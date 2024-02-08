freedom
Реклама
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 91.15
eur 98.09
СрочноНа остров возле «Евроберега» съехалась техника
Все новости
Все новости

50-летняя сибирячка попалась на организации борделя: в квартире нашли ящик презервативов

Ее посадили под домашний арест

212

В полиции показали кадры с оперативной съемки

Поделиться

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении группы людей, которых обвинили в сутенерстве. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД региона.

При расследовании установлено следующее: 50-летняя жительница Заельцовского района собрала преступную группировку из нескольких участников, чтобы организовать занятие проституцией. По информации полиции, поначалу это происходило с мая 2021 по август 2023 года.

По версии следствия, лидер группы определила график работы и виды оказываемых услуг. Обвиняемая якобы решила, что привлекаемые к проституции женщины будут встречаться с клиентами либо в помещениях, которые те предоставят сами, либо в отелях, гостиничных и банных комплексах. Кроме того, для этого могли использовать арендовать квартиру. Во время обысков, проходивших прошлым летом, полицейские обнаружили там визитки и предметы для интима.

— В деятельность обвиняемая вовлекала жительниц города и тех, кто ранее уже оказывали сексуальные услуги за деньги, — утверждается в сообщении МВД.

Предполагаемых участников группы обязывали к явке, их работу пресекли. Но лидер группы и две сотрудницы 26 и 27 лет подозреваются в том, что в сентябре 2023 года снова организовали занятия проституцией другими женщинами.

— В отношении организатора избрана мера пресечения — домашний арест. Еще 5 фигурантов под подпиской о невыезде, — отмечают в МВД.

Обвинения были предъявлены по части 1 и части 3 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной преступной группой», а также части 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией другими лицами». Дела направили на рассмотрение в Дзержинский районный суд.

Ранее в полиции назвали число протоколов, составленных на новосибирских проституток за год.

По теме

НовосибирскПроституцияСутенерМВДПолиция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter