Что известно о новосибирском рехабе, который пациенты обвинили в издевательствах — видео

Реабилитационный центр находится в селе Михайловка Искитимского района. Это двухэтажное здание за забором. В этом видео есть также мнения пациентов, которые сейчас там лечатся. На камеру они сказали, что их туда никто насильно не привозил и отношение к ним хорошее. Руководство рехаба обвиняет Екатерину в шантаже и говорит, что женщина не закончила курс лечения. Подробности — в видео и репортаже Анны Скок из реабилитационного центра. После публикации НГС новосибирские следователи начали проверку центра — об итогах они должны доложить главному следователю страны Александру Бастрыкину.