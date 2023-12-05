В Кузбассе водитель «Лексуса» въехал в витрину магазина, а потом избил прохожего — очевидцы винят сына силовика

В посте говорится, что после аварии люди, которые были в салоне автомобиля напали на мужчину, который проходил мимо и сделал им замечание.



— Мой брат на эмоциях крикнул на водителя, водитель выбежал из своего авто и начал избивать Руслана, — говорится в посте, написанном от лица сестры пострадавшего.

