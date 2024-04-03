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Криминал «Бил специальной палкой по ягодицам»: надзирателя новосибирской колонии осудили за избиение заключенного

«Бил специальной палкой по ягодицам»: надзирателя новосибирской колонии осудили за избиение заключенного

Суд признал сотрудника ФКУ ИК-12 виновным в превышении должностных полномочий

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Суд первой инстанции майора оправдал, но то решение отменили

Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда признала виновным в превышении должностных полномочий майора ИК-12 Дениса Шефера. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона 3 апреля.

Из материалов дела следует, что Шефер как начальник оперативного отдела ФКУ ИК-12 летом 2021 года нанес заключенному не менее четырех ударов специальной палкой в область ягодицы. Последствия в виде кровоподтеков расценили как повреждения, не причинившие вреда здоровью. При этом вину майора в нарушении п. п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК суд установил.

— Приговором суда Шеферу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в уголовно-исполнительной системе на 1,5 года, — уточнили в судебном департаменте.

Решением суда с майора взыскали 40 000 рублей в пользу избитого им арестанта.

Ранее Куйбышевский районный суд Шефера оправдал, не найдя в его действиях состава преступления, но это решение отменили: дело рассмотрели заново.

25 марта Искитимский районный суд оправдал майора полиции Романа Г. по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Его обвиняли в том, что он не предотвратил самосуд в селе Битки, где в драке погиб человек.

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Превышение должностных полномочий Избиение заключенных ИК Надзиратель
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