Истекал кровью на руках невесты. История убийства байкера в Москве — за замечание «автохаму» он поплатился жизнью

Парень собирался жениться в этом году и поехать с семьей в Крым Источник: kirikk2033 / Instagram (деятельность запрещена в РФ); 112 / T.me; Mash / T.me











Смерть 24-летнего байкера Кирилла Ковалева в столице повергла в шок всю Москву. Парень приехал за своей девушкой и увидел у ее дома «автохама», который бросил свою белую Toyota Camry прямо у подъезда. Молодой человек сделал автомобилисту замечание: мелкая ссора переросла в избиение и закончилась поножовщиной. Врачи боролись за жизнь Кирилла, но спасти его не удалось.





Два дня следователи разыскивали 21-летнего азербайджанца Шахина Аббасова — он бросился в бега вместе с братом — и допрашивали его родственников. Аббасов сменил несколько автомобилей, бросил орудие преступления, нож с волком на рукоятке, в BMW брата и успел добраться до Ростовской области. 19 апреля его задержали. MSK1.RU публикует всё, что известно об этой вопиющей истории, в материале.



Что произошло

Оба участника потасовки приехали к дому на Краснодарской улице в Люблино ненадолго. Первым был Шахин. По словам брата — чтобы занести документы отцу, с которым занимался бизнесом по продаже одежды и обуви.



Тот самый дом на Краснодарской улице Источник: Анастасия Гусева / MSK1.RU











Свою белую Toyota Camry 21-летний азербайджанец оставил прямо на тротуаре, у входа в подъезд. Когда вернулся, машина оказалась заблокирована красным мотоциклом Кирилла Ковалева.



Незадолго до конфликта с байкером предполагаемого убийцу снял на видео один из жителей дома: его тоже возмутило, что молодой человек припарковался в неположенном месте.

Место трагедии огородили лентой Источник: Столичный СК / T.me











Аббасов не стал объяснять, почему заехал на тротуар, а на слова местного жителя, что «тут люди ходят, дети», парень коротко ответил: «Ну и что?» На последующие возмущения водитель Toyota задал лишь один вопрос: «Че вы здесь забыли?» Местный житель пригрозил 21-летнему нарушителю, что направит видео в ГАИ.

Машина, припаркованная в неположенном месте, привлекла внимание местных жителей Источник: Shot / T.me

Вскоре из подъезда вышел Кирилл Ковалев. 24-летний байкер сделал водителю замечание из-за неправильной парковки, автомобилист в свою очередь возмутился тем, что байкер перегородил ему выезд. Слово за слово — и между парнями вспыхнул конфликт.



Как утверждает следствие, в какой-то момент Аббасов достал нож и нанес байкеру несколько ударов — этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения на подъезде дома.



Момент убийства сняли камеры внешнего наблюдения Источник: Mash / T.me



После этого 21-летний водитель Toyota еще какое-то время ходил у подъезда, держась за голову, а затем скрылся с сопровождавшей его компанией. Всё это время Кирилл Ковалев лежал на асфальте у белой иномарки, истекая кровью. Над телом раненого байкера плакала его девушка Анастасия. Ее отчаянные крики слышал весь дом: «Нет! Кирилл, пожалуйста! Ну зачем?!»

Что известно о пострадавшем

С места потасовки Кирилла увезла скорая. Утром 18 апреля стало известно, что байкер умер в больнице.



В этом году парню должно было исполниться 25 лет. Он окончил колледж связи им. Вострухина, последнее время работал системным администратором. Кирилл увлекался экстремальными видами спорта: катался на сноуборде, велосипеде и мотоцикле.

Источник: kirikk2033 / / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Источник: kirikk2033 / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Несколько лет назад, на страйкболе, он познакомился с работниками силовых структур и попал на съемочную площадку. Вместе с новыми знакомыми он приезжал со своим снаряжением и играл сотрудника органов в массовке батальных сцен. Например, он снимался в популярном сериале «След» (18+).



Источник: kirikk2033 / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Источник: kirikk2033 / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Подробнее о жизни Кирилла Ковалева рассказала его мама. Она призналась журналистам «Известий», что этим летом парень собирался сделать предложение своей возлюбленной. Той самой, которая нашла его в крови у своего подъезда. Всей семьей летом они планировали поехать в Крым.

— Он самый лучший сын и был бы самым лучшим отцом, если бы успел, — сказала мать. — Они с Настей скоро собирались пожениться. Встречались уже давно, лет пять. У меня еще старший сын есть, но он живет в другой стране. А младшего больше нет.

Кирилл со своей девушкой Анастасией Источник: kirikk2033 / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Источник: kirikk2033 / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Сейчас у дома Анастасии, на месте, где Кирилл получил смертельное ранение, лежат цветы. Тут появился небольшой мемориал. Сюда приезжают байкеры, друзья погибшего и неравнодушные люди.



К подъезду приносят красные гвоздики Источник: Анастасия Гусева / MSK1.RU











У места трагедии периодически собираются местные жители Источник: Анастасия Гусева / MSK1.RU











Источник: Анастасия Гусева / MSK1.RU











Что известно о задержанном



Предполагаемому убийце, Шахину Аббасу, 21 год. Юноша не так давно приехал в столицу — помогать отцу в бизнесе, выяснил «Московский комсомолец». По данным ТАСС, сам Шахин Аббасов приехал из Азербайджана нелегально.

Источник: Mash / T.me











У парня есть двое братьев: старший остался в Азербайджане, так как не владеет русским языком, а средний, Шохрат, работал вместе с ним и отцом.



— С Шахином, Шохратом и его отцом Низами мы вместе работаем в ТЦ «Москва», — рассказал «МК» их коллега. — У них малый семейный бизнес — торговая точка по продаже женской обуви. Ребята помогают отцу, он их специально для этого вызвал с родины. Низами постоянно дрожал над своей работой.

У отца подозреваемого — торговая точка в столичном торговом центре Источник: Яндекс.Карты











Квартиру в Москве, по данным «МК», семья Аббасовых купила недавно, в ипотеку.



По информации источника портала 161.RU в силовых структурах, Аббасов собирал «дань» в московском торговом центре у продавцов и периодически воровал.



Источник: Никита Егоров / Городские порталы

Сбежал с места

Аббасов скрылся с места преступления вместе с братом, на его BMW, выяснил Telegram-канал SHOT. Автомобиль вскоре нашли брошенным неподалеку, а внутри полицейские обнаружили нож с изображением волка на рукоятке — предполагаемое орудие убийства. В машине также лежал пистолет.

Вещи подозреваемого в машине были разбросаны Источник: Прокуратура Москвы / T.me











В авто следователи нашли нож Источник: Прокуратура Москвы / T.me











Утром 19 апреля следователи провели в квартире Аббасовых обыск. Там нашли крупную сумму денег: более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Сотрудники органов сейчас выясняют, кому принадлежат деньги и насколько законно были получены.



Источник: Столичный СК / T.me











Источник: Столичный СК / T.me











В этот же день следователи задержали отца, дядю и знакомого Шахина Аббасова. А к поискам самого подозреваемого подключились байкеры из объединения «Мотомосква».



Аббасова с двумя предполагаемыми сообщниками удалось задержать в Ростовской области. По информации источника 161.RU, молодой человек не подозревал, что за ним уже ведется слежка.



— Ростовские силовики с оперативниками из Москвы вели слежку за подозреваемым. Как выяснилось, он находился в России нелегально. Это помогло оперативно получить информацию и сообщить на посты ГАИ, — сказал собеседник.

Вместе с Аббасовым задержали еще двоих предполагаемых соучастников убийства Источник: Прокуратура Москвы / T.me











Родных отпустят?

Как мы же говорили, задержаны отец, дядя и знакомый Аббасова. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений). При этом, по словам юриста Юлии Федотовой, задержание близких родственников подозреваемого выглядит очень странным.



— Преступление не похоже на заранее спланированное. Ощущение, что обычный околобытовой парковочный конфликт перерос в драку с поножовщиной, — говорит юрист. — Аббасов и погибший байкер Королев не были раньше знакомы. Между ними, как обычно пишет СК в таких случаях, «внезапно возникли неприязненные отношения».



Судя по видео момента убийства, близкие нападавшего, наоборот, пытаются разнять начинающуюся драку. При таких обстоятельствах говорить о совершении убийства группой лиц некорректно, считает юрист.



Вызывает вопрос и наличие хулиганского мотива у подозреваемого.



— Хулиганство подразумевает отсутствие какой-то личной неприязни. Увидел человека на улице — лицо не понравилось — решил избить, без другого мотива. В данном случае между парнями был изначально «парковочный» конфликт, — отмечает Федотова.



Если задержанные родные и приятели заранее не обещали помочь Аббасову в убийстве байкера, соучастниками они считаться не должны, поясняет юрист. Однако им может грозить статья 316 УК РФ (укрывательство), которая предусматривает ответственность за помощь в сокрытии тяжких и особо тяжких преступлений (до года лишения свободы в первом случае, до двух — во втором. — Прим. ред.). Убийство является особо тяжким. Но есть нюанс.



— Близкие родственники ответственности по этой статье не несут, — добавляет Юлия Федотова. — К ним относятся супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Отец убийцы не будет нести наказание, если поможет сыну спрятать труп. Даже если, к примеру, внук поможет бабушке-убийце сжечь или расчленить тело, для него не наступит ответственность за надругательство над трупом, поскольку цель такого действия — не надругаться, а помочь близкому родственнику избежать ответственности.



Поэтому, по мнению юриста, отец и брат подозреваемого не должны нести ответственность за убийство байкера или за помощь в его сокрытии, если только вся семья не сговорилась заранее. Дядя к категории близких родственников не относится, и ему, как и знакомому Аббасова, должно грозить до двух лет колонии.



С учетом того, что в квартире фигурантов найдено большое количество наличных, Юлия Федотова предположила, что задержание близких родственников может быть связано именно с ними.



— Возможно, будут проверять схемы какой-нибудь организации незаконной миграции или легализации денег, добытых преступным путем, чего угодно. Но прежде, чем избирать меру пресечения, надо все-таки установить, что деньги получены незаконно, — уточнила юрист.



Самому Аббасову грозит от 8 до 20 лет тюрьмы — если группа лиц и хулиганство все-таки останутся в квалификации. И от 6 до 15 — если нет.

