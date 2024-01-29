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«Ночная бабочка, но кто же виноват»: в полиции назвали число протоколов, составленных на новосибирских проституток за год

Статистику назвали в региональном МВД

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Максимальное наказание за проституцию — 2000 рублей

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В Новосибирске за 2023 год составили пять протоколов за занятие проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в ответе на запрос НГС.

— Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях по статье 6.11 КоАП РФ. Информация о составлении протоколов по вышеуказанным фактам в отношении несовершеннолетних и граждан других государств отсутствует, — рассказали в ведомстве.

Протоколов за получение дохода от занятия проституцией другим человеком (ст. 6.12 КоАП РФ) не составляли. При этом в регионе за год возбудили три уголовных дела за организацию занятия проституцией (241 УК РФ).

Штраф за занятие проституцией составляет от 1500 ло 2000 рублей.

В августе прокуратура сообщила, что в Новосибирске задержали 16 администраторов и водителей проституток. Они вовлекали девушек в это занятие.

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