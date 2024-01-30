«Постучала в окно и попросила помощи»: сибиряк вызвал такси женщине с разбитым лицом — она заявила, что ее покалечил сын

— Сначала подумал, что какая-то алкашка, но алкоголем от нее не пахло и речь была хорошая. Она постучала в окно и попросила помощи. Я поинтересовался, что случилось. Рассказала, что сын пьет, она отправила его в реабилитационный центр, а вернувшись, тот «отблагодарил» ее кулаками и ногами, — уверяет новосибирец в своей публикации.

