человек разбил стекло автомобиля Lada Granta молотком, а затем вылил в салон транспорта горючее и поджег. После этого приятели скрылись с места происшествия. Машина, как заявили в ведомстве, полностью выгорела.



Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. После задержания приятеля молодого человека допросили в качестве свидетеля, а сам сибиряк стал фигурантом уголовного дела. Его возбудили по ч.1. ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Сейчас материалы расследования с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.