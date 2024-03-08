Взяла меньше, чем думали: в Новосибирске смягчили наказание экс-приставу за взятку

Суд установил, что Пономарева работала приставом-исполнителем и с октября 2020 года по июнь 2021 года получила взятку в 83 тысячи рублей. Средства девушка получила от взыскателя, которому сообщила, что может только за мзду помочь вернуть долги. Сама Пономарева своей вины не признала.

