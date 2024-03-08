Взяла меньше, чем думали: в Новосибирске смягчили наказание экс-приставу за взятку

Новосибирский областной суд смягчил приговор экс-судебному приставу Дарье Пономаревой, которая обвинялась в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Суд установил, что Пономарева работала приставом-исполнителем и с октября 2020 года по июнь 2021 года получила взятку в 83 тысячи рублей. Средства девушка получила от взыскателя, которому сообщила, что может только за мзду помочь вернуть долги. Сама Пономарева своей вины не признала.
Калининский районный суд по уголовному делу о получении взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ) назначил девушке 2 года колонии общего режима, штраф в пятикратном размере взятки — 415 тысяч рублей. Кроме того, экс-приставу запретили работать на государственной службе на два года. Наказание Пономарева будет отбывать лишь после того, как её детям исполнится 14 лет.
На приговор была подана апелляция. Новосибирский областной суд изучил документа дела и снизил размер полученной девушкой взятки на 8 тысяч рублей — до 75 тысяч рублей. Также ей снизили размер штрафа — до 375 тысяч рублей. В остальной части приговор суда оставлен без изменения.
Ранее в Новосибирске арестовали бывшего заместителя начальника судебных приставов по Октябрьскому району. Он проходит по делу о превышении полномочий.