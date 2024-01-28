«Избивал, заставил побрить голову. Натуральный маньяк»: осужденный за истязания жены вернулся в родной город после СВО и взялся за старое

— Я спряталась у соседки за дверью и слышала, как Катя летит через весь коридор об ящики почтовые. Грохот был такой, что этажа три слышали точно, — описывает визит буйного гостя в общежитие знакомая пострадавшей.
Катя (имя изменено) — бывшая жена челябинца Александра, которого на 6,5 года осудили за истязание и причинение тяжкого вреда здоровью в 2021 году. Но он вышел на свободу раньше срока после участия в специальной военной операции.
С конца декабря Катя написала несколько заявлений в полицию на вернувшегося из зоны СВО бывшего мужа. Сняла побои в бюро судмедэкспертизы, но до сих пор опасается за свою жизнь — Александр ищет с ней встречи и угрожает. Уже неделю она скрывается на съемной квартире.
Наши коллеги из 74.RU пообщались со всеми героями этой истории и приводят комментарий МВД, а также адвоката, который оценил перспективы непростой ситуации.
«Любит всё контролировать»
В квартире, в которой скрывается Катя, мы встречаемся не только с ней. Свою историю захотела рассказать ее подруга, назовем ее Елена. Обе в разное время встречались с Александром, у обеих есть от него дети. У Елены, которой 42 года, дочь-студентка, у
— Он махровый уголовник и пьяница, но при знакомстве это понять сложно, — начинает рассказ Елена. — Мы познакомились с ним на улице, это было 18–20 лет назад, он был очень обаятельный. А потом уже началось рукоприкладство. До загса дело не дошло, хотя дочку я родила [от него]. Выгуливала ее первый год на балконе, потому что он преследовал меня. Снял квартиру в доме напротив, орал мое имя. Пытался дверь выломать в квартире, задавить на машине.
«Ухаживания» прекратились только после очередного срока.
— Сколько у него было женщин, я уже со счету сбилась. Сожительницы, жёны. И после каждой он то четыре [года колонии], то шесть лет получал. Но вытерпеть его выходки никто не мог. Даже его мать и сестра уехали отсюда в Питер, чтобы он их меньше беспокоил, — добавляет бывшая подруга мужчины.
Спустя 10 лет история повторилась с Катей, но она оказалась в еще более плачевной ситуации. Александр заприметил Катю в ТРК: она работала парикмахером в салоне красоты.
— Он наворачивал круги недели две, пришел постричься. 600 рублей для него было дорого, но он их где-то нашел. Позвал к себе жить, и первое время всё было спокойно. Как я потом узнала причину — в это время он встречался еще с одной женщиной, Аней, которую мурыжил. Ну а в 2019 году начал и меня бить, — вспоминает Катя.
Причинами агрессии могли быть подозрения в изменах или курение сигареты.
— Он постоянно всё контролирует: «Кто звонит, что говорит?» Заставляет включать громкую связь. Если кто-то что-то не то говорил, я получала, — описывает ситуацию Катя. — Он не ревнивый даже, он любит всё контролировать, чтобы всё было под его контролем. Он натуральный маньяк.
Период семейной жизни пары с декабря 2019 года по апрель
Из решения суда: 28 декабря 2019 года у них произошел конфликт, он нанес ей один удар кулаком правой руки в область левого глаза, после удара сказал ходить на коленях. Когда она стояла на коленях, он нанес ей одновременно слева и справа удар в область головы за ушами, потом стал поочередно наносить удары по всему телу руками и ногами, а именно: в область груди, спины и головы, он нанес ей не менее пяти ударов руками и не менее трех ударов ногами. После он дал машинку для стрижки волос и заставил ее подстригаться. Опасаясь за свою жизнь, она стала стричь волосы. После нанес ей удар ногой в область головы, правым кулаком нанес ей не менее одного удара в область головы под левым ухом. В ходе конфликта неоднократно говорил, что лишит ее жизни, когда он отошел, она убежала к подруге. В январе 2020 года, узнав, что она написала на него заявление в полицию, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, заставил написать ее отказ от ребенка, положил ее левую ладонь на стол и держал над ней нож, угрожал ей, что если она не напишет расписку, то он нанесет ей телесные повреждения в виде порезов ножом по лицу.
Его приговорили к 6,5 года колонии особого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и истязание. Суд в числе прочего учел то, что терпевшая издевательства супруга была беременна.
Ушел на СВО
Александр пытался оспорить приговор, но областной суд в сентябре 2022 года оставил его без изменений. В марте
— Он два раза писал заявление, чтобы его отправили на СВО. И вот в мае их собрали, месяц они обучались и потом уехали. Удивительно, конечно, что ему удалось выжить, — не понимает Катя.
Елена предположила, что на фронте Александру удавалось схитрить — с ее слов, он по несколько недель находился в госпиталях, а на линии соприкосновения был короткими периодами. В конце ноября 2023 года боец вернулся в Челябинск.
За время его отсутствия Катя получила развод, а на материнский капитал купила комнату в общежитии. Пыталась лишить его родительских прав, но ей отказали. Катя не хотела, чтобы бывший муж знал ее новый адрес, но эти данные фигурировали в документах, которые приходили в колонию.
— Он пришел в конце ноября, с детьми «уси-пуси», подарки обещал. Денег же много после СВО, он вон себе «Ниву» купил. Но я с ним сухо поздоровалась — и всё, — вспоминает бывшая супруга. — Он спросил: «Что ты меня боишься?» А я понимаю, что ему надо [секса]. А мне этого не надо. Он меня тогда в туалете запер и [изнасиловал]. Надо было заявление на изнасилование писать.
— А потом его переклинило, потому что она вся синяя ко мне пришла, — перебивает ее Елена.
Тут в разговор вступает дочь-студентка Елены, которая стала свидетелем избиения Кати за несколько дней до Нового года.
— Я спряталась у соседки за дверью и слышала, как Катя летит через весь коридор об ящики почтовые. Грохот был такой, что этажа три слышали точно, — описывает визит буйного гостя в общежитие на АМЗ дочь Елены.
«Она обокрала мою квартиру»
Мы связались с Александром, чтобы представить и его точку зрения. Он опроверг слова об избиениях и выдвинул встречные обвинения.
— Александр Юрьевич, вы вернулись со спецоперации?
— Так точно.
— Чем сейчас занимаетесь в Челябинске?
— Ничем пока. Пытаюсь документы восстановить. У меня в документах [об участии в СВО] числа неправильные стоят, я не знаю, что мне делать. Потому что мне до сих пор не выплачивают деньги по справке о ранениях. У меня за четыре года набежало пени много [по долгам за квартиру].
— На вас несколько заявлений написали в МВД. Говорят, что вы снова бьете женщин. Вы можете прокомментировать, было ли такое в этом году?
— Ничего подобного не было, это всё записано на видео. У меня жена — алкоголичка, воспитывает моих детей. У меня есть много фактов. Она всяческими путями меня пытается обмануть. Обворовала меня, мою квартиру со своим сожителем, когда я отсутствовал, [был] на СВО.
Александр выслал в редакцию несколько видео, которые его знакомая сняла в его квартире. На кадрах разгромленные и замусоренные комнаты. Также он выслал в редакцию запись разговора Екатерины с его матерью. На записи есть оскорбления в адрес пожилой женщины от бывшей супруги ее сына.
Почему «искупление кровью» не работает
В полиции Челябинска подтвердили наличие заявлений на Александра и пообещали привлечь его к максимально строгому наказанию.
— В рамках доследственной проверки опрошены свидетели конфликта, проведено судебно-медицинское исследование. Материал проверки находится на контроле у руководства городского УМВД. Даны конкретные указания руководителям подразделений принять исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего между супругами конфликта, привлечения его к установленной законом ответственности и недопущению совершения противоправных деяний в отношении женщины впредь, — заверили в управлении МВД. — Сотрудники полиции окажут жительнице необходимую помощь в рамках своей компетенции и примут все меры для привлечения мужчины к максимально строгому наказанию в рамках законодательства РФ. Также руководством УМВД будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников отдела полиции по принятию мер реагирования и проведению проверочных мероприятий в рамках поступившего обращения.
Адвокат Александр Матрин в разговоре с 74.RU признал, что часть освободившихся после участия в СВО осужденных возвращается к прежнему образу жизни и преступает закон. Он объяснил механизм работы правоохранительных и надзорных органов.
— Сегодня уже не редкость, когда приходится сталкиваться с лицами, освобожденными из мест лишения свободы на основании указа президента РФ о помиловании в связи с участием в специальной военной операции. Такие лица освобождаются не только от отбытия наказания, но и с них снимаются судимости. В этом и есть сложность, — объясняет эксперт. — На таких лиц не распространяются положения закона «Об административном надзоре». [Если бы он просто освободился из колонии], то ему бы установили административный надзор на пять-семь лет, и хотя бы раз в неделю его навещали бы полицейские.
Александр Матрин в последние несколько месяцев уже сталкивался с похожими ситуациями и видел, что «искупление кровью» работает не у всех.
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— Они, [бывшие заключенные — участники СВО], считаются несудимыми, что, соответственно, [в случае совершения повторного преступления] отражается и на размере наказания, и на режиме исправительного учреждения. В общении с такими лицами могу отметить, что некоторые из них не боятся попасть вновь в места лишения свободы, потому что уверены, что смогут вновь отправиться в зону проведения СВО и вновь получить помилование. В связи с этим полагаю, что государство должно разработать и принять меры профилактики к таким лицам, — убежден адвокат. — К сожалению, так называемое «искупление кровью» не делает этих лиц законопослушными и не может свидетельствовать о том, что все из них встали на путь исправления.
В подтверждение слов адвоката — история об убийстве шести человек в Карелии, после которого задержали бойца ЧВК. Другое убийство произошло в ночь на 1 января в Забайкалье. Там вышедший на свободу после участия в спецоперации насмерть забил двух пенсионеров кочергой и табуретом. А вот наш репортаж из Еманжелинска, куда вернулись с СВО братья, осужденные на 20 лет за убийства.