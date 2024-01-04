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Ушла от него с двумя детьми: сибиряк попытался зарезать жену, подавшую на развод - видео с нападением

Он пришел в магазин, где она работала, и кинулся на нее с ножом

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Мужчина напал на жену на ее рабочем месте

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Следком сообщает о происшествии в Красноярске — 28-летний муж попытался зарезать свою 27-летнюю жену в магазине в Медицинском переулке. Как сообщила женщина следователям, муж неоднократно напивался и избивал ее, поэтому 29 декабря она забрала общих дочек трех и восьми лет и переехала с ними на съемную квартиру, передают наши коллеги из NGS24.

1 января мужчина снова напился и пришел в продуктовый магазин, где работала его жена. Он требовал, чтобы она вернулась к нему. Получив отказ, муж достал нож и стал наносить удары. У нее зафиксированы множественные колото-резаные раны левого плеча и предплечья.

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Жуткий момент попал на видео

Видео: Kras Mash / T.me

По данным телеграм-канала Kras Mash, в тот же день мужчину опросила полиция, но даже в участке он продолжал угрожать жене убийством. Тем не менее его отпустили домой.

По данным СК, 2 января агрессора задержали по месту жительства и изъяли нож. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Изъятый нож

Изъятый нож

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