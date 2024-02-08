50-летняя сибирячка попалась на организации борделя: в квартире нашли ящик презервативов

Обвинения были предъявлены по части 1 и части 3 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной преступной группой», а также части 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией другими лицами». Дела направили на рассмотрение в Дзержинский районный суд.

