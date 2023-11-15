Шел за «внутренним голосом»: сибиряк гулял с бутылкой бензина и поджигал дома

В городе Канске Красноярского края задержали мужчину, которого подозревают в поджогах домов. По его словам, он делал это из-за указаний «внутреннего голоса».
Как сообщили в Telegram-канале «МВД 24», в полицию Канска с разницей в несколько дней поступили сообщения о том, что в их подъездах мужчина поджег деревянный пол и лестничные марши, а также повредил дверь квартиры в одном из домов. Жильцы вовремя заметили огонь, поэтому его удалось быстро потушить, чтобы избежать серьезного ущерба.
Следственно-оперативная группа установила и задержала подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.
— Фигурант пояснил сотрудникам полиции, что на такие действия его направлял «внутренний голос». По этой причине, отправляясь в темное время суток «подышать воздухом», мужчина брал с собой бутылку с бензином. В определенный момент уникальное «шестое чувство» подавало ему «сенсорный сигнал», в подъезд какого дома необходимо было бросить подожженную тару с горючей смесью, — говорится в Telegram-канале полиции Красноярского края.
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела за покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога (ч. 3 ст. 30 и ч.2 ст. 167 УК РФ). Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемого заключили под стражу, полиция проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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