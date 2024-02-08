50-летняя сибирячка попалась на организации борделя: в квартире нашли ящик презервативов

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении группы людей, которых обвинили в сутенерстве. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД региона.
При расследовании установлено следующее: 50-летняя жительница Заельцовского района собрала преступную группировку из нескольких участников, чтобы организовать занятие проституцией. По информации полиции, поначалу это происходило с мая 2021 по август 2023 года.
По версии следствия, лидер группы определила график работы и виды оказываемых услуг. Обвиняемая якобы решила, что привлекаемые к проституции женщины будут встречаться с клиентами либо в помещениях, которые те предоставят сами, либо в отелях, гостиничных и банных комплексах. Кроме того, для этого могли использовать арендовать квартиру. Во время обысков, проходивших прошлым летом, полицейские обнаружили там визитки и предметы для интима.
— В деятельность обвиняемая вовлекала жительниц города и тех, кто ранее уже оказывали сексуальные услуги за деньги, — утверждается в сообщении МВД.
Предполагаемых участников группы обязывали к явке, их работу пресекли. Но лидер группы и две сотрудницы 26 и 27 лет подозреваются в том, что в сентябре 2023 года снова организовали занятия проституцией другими женщинами.
— В отношении организатора избрана мера пресечения — домашний арест. Еще 5 фигурантов под подпиской о невыезде, — отмечают в МВД.
Обвинения были предъявлены по части 1 и части 3 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной преступной группой», а также части 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией другими лицами». Дела направили на рассмотрение в Дзержинский районный суд.
Ранее в полиции назвали число протоколов, составленных на новосибирских проституток за год.