В Кузбассе водитель «Лексуса» въехал в витрину магазина, а потом избил прохожего — очевидцы винят сына силовика

В Юрге Кемеровской области в ночь со 2 на 3 декабря Lexus влетел в магазин «О`Кей» на улице Строительной, после этого был избит прохожий, который шел мимо. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».
В посте говорится, что после аварии люди, которые были в салоне автомобиля напали на мужчину, который проходил мимо и сделал им замечание.
— Мой брат на эмоциях крикнул на водителя, водитель выбежал из своего авто и начал избивать Руслана, — говорится в посте, написанном от лица сестры пострадавшего.
По заявлению автора, после к избиению подключились некие «слуги народа». Сейчас у ее брата перелом носа, сотрясение мозга и открытый переломом руки.
После случившегося пострадавший попал в больницу. В посте говорится, что после мужчина, который был за рулем, приходил в больницу к Руслану и предлагал 50 тысяч рублей, чтобы сибиряк не писал заявление в полицию.
Автор поста утверждает, что слышала, как очевидцы говорили, что за рулем автомобиля якобы был сын экс-полковника полиции Сергея Шмидта Кирилл. Как удалось выяснить НГС, автомобиль Lexus зарегистрирован на Шмидта Сергея Ивановича 1982 года рождения.
По информации сайта МВД по Кемеровской области, Шмидт С. И. упоминается как начальник отдела «Сельский» межмуниципального отдела МВД России «Юргински»й в отчете за 2017 год.
Сейчас начальником межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» является полковник полиции Евгений Ларионов. На момент публикации его не было на рабочем месте.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию по конфликту. Корреспондент также попытался связаться с магазином, где произошла авария, но на звонки корреспондента никто не ответил, туда был отправлен запрос.
Ранее НГС рассказывал, как Hyundai врезался в киоск с мантами у остановки «Фабричная». Автомобиль частично внутри павильона.