Избил и сбросил с балкона 5-го этажа: в Новосибирске осудили мужчину за попытку убить родную дочь

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 45-летнему мужчине, который избил родную дочь, а после скинул ее с балкона 5-го этажа. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным ведомства, в ночь с 7 на 8 мая 2023 года мужчина попытался убить родную дочь.
— Подсудимый наносил удары своей 22-летней дочери, а также душил ее. На помощь прибежала соседка, которая пыталась спасти девочку от родного отца, однако мужчина не позволил ей убежать из квартиры и закрыл входную дверь, — пояснили в прокуратуре.
Девушка попыталась сбежать от отца через балкон и вылезла на внешнюю сторону парапета. Однако мужчина схватил дочь за руку, а после столкнул с балкона. В результате пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.
По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Во время судебного заседания свою вину он не признал.
Ранее в Новосибирской области мужчину забили до смерти из-за того, что он якобы не отдавал долг хозяйке магазина.