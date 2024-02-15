Экс-главу подразделения РЖД отправили в колонию — он получил взятки на 7 миллионов

Кудрявцев, как установил суд, с 11 июля 2018 года по 16 февраля 2022 года получал взятки за покровительство одной из компаний, которая выполняла работы по обслуживанию подвижного состава. За деньги он решал разногласия с представителями РЖД, давал указания о ремонте вагонов без предоплаты, корректировал сроки ремонта и так далее.

