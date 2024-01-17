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Сибирская журналистка помогла грабителю, забравшему у ребенка телефон за 70 тысяч - но не так, как вы подумали

Она узнала, что он подозреваемый только, когда увидела ориентировку

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Журналистка купила мужчине еды в магазине

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Журналистка красноярского ТВК Дарья Тарасенко рассказала, как помогла мужчине, который отобрал у ребенка телефон за 70 тысяч рублей.

— Если вы подумали, что помогла ограбить человека — нет, — рассказала Дарья в соцсетях. — Я купила ему еды.

С ее слов, в субботу Дарья с мужем была в «Красном Яре» в районе остановки «Перенсона». Когда она выбирала продукты, к ней подошел молодой мужчина: «такой понурый, но видно, что не алкоголик, просто вот какой-то обиженный жизнью».

— В руках у него «Доширак», и он говорит: «Помогите, пожалуйста, я сейчас в сложной ситуации, вот денег хватило только на хлеб и на «Доширак». Купите, пожалуйста, маленькую пачку майонеза», — объяснила журналистка. — Я задумалась и решила помочь. Хотя обычно мужчинам, физически здоровым, я не помогаю. Ну, потому что есть руки и ноги, иди за работой. Но тут я подумала, он не выглядит как алкаш. И он попросил не деньги, а продукт.

Вместе с мужем они также решили купить мужчине колбасу.

— Выходим, он ждал нас в тамбуре на выходе. Мы все это ему отдали, он нас поблагодарил 10 раз, и мы расстались. А когда он брал продукты, я увидела, что у него нет пальцев на одной руке, — описала Тарасенко.

Когда Дарья готовилась к выпуску, она обратила на новость об ограблении ребенка и на приметы мужчины: у него не было нескольких пальцев на руке. Это оказался тот мужчина, которому они с мужем купили еды.

Журналистка обратилась в полицию:

— Буду надеяться, что моя эта история поможет его поймать.

NGS24.RU Дарья уточнила, что в полиции ее поблагодарили и сказали, что изучат видео с камер наблюдения у магазина.

Мужчина украл у восьмилетнего мальчика телефон за 70 тысяч рублей в ноябре 2023 года на улице Вавилова, 52. Его приметы: на вид 30–35 лет, был одет в черный пуховик Columbia с капюшоном, черную шапку и кроссовки зеленого цвета. Особые приметы: на правой руке отсутствуют фаланги большого, указательного и среднего пальцев рук.

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