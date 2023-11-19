Что известно о новосибирском рехабе, который пациенты обвинили в издевательствах — видео

Пациенты новосибирского реабилитационного центра обвинили его руководство в похищении и издевательствах. В этом видео Екатерина Боброва, которая два месяца жила в рехабе, показывает синяки на теле и делится своей историей.
— Меня лично били, выводили на улицу. Там стоят бочки с ледяной водой. Тебя заливают, вне зависимости от погоды, неважно, холодно там или жарко, и потом мокрую тебя загоняют назад, в душную комнату. Ты стоишь там до самого вечера, — говорит бывшая пациентка ребцентра.
Журналисты НГС сами приехали посмотреть на реабилитационный центр «Горизонт надежды». По другим данным название центра — «Орион»: по наименованию благотворительного фонда, зарегистрированного по тому же адресу. При этом пациенты говорят, что их держали именно в «Горизонте надежды». Попасть внутрь центра представители нашей редакции смогли только через несколько часов и под конвоем.
Реабилитационный центр находится в селе Михайловка Искитимского района. Это двухэтажное здание за забором. В этом видео есть также мнения пациентов, которые сейчас там лечатся. На камеру они сказали, что их туда никто насильно не привозил и отношение к ним хорошее. Руководство рехаба обвиняет Екатерину в шантаже и говорит, что женщина не закончила курс лечения. Подробности — в видео и репортаже Анны Скок из реабилитационного центра. После публикации НГС новосибирские следователи начали проверку центра — об итогах они должны доложить главному следователю страны Александру Бастрыкину.