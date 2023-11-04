Поддельные подписи и «друзья» из Узбекистана: как сына топ-менеджера «Ланта-Банка» пытались лишить наследства

Топ-менеджер новосибирского «Ланта-Банка» и предприниматель Федор Жидков вместе с бизнес-партнерами из солнечного Узбекистана владел несколькими административными зданиями и коммерческими помещениями в домах в центре города. В начале 2022 года бизнесмен скоропостижно скончался, оставив всё свое имущество единственному прямому наследнику — несовершеннолетнему сыну Максиму. «Друзья» по бизнесу объявились после его смерти почти сразу, и почти сразу ни от дружбы, ни от бизнеса здесь ничего не осталось. В истории, которую одна из сторон считает рейдерским захватом, разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.
Скоропостижная смерть бизнесмена
В январе 2022 года в возрасте 46 лет от короновируса скоропостижно скончался заместитель управляющего новосибирского «Ланта-Банка» предприниматель Федор Жидков. Из прямых наследников у Жидкова остался только несовершеннолетний сын Максим — на тот момент мальчику было 16 лет.
Федор Жидков хоть и не был предпринимателем, чье имя бы не сходило с новостных лент или журнальных страниц, но бизнес-империю выстроил достаточно серьезную. Он являлся владельцем нескольких фирм, которым принадлежало около десятка административных зданий и коммерческих площадей в жилых многоквартирных домах. Конечно, владел активами бизнесмен не один, а с партнерами. И так оказалось, что главными партнерами и друзьями Федора были бизнесмены из Узбекистана.
Один из них — Бахром Наримов — появился на сорокадневных поминках Жидкова. Мужчина высказал соболезнования несовершеннолетнему сыну покойного Максиму и заметил, что им обязательно надо встретиться для разговора.
— Я с бабушкой пришел на встречу, и мы с Бахромом поговорили нормально. Он сказал, мол, Максим, у тебя там наследства — немерено, а если будем вместе работать, то вообще будут золотые горы. Но на других встречах он стал рассказывать про каких-то инвесторов, которые типа давали деньги. И их надо вернуть: переписать на инвесторов все доли в компаниях, — рассказал корреспонденту НГС Максим Жидков. — Тогда мы попросили принести какие-то подтверждающие документы, чтобы все честно решать. На следующую встречу он принес альбом с фотографиями, где Наримов был с моим отцом, и бумажку с какими-то цифрами. Но это был не документ.
Подросток обратился за помощью к старому знакомому покойного бизнесмена Антону Джигирису, и тот стал официальным представителем несовершеннолетнего наследника.
— До того момента, как Максим вступил в наследство, у Наримова с ним и его бабушкой было несколько встреч. Никаких вопросов [по долгам] тогда не было. Потом они (Наримов и компания. — Прим. ред.) начали придумывать, что были долговые обязательства, но подтверждений каких-то договоров займов, каких-то кредитных обязательств не было — Наримов в открытую так и говорил, — объяснил Антон Джигирис. — В какой-то момент он нарисовал схему, по которой Максим должен был отдать фактически все унаследованное имущество. Подавалось все это в таком русле: были кредиторы, которые не хотели бы о себе заявлять. И он, мол, к сожалению, не может о них сказать.
Долги таинственным инвесторам, отмечает Джигирис, якобы накопились на общую сумму почти в 130 миллионов рублей.
Бизнес-империя Жидкова
Бизнесмен Федор Жидков имел отношение к нескольким компаниям. Основных, которые участвуют в истории с займами, три: ООО «Макс-Трейд», ООО «БФ-Капитал» и ООО «СибПроект». Но есть и другие фирмы.
На балансе юрлиц бизнесмена находятся административные здания и коммерческие площади в жилых домах. К числу активов относятся объекты с на улице Ленина, 48, Красный проспекте, 35 и на проспекте Дзержинского, 30/1, а также первые этажи с коммерческой недвижимостью в многоквартирном доме на Максима Горького, 85, бизнес-центр на улице Зорге и другие. Всего около десяти объектов, из них шесть проходят по возникшему спору.
ООО «БФ-Капитал» образовано в октябре 2020 года. Генеральный директор — Антон Джигирис. Он сменил Руслана Люзенкова, который занял этот пост после смерти гендиректора и учредителя компании Федора Жидкова. Сейчас единственный учредитель — Максим Жидков. На конец 2022 года выручка составила 4,5 миллиона рублей, чистый убыток — 5,5 миллиона рублей. Участник госзакупок на сумму в 9,7 миллиона рублей: сдает в аренду административные помещения областным и федеральным структурам.
ООО «СибПроект» образовано в августе 2010 года. Генеральный директор — Антон Джигирис. Сменил Юлию Грибанову, занимавшую этот пост ранее. Учредители: Максим Жидков, сменивший Федора Жидкова (90%) и Александр Балакин (10%). Выручка на конец 2022 года — 2,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 858 тысяч рублей.
ООО «Макс-Трейд» образовано в сентябре 2011 года. Генеральный директор — Абдымурат Уразбеков. Он сменил Руслана Люзенкова, который занял этот пост после смерти Федора Жидкова. Жидков-старший был гендиректором и соучредителем (50%) компании. Сегоднгя его доля принадлежит Максиму Жидкову. Вторая часть компании у Ильи Шаякубова (50%). Выручка на конец 2022 года — 23,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 14 миллионов рублей.
Еще три фирмы Федора Жидкова в зону пристального внимания защитников прав наследника не попали, но в ЕГРЮЛ их обнаружить можно. Среди компаний, где Жидков-старший был учредителем до своей смерти, две работают до сих пор, — «Сити Инвест» и «Роялрент». Еще одна недавно закрылась. Все три образованы в 2021 году, но доля бизнесмена в них сыну не перешла.
Например, компания «Сити Инвест», в которой у Федора Жидкова был 51%, перешла его партнеру Дмитрию Размадзе. Это случилось, судя по данным системы «Контур.Фокус», после смерти Жидкова. С 15 августа 2023 года Рамадзе стал единственным учредителем.
У «Роялрент» было четыре учредителя, и доля Жидкова составляла 30%. Но 19 октября 2023 года, по данным «Контур.Фокуса», доля покойного бизнесмена каким-то образом распределили между тремя другими учредителями: Виктор Омельченко и Елена Смирнова, имевшие по 30%, получили по 13%, а Михаил Ким увеличил свою долю с 10% до 14%.
Наконец, самое интересное происходит с «Брокер-Инвест», где Федору Жидкову принадлежало две трети — еще треть компании принадлежала Сергею Приходько. Но в сентябре 2022 года Приходько стал единственным владельцем компании, а 7 марта 2023 года закрыл ее, выступив ликвидатором.
— Мы же наследство оформляли только на основании данных нотариуса, он запросы везде делал. Но я обязательно посмотрю эту информацию, и сообщу юристам, чтобы они изучили, — прокомментировал Антон Джигирис. — Вполне возможно, там и активы какие-то были, данные по которым нам не поступили.
Борьба за наследство
Когда бывшие партнеры Федора Жидкова поняли, что переговоры с его сыном о передаче имущества в пользу неизвестных инвесторов ничем не заканчиваются, они стали готовить иски в суды. К этому времени Максим уже вступил в наследство, а Антон Джигирис стал его официальным представителем, а потом и директором компаний «БФ-Капитал» и «СибПроект».
В начале августа 2022 года против компаний, владельцем которых стал Максим Жидков, в Ленинский и Центральные суды поступили три иска: истцы утверждали, что занимали покойному Федору Жидкову или его юрлицам крупные суммы денег.
Один иск подал партнер Жидкова-старшего и друг, как он сам себя называл, Бахром Наримов. Согласно иску, некто Южалин Дмитрий Славович в конце 2020 года передал компании «БФ-Капитал» беспроцентный займ на сумму в 63,65 миллиона рублей, а потом якобы уступил право требования возврата займа Наримову.
В иске от соучредителя Жидкова по ООО «Макс-Трейд» Ильи Шаякубова говорилось, что с 2015 года он несколько раз передавал Жидкову-старшему деньги — в общем около полумиллиона долларов США.
В иске от неизвестного Жамшида Расулева сообщалось, что в 2016 году он занял бизнесмену 200 тысяч долларов. А потом якобы передал право на свой долг юридическому лицу «СибПроект».
Антон Джигирис в это время, став директором двух компаний Жидкова, изучил внутренние документы и заподозрил, что некоторые подписи Жидкова-старшего подделаны. В сентябре 2022 года Джигирис подал заявление в полицию, а через полгода написал в прокуратуру о бездействии следствия. Вскоре все перешло в СК, где в июле 2023 года возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 (фальсификация доказательств по гражданскому делу, покушение на преступление и мошенничество, организованное группой или в особо крупном размере). Корреспондент НГС отправил запрос в полицию и СК с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не поступили.
Джигирис утверждает, что истцы изначально принесли в суды копии документов, а судьи требовали оригиналы — их предоставили только к концу 2022 года, после чего отправили на почерковедческие экспертизы. Они установили, что в некоторых документах подписи Федора Жидкова действительно не являются оригинальными (копии судебных документов и экспертиз имеются в распоряжении НГС).
В итоге по первым двум искам требования отозвали, а в удовлетворении требований Бахрома Наримова отказал суд.
— На судебных заседаниях ни Шаякубов, ни Наримов, ни Расулев не появлялись, были только их представители, которые лишь сдержанно сообщали, что отозвать иск было решением их доверителя, — заметил Антон Джигирис.
При этом Джигирис признал, что реальные долги у бизнесмена все же были. Самый крупный — кредит в банке «Акцепт» на сумму чуть больше 20 миллионов рублей. Его у банка выкупил Бахром Наримов и летом 2023 года обратился в Арбитражный суд, пытаясь обанкротить Максима Жидкова. По мнению Джигириса, это сделали, когда стало ясно, что схема с займами неизвестных инвесторов не сработала. Представители Жидкова, узнав об этом иске, сразу же погасили долг долями в компании «Макс-Трейд».
— Адвокат, которая занималась нашим делом в арбитраже, сказала, что такое дело у нее уже не первое. И это, по ее мнению, чистое рейдерство, но не доведенное до конца, — заметил Антон Джигирис.
Друзья из Узбекистана
Среди тех, кто был истцами в судах и партнерами Федора Жидкова, почти все — граждане Узбекистана и жители Ташкента. Единственным россиянином оказался Дмитрий Южалин. Защитники наследника бизнесмена замечают, что собирали информацию о них буквально по крупицам.
— Мы искали по ФИО, по открытым источникам, поэтому могут быть и совпадения, конечно. Но человек, чье имя полностью совпадает с Наримовым, является начальником какого-то отдела на железной дороге в Узбекистане. Шаякубов — начальник отдела по производству каких-то пластиковых изделий. Расулев — какой-то врач. А Южалин — соучредитель организации, которая занимается изготовлением запчастей для поездов, — рассказывает Антон Джигирис.
Он предполагает, что как минимум Южалин и Наримов могут быть связаны рабочими моментами в железнодорожной сфере. А Шаякубов, по неофициальной информации, может являться родственником Наримова.
— Но точно известно, что Федор Жидков лично знал Шаякубова и Наримова: один был соучредителем, а ко второму он летал в Ташкент, — сообщил Джигирис.
Представитель Максима Жидкова предположил, что без сговора между этими людьми и того, у кого был доступ к бухгалтерским документам, вряд ли можно выстроить такую схему. Как она могла работать, он объясняет на примере иска Наримова и покупки здания на Красном проспекте, 35.
— «БФ-Капитал» покупает здание на Красном проспекте у мэрии по тендеру. Оплачивает покупку в размере, по-моему, 118 миллионов рублей. А кто-то делает договор займа с датой за несколько дней до этой оплаты и все платежки — задним числом. И выстраивается картина: якобы Федор занимает у Южалина деньги на покупку здания и покупает. Потом, когда Федор умер, Наримов якобы выкупает долг у Южалина. Суммы [реальной покупки и якобы существующего займа] были подогнаны рубль в рубль, так как у этой группы откуда-то были все платежки, — говорит Джигирис. — У них вообще у всех на руках были оригиналы, и они их держали у себя до последнего, пока судья не обязала их предоставить.
В ЕГРЮЛ нашлись два полных тезки тех, кто пытается отсудить наследство бизнесмена. Полный тезка Южалина Дмитрия Славовича является учредителем (50%) челябинского ООО «Профит Центр Плюс», которое производит и продает запчасти для подвижных железнодорожных составов. Второй учредитель — Андрей Литвиненко. Компания участвует в госзакупках и на конец 2021 года заработала 451,9 миллиона рублей выручки, чистая прибыль — 18,2 миллиона рублей. На 2022 год финансовые показатели не предоставлены.
Полный тезка Наримова Бахрома Шерметовича является единственным владельцем новосибирской компании ООО «ФТЛ Эффективность» (FTL Efficiency LLC), образованной в июне 2022 года. Компания занимается грузовыми перевозками. Директор — Михаил Ким. На конец 2022 года выручка компании составила 1,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 805 тысяч рублей.
Комментарии бухгалтера и противоположной стороны
Поговорить о финансовой стороне этой истории с корреспондентом НГС согласилась бухгалтер юрлиц Жидкова-старшего — Марина Тур. Правда, женщина сразу уточнила, что работала с этими фирмами исключительно на аутсорсе и не может вспомнить, какие документы с упоминанием займов или уступок ей поступали на обработку до смерти Федора Жидкова, а какие после.
— Скажу так: о наличии каких-то долгов я знала, но фамилий не помню. Какие-то документы о переуступках [долгов] мне передавали и в январе (после смерти Жидкова. — Прим. ред.), — рассказала Марина Тур.
Корреспондент НГС обратился за комментариями к представителям Наримова, Шаякубова и Расулева — Марии Золотаревой и Игорю Пестову. Золотарева отказалась комментировать что-либо, сославшись на некую тайну.
— Я связана тайной. Я не могу ее раскрывать. Тайна относительно обстоятельств дела, — коротко ответила она.
Игорь Пестов был более разговорчивым. Мужчина выслушал журналиста и уточнил, что ему необходимо обсудить этот вопрос со своими доверителями. Позже Игорь Пестов сообщил, что его доверители решили не давать комментарии, и добавил, что по одному из судебных исков они продолжат борьбу.
— Мы обязательно будем подавать апелляцию и, возможно, комментарии появятся после вступления решения в законную силу. Мы говорим о решении от 18 октября, которое было принято Центральным районным судом. Два других — отказы от исков, там нечего комментировать, — заметил Пестов.
На звонки журналиста Бахрому Наримову по российскому номеру и в Узбекистан, а также на мобильный телефон Дмитрия Южалина никто не ответил. На оставленную для Южалина информацию в офисе челябинской фирмы «Профит Центр Плюс» тоже никто не отреагировал.
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