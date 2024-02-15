Экс-главу подразделения РЖД отправили в колонию — он получил взятки на 7 миллионов

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику одного из подразделения ОАО «РЖД» Виталию Кудрявцев, которого обвинили в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Суд установил, что Виталий Кудрявцев получал взятки, будучи заместителем начальника, а затем и начальником службы вагонного хозяйства. В зоне его ответственности были вопросы ремонта вагонов, их технического обслуживания, проверки соблюдения внутренних норм и регламентов.
Кудрявцев, как установил суд, с 11 июля 2018 года по 16 февраля 2022 года получал взятки за покровительство одной из компаний, которая выполняла работы по обслуживанию подвижного состава. За деньги он решал разногласия с представителями РЖД, давал указания о ремонте вагонов без предоплаты, корректировал сроки ремонта и так далее.
Деньги от бизнесменов Кудрявцев получал на банковскую карту, оформленную на постороннего человека. Размер взятки составил 7 миллионов 20 тысяч 15 рублей.
Суд признал экс-начальника подразделения виновным во взяточничестве. Ему назначено 8 лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере двукратной суммы взятки, то есть больше 14 миллионов рублей. Кроме того, Кудрявцева лишили права работать на руководящих должностях в течение трех лет после его освобождения. Суд также зачел осужденному срок содержания под стражей — в СИЗО он находился с 1 марта 2022 года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее Октябрьский районный суд отправил под домашний арест сотрудника полиции, которого подозревают в получении взяток. Ему также вменяют вымогательство и превышение полномочий.