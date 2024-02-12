Студент зарезал 17-летнюю школьницу в Сибири. После этого он совершил суицид

Тела студента третьего курса одного из кузбасских техникумов и
Предварительно установлено, что в минувшие выходные молодой человек предложил встретиться девушке, с которой он недавно расстался по ее инициативе. Предположительно студент сказал, что сделает ей подарок, но, когда они встретились, убил ее, нанеся ранения в грудную клетку.
— После этого молодой человек покончил с собой. Предположительно он решился на преступление из-за того, что они расстались, — рассказал собеседник портала.
Он добавил, что девушка училась в выпускном классе местной школы.
В соцсетях знакомые бывших влюбленных пишут, что молодой человек якобы хотел передать ей подарок к предстоящему дню рождения. Через две недели школьнице должно было исполниться
Правоохранительные органы официально не комментировали произошедшее.
Ранее под Новосибирском школьница пыталась зарезать подругу канцелярским ножом. Девочка несколько раз им ударила 13-летнюю подругу в лицо ножом.