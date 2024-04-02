Смерти он не боялся: кем был последний преступник России, которого приговорили к казни

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ до сих пор есть статья, устанавливающая порядок исполнения смертной казни — расстрел Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











В течение последней недели в России активно обсуждают возможность возвращения смертной казни. После задержания подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» с заявлениями на этот счет выступили политики, вопрос был поднят в Государственной думе. Сейчас в России на смертную казнь действует мораторий, она не применяется почти 30 лет.



Последний приговор

По официальным данным, последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в августе 1996 года. Некоторые источники утверждают, что он был лишь одним из последних, а реальный последний расстрел состоялся 2 сентября 1996 года. В официальных материалах эта дата не встречается.



Последним казненным в истории современной России стал Сергей Головкин, он же маньяк Фишер. Суд приговорил его к высшей мере наказания за жестокие убийства одиннадцати мальчиков-подростков. Действовал Головкин в 80-е годы в лесах Подмосковья — своих жертв он не просто убивал, но пытал и насиловал, а тела расчленял и пробовал есть.



Первую попытку Головкин совершил в 1982 году, но выбранные им жертвы сбегали. В 1984 году он, угрожая ножом, увел в лес мальчика, который вылез за забор пионерлагеря «Романтик» — тайком покурить. Головкин повесил его на дереве, а когда пришел к выводу, что подросток скончался — снял повешенного и ушел. Мальчик чудом выжил, спустя годы он опознает Головкина и будет давать показания в суде.



Этот снимок сделан во время следственных действий — Сергей Головкин (в вязаной шапке, указывает рукой) рассказывает, где и как совершал преступления Источник: пресс-служба Московского областного суда











Первых жертв Сергей Головкин поджидал у пионерских лагерей и дачных поселков, в 1988 году купил машину и схема убийства изменилась — он стал подбирать детей возле трасс. В поселке конезавода «Горки-10», совсем рядом с дачей будущего президента России Бориса Ельцина, у Головкина был гараж, в котором он оборудовал комнату пыток. С августа 1990 по сентябрь 1992 года в гаражном подвале Головкин пытал, насиловал, убил и расчленил восьмерых подростков. Останки он уносил в лес, но хранил части тел и использовал их для устрашения новых жертв. Последнее убийство было тройным — четверо подростков поехали на Белорусский вокзал в зал игровых автоматов, но домой вернулся только один. Именно он расскажет следователям, что других ребят «подвез дядя Сережа», а их останки найдут грибники.



Все найденные останки вели к поселку «Горки-10», а когда засветилась машина Головкина — красные «Жигули» — за ним установили слежку, а в октябре 1992 года следователи устроили подставное ДТП с потасовкой. Сергея Головкина задержали на 48 часов до решения прокурора о заключении под стражу. На допросе он вел себя спокойно и вину отрицал, следователи хотели отпустить его, продолжая негласное наблюдение. Но дежурный милиционер, нарушив приказ, посадил задержанного в одиночную камеру. Он испугался, попытался покончить с собой, а позже признался в последнем убийстве. В это время следователи получили ордер и нашли гараж с комнатой пыток.



Архивные кадры из альбома Евгения Бакина, следователя по делу Сергея Головкина Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

19 октября 1994 года Сергей Головкин был приговорен судом к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, исполнить приговор должны были «непублично путем расстрела».

После приговора

В 2023 году Евгений Бакин, к тому моменту уже генерал в отставке, рассказал MSK1.RU подробности этого дела. В заключении психиатрической экспертизы говорится, что Головкин к своей смерти относится «фаталистически» и не боится ее. Тем не менее, по словам Бакина, маньяк рассчитывал избежать исполнения смертного приговора и подавал прошение о помиловании. В конце ноября 1995 года президент России Борис Ельцин его отклонил.

16 мая 1996 года президент России Борис Ельцин подписал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». 2 августа 1996 года приговор был приведен в исполнение в Бутырской тюрьме.

Дело Головкина легло в основу российского сериала «Фишер», премьера которого состоялась 8 февраля 2023 года. Режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова говорили, что их фильм не про маньяка, а про «благодатную почву для его появления». Задолго до этого эту почву рассматривали криминалисты, в том числе с точки зрения формирования личности самого маньяка.

В учебном пособии для студентов юридических вузов, опубликованном в 1997 году под редакцией доктора юридических наук, профессора Юрия Антоняна, приводится биография и психологический портрет Головкина. Говорится, что он родился и вырос в семье, которую «трудно назвать благополучной».



— Важно отметить, что между родителями и сыном не было эмоциональных тесных и теплых отношений, и первый опыт отчуждения он получил именно в родительской семье, — пишут авторы учебного пособия для юристов. — В этой семье не было принято ласкать и целовать ребенка, рассказывать ему сказки, а если хотели привить какие-то правила и навыки, то заставляли делать это грубо, прямолинейно, бесцеремонно, иногда с битьем и издевательствами.



Соавтор и редактор учебного пособия, Юрий Антонян посвятил многие годы изучению характеристик личности преступников. Вместе с коллегами он пытается разобраться, что именно так повлияло на маньяков, что они стали тем, кем стали. При этом отдельное внимание авторы уделяют наказанию таких преступников. Они полагают, что страх перед смертной казнью сохраняется у многих людей.

— В тех цивилизованных странах, где смертная казнь сохранилась, она применяется не для устрашения, а для удовлетворения общественного чувства справедливости, — пишут авторы учебного пособия. — Лишать же жизни кого-либо, чтобы другим неповадно было, в высшей степени безнравственно. Это сродни расстрелу заложников.