Сибирская журналистка помогла грабителю, забравшему у ребенка телефон за 70 тысяч - но не так, как вы подумали

— Если вы подумали, что помогла ограбить человека — нет, — рассказала Дарья в соцсетях. — Я купила ему еды.



С ее слов, в субботу Дарья с мужем была в «Красном Яре» в районе остановки «Перенсона». Когда она выбирала продукты, к ней подошел молодой мужчина: «такой понурый, но видно, что не алкоголик, просто вот какой-то обиженный жизнью».

