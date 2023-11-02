Ходили по барам, искали жертв: видео, как в Новосибирске задерживали лже-таксиста — он воровал у пассажиров

— Пока нельзя однозначно сказать, они это или нет. Все кражи, о которых на данный момент известно, были совершены в последние пару месяцев, возможно, работать они начали недавно, — рассказал источник НГС в полиции. — Но «работали» они в том числе в том месте, о котором шла речь в прошлой статье, плюс пользовались машиной той же марки, которая и указана в ней.

При этом, отметил полицейский, точно также на текущем этапе расследования нельзя исключить, что речь идет о совершенно другой группе, использовавшей ту же самую схему.