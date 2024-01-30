«Постучала в окно и попросила помощи»: сибиряк вызвал такси женщине с разбитым лицом — она заявила, что ее покалечил сын

В соцсетях Новосибирска появилась история о женщине, которая обвинила сына в избиении. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД региона, полиция начала проверку — сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
О том, что сибирячку мог покалечить сын, в «АСТ-54» во «ВКонтакте» заявил местный житель. В своем посте он утверждает, что 28 января встретил женщину с разбитым лицом рядом с городской больницей № 1.
— Сначала подумал, что какая-то алкашка, но алкоголем от нее не пахло и речь была хорошая. Она постучала в окно и попросила помощи. Я поинтересовался, что случилось. Рассказала, что сын пьет, она отправила его в реабилитационный центр, а вернувшись, тот «отблагодарил» ее кулаками и ногами, — уверяет новосибирец в своей публикации.
Мужчина добавил, что вызвал женщине такси, и та якобы отправилась к знакомой. В разговоре с НГС он, пожелав остаться анонимным, объяснил ее поведение следующим образом:
— Дома был сын, поэтому поехала к подруге.
Также собеседник уточнил корреспонденту, что сибирячка не просила у него денег.
Ранее в Новосибирске осудили мужчину за попытку убить родную дочь: он избил и сбросил ее с балкона 5-го этажа.