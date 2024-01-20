«Плохо быть богатым. Чёрный ангел»: история маньяка, убившего 17 человек по объявлениям в газетах

Серия однотипных убийств в Красноярске началась в конце девяностых. Неизвестные угоняли автомобили, грабили квартиры, дачи, а хозяев убивали. В красноярской прокуратуре и ГУВД создали специальное подразделение для расследования этих преступлений. В общей сложности тогда произошли 17 убийств, два покушения и много разбойных нападений. Горожане были напуганы.



Вера Стацук продавала через газетное объявление свою норковую шубу. Когда в её дверь позвонили, женщина спокойно открыла дверь и впустила в дом неизвестного покупателя. В гостиной хозяйка показывала мех и, ничего не подозревая, повернулась к покупателю спиной.

