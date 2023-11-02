Ходили по барам, искали жертв: видео, как в Новосибирске задерживали лже-таксиста — он воровал у пассажиров

Новосибирские оперативники задержали троих мужчин, которые под видом таксистов подкарауливали пьяных новосибирцев возле ночных заведений и крали их имущество. Об операции накануне рассказали в пресс-службе областного главка МВД.
— В ходе предварительного следствия установлено, что среди участников были распределены обязанности. Один из них высматривал в развлекательном заведении жертву — одинокого человека в состоянии опьянения. В дальнейшем предлагал услуги такси и, когда пострадавший соглашался, передавал «клиента» своему подельнику в автомобиль, — рассказали в полиции. — В пути злоумышленник похищал имущество, после чего передавал третьему подозреваемому для обналичивания денежных средств со счетов пострадавших.
По данным полицейских, преступная группа состояла из двух новосибирцев и одного приезжего из Узбекистана. На сегодняшний день следователи выяснили, что товарищи совершили как минимум семь краж, уголовные дела возбуждены по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ, по факту краж в значительном и крупном размере.
В домах предполагаемых преступников уже прошли обыски, и полицейские обнаружили там банковские карты, симки и телефоны, а также наличные в сумме 80 тысяч рублей.
В апреле 2023 года НГС писал о неизвестных ворах, работающих возле увеселительных заведений в Железнодорожном районе именно по этой схеме. Неисключено, что оперативники поймали именно их.
— Пока нельзя однозначно сказать, они это или нет. Все кражи, о которых на данный момент известно, были совершены в последние пару месяцев, возможно, работать они начали недавно, — рассказал источник НГС в полиции. — Но «работали» они в том числе в том месте, о котором шла речь в прошлой статье, плюс пользовались машиной той же марки, которая и указана в ней.
При этом, отметил полицейский, точно также на текущем этапе расследования нельзя исключить, что речь идет о совершенно другой группе, использовавшей ту же самую схему.
Ранее НГС писал о том, что сибиряк заявил о краже 2 миллионов долларов из собственного сейфа. Якобы в его отсутствие настоящие деньги кто-то подменил на фальшивки.