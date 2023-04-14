Город засыпает, просыпается мафия. Как лжетаксисты караулят подвыпивших гуляк у баров в Новосибирске и чем это заканчивается

— Некоторые просто предлагают подвезти гостей, другие — оттесняют или даже подрезают такси. Дежурит машина, на всех парах мчится, обходит этого таксиста — и пьяные люди не всегда понимают, куда они садятся, — описывает тактику лжетаксистов директор одного из ночных заведений (редакции НГС известно его имя, должность и название заведения). — После этого человек доезжает до дома (а некоторые и не доезжают) и обнаруживает, что у него что-то ценное пропадает: мобильники, часы, украшения…



Бизнесмен отмечает: работают таинственные «бомбилы» организованно. «Заступают на смену» после четырех часов утра, когда гости уже под хорошим градусом. Жертв своих не бьют. Максимум высаживают на полдороге, очевидно, когда обворовать подвыпившего пассажира удалось сразу.

