«Дома сидит, боится»: как живет сибирское село после убийства фельдшера — один из соучастников остался на свободе

«Не появляется нигде»

Сосед погибшей Фарид Байгужинов, во дворе дома которого погибла Земляницкая, по словам местного жителя Владимира Хренюка, сейчас продолжает жить в селе, но с людьми практически не общается.



— Он дома сидит. Боится выходить — люди злые. Он дома окна даже чем-то занавесил, чтобы не видно было. Люди его не трогают, но он не появляется нигде. Я слышал, что он на СВО собрался добровольцем, — рассказал корреспонденту НГС Владимир Хренюк.



По словам сибиряка, в селе назначили нового фельдшера — им теперь работает молодая местная жительница. Дом погибшей Ольги Земляницкой, отмечает Владимир, на сегодняшний день не пустует — дети приезжают туда регулярно.

