Поддельные подписи и «друзья» из Узбекистана: как сына топ-менеджера «Ланта-Банка» пытались лишить наследства

Скоропостижная смерть бизнесмена

В январе 2022 года в возрасте 46 лет от короновируса скоропостижно скончался заместитель управляющего новосибирского «Ланта-Банка» предприниматель Федор Жидков. Из прямых наследников у Жидкова остался только несовершеннолетний сын Максим — на тот момент мальчику было 16 лет.

Федор Жидков хоть и не был предпринимателем, чье имя бы не сходило с новостных лент или журнальных страниц, но бизнес-империю выстроил достаточно серьезную. Он являлся владельцем нескольких фирм, которым принадлежало около десятка административных зданий и коммерческих площадей в жилых многоквартирных домах. Конечно, владел активами бизнесмен не один, а с партнерами. И так оказалось, что главными партнерами и друзьями Федора были бизнесмены из Узбекистана.

