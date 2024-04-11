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Криминал «Я гражданин России». Как Шакро Молодой шел к воровской короне, за решетку и снова на волю

«Я гражданин России». Как Шакро Молодой шел к воровской короне, за решетку и снова на волю

Человек, которого называли лидером преступного мира России, на свободе. Сохранил ли он былое влияние?

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Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, освободился из мест лишения свободы. Его отпустили досрочно в связи с заболеванием.

Калашов отправился в колонию в 2018 году, когда его признали виновным по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Арестован Шакро был в 2016 году после перестрелки на Рочдельской улице в Москве, где его люди столкнулись с нежеланием предпринимательницы отдавать им 8 миллионов рублей. Перестрелка привела к гибели двоих человек и ранениям еще нескольких. Во время процесса обвинение утверждало, что Шакро является ни много ни мало лидером преступного мира России. Также Шакро приписывают статус вора в законе, однако он сам при освобождении этого не подтвердил.

Рассказываем историю Захария Калашова в нашем видео.

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