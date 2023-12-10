Следователи подсчитали ущерб от коррупции в Новосибирской области в 2023 году

В Новосибирской области ущерб от коррупционных преступлений по оконченным делам составил 79 миллионов рублей, что на 78,7% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом со ссылкой на замруководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону Сергея Ларионова сообщает «РБК Новосибирск».
Как заявил замруководителя, из общей суммы 4 миллиона рублей обвиняемые возместили добровольно на стадии следствия, на еще 125 миллионов рублей наложен арест. Всего за год было возбуждено 184 уголовных дела, связанных с коррупцией, этот показатель снизился на 9,8% по сравнению с прошлым годом. Также в регионе на 11%, до 298 штук, снизилось количество сообщений о коррупционных преступлениях.
— Снижение ущерба от коррупционных преступлений связано с тем, что в прошлом году по уголовным делам, находящимся в нашем ведомстве, фиксировались более крупные суммы взяток — некоторые из них доходили до нескольких миллионов рублей. В этом же году была одна значимая крупная взятка в размере 1 миллиона рублей, — пояснил Ларионов.
В этом году по коррупционным преступлениям к уголовной ответственности привлекали сотрудников правоохранительных органов и органов исполнительной власти, депутатов и глав районов, директоров коммерческих организаций и преподавателей.
Ранее задержали заместителя начальника УМВД по Новосибирску Александра Захарова. Его обвиняют в получении взяток за крышевание нелегального игорного бизнеса.