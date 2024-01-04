«Дома сидит, боится»: как живет сибирское село после убийства фельдшера — один из соучастников остался на свободе

В селе Иштан Томской области осенью 2023 года пропала всеми любимая фельдшер Ольга Земляницкая. Женщина пришла ночью на помощь к соседу, и из его дома уже не вышла. Все село гудело и искало сибирячку, затем помогли разобраться в ситуации камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем участке. Корреспондент НГС выяснила, что происходит в населенном пункте сейчас, как относятся жители села к обвиняемым и что происходит с домом женщины.
«Не появляется нигде»
Сосед погибшей Фарид Байгужинов, во дворе дома которого погибла Земляницкая, по словам местного жителя Владимира Хренюка, сейчас продолжает жить в селе, но с людьми практически не общается.
— Он дома сидит. Боится выходить — люди злые. Он дома окна даже чем-то занавесил, чтобы не видно было. Люди его не трогают, но он не появляется нигде. Я слышал, что он на СВО собрался добровольцем, — рассказал корреспонденту НГС Владимир Хренюк.
По словам сибиряка, в селе назначили нового фельдшера — им теперь работает молодая местная жительница. Дом погибшей Ольги Земляницкой, отмечает Владимир, на сегодняшний день не пустует — дети приезжают туда регулярно.
— Дом не продавали и не собираются — дети приезжают каждые выходные. Сказали, что точно не будут продавать. Памятник погибшей хотят установить по лету, когда земля осядет. Над ними суд был 28 декабря (по продлению меры пресечения). Мне сказали, что как свидетель могу понадобиться — если что позвонят. Пока тишина, — заключил Владимир.
«Пришли, а ее нету»
Утром 25 сентября 2023 года в деревне, где живет не больше 350 человек, выяснилось, что пропала местная фельдшер, 61-летняя Ольга Земляницкая. Она жила в доме на Колхозной, 65. Сестра покойного супруга Ольги Валентина живет в соседнем доме. Обычно, как вспоминала она, Ольга каждое утро, уходя на работу, запирала дверь на засов. В роковое утро калитка была настежь открыта. Не появилась Ольга и в больнице.
— Дом открытый был. Человек на работу не вышел. У нее дверь видно из моего окошка. Она обычно на работу уходила, у нее дверь закрыта, а тут открыта. Я говорю: что сегодня дома-то? Почему? Пришли, а ее нету, — с ужасом вспоминает Валентина.
Сосед фельдшера, молодой иштанец Владимир отмечал: не только близкие Ольги в то утро подняли переполох — женщина накануне договаривалась с местными жителями, что поедет с ними в райцентр, в Кривошеино, по делам. Якобы там у нее должен был состояться какой-то суд, кроме того, она планировала закупить пиломатериалы.
— Это всё утром началось, часов в 10 начали поиски. Я как раз со смены ночной пришел. У нее была договоренность с людьми ехать за пиломатериалом. Она хотела чего-то огораживать, строить. А трубки не берет. Пришли люди — у нее двери настежь, свет горит, кошелек на столе, телефон, деньги, а ее нет самой. И как бы все запаниковали — доктор всегда ответственно ко всему относилась, — вспоминал начальник местного пожарного поста Владимир Хренюк.
Сельчане быстро организовались и устроили поиски. Фельдшера искали везде. Прочесывали местность вдоль и поперек, обходили дома. Люди вспоминают, что прошерстили всё село, вдоль и поперек обошли крутой и глубокий яр, идущий вдоль улицы Колхозной, где жила Земляницкая. Поиски продолжались до 5 вечера, но результатов это не дало.
«Выворачивались как могли»
Отчаявшиеся жители вызвали полицию. Они, вспоминают иштанцы, приехали на двух машинах. Было это примерно в пять часов вечера. Полицейские долго колесили по округе, опрашивали людей, выясняли подробности. Главной зацепкой стал вызов, поступивший в скорую помощь минувшей ночью из села — сосед Ольги Фарид Байгужинов якобы распивал алкоголь со своим другом Андреем Вайтковичем. Во время веселья Фарид якобы получил ожог и ему требовалась помощь медиков. Вызов из скорой переадресовали Ольге. Это случилось в 00:30 в ночь на 25 сентября. Тогда же сосед Ольги вспомнил, что на его доме есть камера. Она была удачно развернута в сторону улицы и просматривала дорогу возле дома Фарида. Именно на камере удалось хорошо разглядеть, что в свете фонарей женщина пришла к соседу, зашла в дом и больше оттуда не вышла.
Тут же уже при сотрудниках полиции жители, которые сутки искали Ольгу, вдруг вспомнили: наутро после пропажи Земляницкой Фарид и Андрей вели себя странно, если даже не подозрительно. Друзья крутились вокруг мотоблока Фарида, а когда весь Иштан занимался поисками пропавшей, каждый из них заперся в своем доме. Мужчин, со слов местных, задержали и допрашивали. Те поначалу юлили и не признавались. Фарид уверял — Ольга поставила укол и ушла. Потом мужчина раскололся.
— Они выворачивались как могли потом — когда протрезвели. Сказали, пьяные были и ничего не помнили. Якобы упали и уснули, утром встали, ничего не помнят. А потом их прижали, и они признались сразу. Сами показали место, куда ее вывезли, — вспоминает сноха Ольги Валентина.
Тело фельдшера нашли поздно ночью 27 сентября неподалеку от села, в лесу возле кладбища. Изначально пошли слухи, что тело убитой якобы расчленили, но в Иштане отрицают это. Откуда взялась информация о расчлененке, они не знают и утверждают, что это — ложь. При этом все вспоминают: голова убитой вся была разбита и в крови.
— Следователи приезжали, машина городская. Этого Андрея возили и домой вроде, и куда они ее захоронили. Точно не знаю… В лесу нашли останки. Лес, где у нас в сторону кладбища, там мусорка. Где точно, я не знаю. Говорят, рядом с мусоркой закопали. Но ничего ее не расчленили, не было такого, — утверждает иштанец Виктор Бычков.
Тем временем сельчане начали собираться возле дома, где случилось зверство. Люди негодовали, ругались, плакали и требовали позволить им расправиться над изуверами. Задержанного Вайтковича спасли от самосуда следователи, которые, по воспоминаниям селян, быстро завели его в машину и увезли. Соседи утверждают: вся деревня собралась за Земляницкую. Было человек 50.
«Со всеми хорошо ладила»
Ольга Земляницкая приехала в Иштан в 80-х еще девушкой, ей тогда было не больше 20. Сразу устроилась в Кривошеинскую районную больницу, где и проработала 40 лет. Возглавляла фельдшерско-акушерский пункт в Иштане. Сельчане утверждают: всегда была отзывчивой, доброй, понимающей. В любой момент, даже на своих выходных или в нерабочее время, готова была прийти на помощь.
— Она вообще безотказная была, золотой человек. Как мы сейчас жить будем без нее, без этого фельдшера, я не знаю. Бывает, позвонишь, она тут же придет, уколов наставит. И здесь вот по своей доброте… В полпервого ночи пошла туда одна, и всё вот это самое. Все в шоке в деревне. А без нее мы не знаем, что делать, — переживает сосед Виктор Бычков.
Также отмечают, что Ольга ни с кем никогда не конфликтовала, не ругалась. Не боялась идти на помощь и в дождь, и в снег одна, даже в отпуске.
— Я у нее всё время спрашивала: Ольга, ну на хрена ты отпуск берешь, если работаешь? — вспоминает со слезами сноха погибшей Валентина. — Говорила, что хочет уволиться, что всё надоело, но кредит надо отрабатывать. У нее был какой-то потребительский. Она одна всё тянула на себе.
У Ольги остались две взрослые дочери, внуки. Они все живут в Томске. К матери приезжали каждые выходные. Мужа Александра она похоронила около 20 лет назад, да так и не вышла больше замуж. Держала небольшое хозяйство — коз, собаку и несколько кошек. Родные вспоминают: женщина была милосердной и отзывчивой не только к своим пациентам, ко всем.
— Коз ее отдали бесплатно, жалко их резать — все-таки память о матери. Две маленькие козочки остались, не знаю, кому их отдать. Предлагаем — никому их не надо. У нее что кошки, что люди, со всеми хорошо ладила. У нее собака как-то сдохла по старости, она плакала сидела возле нее. Такой жалостливый человек. Добрый очень. Мы хорошо ладили. Она от нас не вылезала. Дети у нас выросли. Мы тоже одни остались — она да мы. У меня тоже никого не было, кроме нее. Теперь нет, — вздыхает, вытирая слезы, Валентина.
«Насмотрелись ютьюба»
27 сентября одного из участников расправы, Андрея Вайтковича, отправили в СИЗО. Его обвинили в преступлении по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину он полностью признал и дал показания. Мужчину заключили под стражу на 1 месяц и 30 дней. Решение вынесли в Кривошеинском районном суде Томской области. Второго соучастника на время следствия в СИЗО не изолировали. Адвокат Вайтковича Андрей Лихачев сообщил, что Байгужинов лежао в больнице с ожогами, а позже будет разбирательство и по нему. По мнению защиты, тому грозит наказание за сокрытие преступления.
Из показаний Байгужинова и Вайтковича, а также комментариев адвоката обвиняемого известно, что мужчины в тот день калымили. Освободились примерно в 16 часов, купили 0,5 литра водки и литр спирта и отправились к Байгужинову праздновать. Во время веселья мужчины подожгли спирт. Зачем — не помнят. Адвокат Вайтковича уточнил: «Насмотрелись ютьюба и решили устроить файер-шоу». Воспламеняющуюся жидкость налили в крышку, поджигал Андрей. Спирт загорелся, крышка перевернулась на Фарида. Мужчина получил ожог, из-за чего приятели решили вызвать скорую.
В скорой вызов зафиксировали, но помощь оказывать отправили местного фельдшера Ольгу Земляницкую. Позже на вопрос, почему вызвали скорую, а отправили Земляницкую, главный врач Кривошеинской районной больницы, в которой работала фельдшер, Максим Сиделев ответил долгим молчанием, а позже пояснил — это обычная практика.
— У нас по правилам такое обслуживание вызовов. Она работала с населением и к определенному пункту населенному была прикреплена. Должна ли была идти она или врачи скорой? Сложно отвечать — в каждой конкретной ситуации всё индивидуально, зависит от вызова, — пояснил с волнением Сиделев.
Женщина пришла на вызов к соседу, согласно его показаниям, примерно через полчаса после вызова поставила Фариду Байгужинову укол обезболивающего. Байгужинов и Вайткович утверждали в своих показаниях, которые были озвучены в суде, что медик была «слегка выпившая». Такой вывод они якобы сделали по ее взгляду и по тому, что во время укола у Байгужинова образовался синяк. Фарид, с его слов, после этого лег спать, а в комнате остались Вайткович и фельдшер. Криков и ругани мужчина не слышал. И добавил — ранее неприязненных отношений между ними и фельдшером не было.
А дальше, со слов адвоката Вайтковича Лихачева, медик засобиралась домой. Вайткович вышел за ней и начал предъявлять ей претензии якобы из-за того, что та долго шла на вызов. Завязалась ссора, и женщина, уверяет адвокат, ударила своего односельчанина по лицу, а тот в ответ бросился на нее с кулаками. Вайткович нанес ей не меньше 7 ударов по голове и лицу, медик несколько раз ударялась головой о стену веранды и падала на землю, а когда поднималась, тот продолжал, «чтобы ее вырубить».
Андрей Вайткович решил, что врач встанет и пойдет домой, поэтому спокойно вернулся в дом к приятелю и лег спать. Проснулся примерно в 8 утра и на веранде нашел тело Земляницкой. Он разбудил приятеля и рассказал обо всем. На вопрос, что случилось, ответил: «Так получилось». Вайткович попросил Байгужинова помочь ему вывезти труп. Тело Земляницкой погрузил в мотоблок Фарида, прикрыл обрезками паласа. Байгужинов сел за руль, и приятели тронулись, прихватив с собой штык-лопату. На часах было около 10:30–11 часов. Все село в то время уже гудело в поисках. Тело убитой довезли до лесного массива, недалеко от кладбища на окраине села.
Фарид остался у мотоблока, а Андрей унес и закопал труп Ольги в небольшой яме — на допросе позже он пояснит — местность была корнистой, выкопать глубже не удалось. Вернулся он, как утверждал в показаниях Байгужинов, через минут 15 с лопатой в руках. Палас выбросил на свалку. На лопате была земля. Мужчина отряхнул ее, и подельники отправились в село, где разбрелись по домам.
В материалах дела говорится, что смерть фельдшера наступила не позже 10 часов утра 25 сентября. Фарид отметил, что накануне Вайткович находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — они выпили по 0,5 литра водки и спирта. Также Байгужинов свидетельствовал, что приятель в состоянии алкогольного опьянения и ранее часто вел себя агрессивно.
«Ничем не занимались»
Согласно материалам следствия, Вайтковича в селе характеризовали негативно — он нигде не работал, часто пил и не имел социальных связей с местными. Кроме того, был судим за наркотики. При этом местные в разговорах с корреспондентом НГС по-разному отозвались о фигурантах громкого дела. Кто-то говорит, что люди вели не слишком правильный образ жизни, часто пили и даже якобы употребляли что-то. Другие утверждают, что они были безотказными, всем помогали.
— Фарид, он вообще нормальный пацан. Я живу с ним по соседству. Он всегда что-то помогал. Никогда не отказывал. А что случилось, не знаю — может, крыша поехала или что там у них. Про алкоголь, что принимали, точно было. А про наркотики — откуда буду знать? — рассуждает местный житель Виктор Бычков.
Местные поговаривают: Фарид приехал в село лет 20 назад из Томска. Сначала жил с женщиной, потом расстался. У него нет семьи. Раньше работал в МЧС, лет в 40 ушел на пенсию. Жил на эти средства, также держал около 20 голов гусей. Огород не садил.
Андрей приехал с Красного Яра больше 10 лет назад. Его мать умерла, жил один. В 2000-х годах служил в горячих точках в Чечне.
— Нормальные мужики, а что случилось, неизвестно. Ничего про случившееся не знаю, сплетни не хожу не собираю. Живу своей жизнью, — говорит муж снохи погибшей Сергей Епифанцев.
Сосед Владимир Хренюк кратко характеризует мужчин — ничем не занимались, болтались. Мужчина утверждает, что знал хорошо обоих. По его словам, Андрей и Фарид сдружились, вместе пили, всегда проводили время вдвоем.
— Сдружились, общались только между собой. Здесь продолжились гулянки и прочее. Что еще что-то употребляли, слышал, но при мне не было. Андрюша и Фарид, короче, вместе терлись. Андрей сам часто к нему в гости приходил, — вспоминает селянин.
А сноха погибшей уверена: Вайткович точно что-то употреблял, как и Фарид Байгужинов.
— Фарид как обкурится, так ходит, орет по деревне. Не знаю, что пихали там они в себя, не представляю. Пьет, болтается, бродяга. Второй такой же. Фарид вообще спокойный вроде как был. Картошку дважды нам нынче помогал таскать. Мы даже вообще бы на него не подумали. Ужас. Вся деревня гудит, — вздыхает Валентина.
«Конечно, мрази, блин»
28 сентября село собралось с самого утра возле дома убитой Ольги Земляницкой. Люди тянулись и из других точек области — все, кто знал Ольгу. Они приехали проводить ее в последний путь. Продавец местного универмага в слезах призналась — люди шли за цветами толпами еще накануне.
— На это больно смотреть, невыносимо, — выдохнула она.
Гроб вынесли на небольшую лужайку возле двора, прибыл священник, началось отпевание. Вся процессия сопровождалась женским плачем. Чуть поодаль — коллеги Ольги, которые проработали с ней бок о бок не один, не пять и даже не десять лет. Они признались: страшно работать после таких событий, но добавляют — надеются, что это скорее единичный случай, чем данность.
Приехали на похороны главный врач больницы, в которой Ольга служила людям 40 лет, Максим Сиделев и глава департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров с букетом ярких гвоздик.
— Для нас это трагедия большая. Ольга в нашей больнице проработала 40 лет, с самой молодости. Очень ответственный, грамотный специалист с большим опытом работы. Дополнительные меры безопасности мы со стороны больницы не можем обеспечить — это полномочия правоохранительных органов и, к сожалению, не в нашей компетенции. Это большие проблемы для безопасности медицинских работников, но, к сожалению, не в компетенции наших медработников, — заключил Максим Сиделев.
Он добавил: теперь Иштан остался без фельдшера, но руководство больницы надеется найти специалиста. Пока же планируют обходиться силами выездных. Коллектив больницы оказал помощь семье убитой.
В местном сельсовете сообщили, что деньги на похороны собирали и жители. Они же вызвались копать могилу для «экономии бюджета». По словам главы сельского поселения Ларисы Малинковой, семье Земляницкой выделили машину для транспортировки тела из райцентра в родное село.
— От государства пока нет финансовой помощи, только люди отправляют деньги сюда, приносят наличные средства — все, кто могут, помогают, — заявила глава Иштанского сельского поселения Лариса Малинкова и отметила, что ей пора по делам.
Пока в Иштане не утихают эмоции, люди в шоке. Все говорят примерно одно: Земляницкая пыталась помочь соседу, а они ее так «отблагодарили». Поговаривают, женщина долгое время оказывала медпомощь дяде своего убийцы. Часто ходила к нему в свое нерабочее время.
— Конечно, мрази, блин. Мурашки по коже бегают. Сил нет, злиться стала на всё. Дочери тоже уже на всех злятся. Одна плачет, вторая плачет. Дайте уже человека похоронить спокойно. Просто осиротела вся деревня, больше сказать нечего. Из-за каких-то наркоманов… Сволочи. За что они ее убили? Вот так они ее отблагодарили за помощь, — рыдает родственница Валентина.
— Вот что вы говорите? Вы сами думаете, что говорите, когда рядом случилось всё? С врачом, тем более. Нам-то простым что делать-то? — вторит ее супруг.
Во время отпевания дочь Ольги просит нас оставить их в покое. Погибшую похоронили на сельском кладбище рядом с мужем. С ворот Фарида, из которых не вышла фельдшер, один из местных для сохранения репутации села накануне стер гневную зеленую надпись. В день похорон появилась новая — уже ало-красная.