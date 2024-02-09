«Попросила записывать на камеру»: сибирячка избила и порезала ножом знакомую — она подозревала супруга в измене

Жительница Алтайского края предстанет перед судом по делу о покушении на убийство знакомой. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, сибирячка из ревности избила и нанесла женщине более 25 ран ножом.
По данным следствия, инцидент произошел в середине декабря прошлого года. 38-летняя жительница Волчихинского района подозревала своего супруга в измене с общей знакомой, предъявляя «необоснованные претензии», уточнили в ведомстве.
— Ночью 19 декабря 2023 года она вместе с сыном пришла в дом к женщине, где избила её и нанесла лезвием кухонного ножа не менее 27 колото-резаных ран. При этом она попросила своего сына записывать происходящее на камеру сотового телефона, — сообщили в ведомстве.
В результате женщину с множественными травмами госпитализировали в медучреждение, где ей оказали своевременную помощь. Фигурантку дела обвинили по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
— Кроме того, следователем направлено представление в органы системы профилактики о необходимости принять действенные меры по усилению профилактической работы и проверки данной семьи в связи с ненадлежащем исполнением обвиняемой обязанности по содержанию и воспитанию своего несовершеннолетнего сына и вовлечение его в противоправную деятельность, — сообщили в ведомстве.
В январе в Красноярском крае следователи сообщили о мужчине, который попытался зарезать свою 27-летнюю жену в магазине. Жуткий момент попал на видео.