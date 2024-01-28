«Избивал, заставил побрить голову. Натуральный маньяк»: осужденный за истязания жены вернулся в родной город после СВО и взялся за старое

— Сколько у него было женщин, я уже со счету сбилась. Сожительницы, жёны. И после каждой он то четыре [года колонии], то шесть лет получал. Но вытерпеть его выходки никто не мог. Даже его мать и сестра уехали отсюда в Питер, чтобы он их меньше беспокоил, — добавляет бывшая подруга мужчины.



Спустя 10 лет история повторилась с Катей, но она оказалась в еще более плачевной ситуации. Александр заприметил Катю в ТРК: она работала парикмахером в салоне красоты.

— Он наворачивал круги недели две, пришел постричься. 600 рублей для него было дорого, но он их где-то нашел. Позвал к себе жить, и первое время всё было спокойно. Как я потом узнала причину — в это время он встречался еще с одной женщиной, Аней, которую мурыжил. Ну а в 2019 году начал и меня бить, — вспоминает Катя.

