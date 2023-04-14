Город засыпает, просыпается мафия. Как лжетаксисты караулят подвыпивших гуляк у баров в Новосибирске и чем это заканчивается

Любители ночной жизни в Новосибирске оказались в зоне риска: возле клубов их караулят лжетаксисты, готовые довезти до дома, а заодно прикарманить гаджеты, украшения и все оставшиеся от хорошо проведенного вечера деньги. Такие ограбления можно было бы назвать своеобразной криминальной классикой, но мешает масштаб проблемы: со слов работников баров, количество жертв уже пошло на третий десяток. Говорить с журналистами герои этого материала согласились только на условиях анонимности: рестораторы опасаются, что криминальная история не пойдет на пользу их репутации и как следствие доходам. Тем не менее имена и фамилии героев известны редакции.
Организованная таксистская группа
Хозяева баров забили тревогу еще зимой, когда в январе посетители стали приходить к ним не только вечером, но и по утрам. Протрезвевшие и злые гости хотели посмотреть камеры и понять, не забыли ли они в клубе мобильник, крупную сумму денег или еще что ценное. Записи камер наблюдения сняли подозрение с официантов, гардеробщиков и охраны, зато подкинули руководству баров поводов для беспокойства: оказалось, что под утро возле заведений паркуются подозрительные личности, которые увозят их гостей в неизвестном направлении.
— Некоторые просто предлагают подвезти гостей, другие — оттесняют или даже подрезают такси. Дежурит машина, на всех парах мчится, обходит этого таксиста — и пьяные люди не всегда понимают, куда они садятся, — описывает тактику лжетаксистов директор одного из ночных заведений (редакции НГС известно его имя, должность и название заведения). — После этого человек доезжает до дома (а некоторые и не доезжают) и обнаруживает, что у него что-то ценное пропадает: мобильники, часы, украшения…
Бизнесмен отмечает: работают таинственные «бомбилы» организованно. «Заступают на смену» после четырех часов утра, когда гости уже под хорошим градусом. Жертв своих не бьют. Максимум высаживают на полдороге, очевидно, когда обворовать подвыпившего пассажира удалось сразу.
Количество пострадавших клиентов только этого заведения даже по самым скромным подсчетам перевалило за десяток: каждую неделю после посещения клуба с ценностями прощаются 1–2 человека. В надежде обезопасить гостей, персонал повесил возле гардероба объявление о том, что вызывать такси нужно через приложение, а если человек слишком пьян, с этим ему поможет персонал клуба. Но если количество преступлений и уменьшилось, то ненамного:
— Буквально на прошлой неделе человек от нас вышел, вызвал такси уже возле клуба «Доски», и на следующее утро обнаружил, что у него пропал телефон, и со счета было списано полмиллиона рублей. Со слов таксиста, он выкупил телефон в нашем баре, но по записям видно: наш гость вышел с телефоном в руках, дисплей светился.
Проблема усугубляется тем, что толком рассказать, что происходило ночью, потерпевшие обычно не могут: то ли настолько перебрали, то ли в арсенале лжетаксистов есть что-то покрепче спиртного.
— Они угощают [пассажиров алкоголем. В салоне сидят два человека, один — за рулем, другой — на заднем сиденье, с бутылкой. Зовут бесплатно прокатиться, угощают… И я думаю, что в этом алкоголе что-то есть, — уверен начальник охраны заведения Иван П. (его имя журналистам также известно). — Все [пострадавшие] теряли память, один рассказал, что помнит, как садился и пил, и всё, темнота.
Те, кто остаются при памяти, рассказать всё равно много не могут. Порой лжетаксисты не довозят их даже до дома.
— Одну компанию такой «таксист» повез на Ключ-Камышенское плато, но не по Кирова, а через частный сектор, — приводит пример начальник службы безопасности. — По дороге машина застряла, водитель попросил толкнуть ее — машина выехала и поехала дальше без пассажиров.
По словам Ивана, если мужчин подозрительные водители-альтруисты заманивали в машины спиртным, с девушками не церемонились.
— Если видят, что девушка выпила, пытаются буквально силой в машину затаскивать, — рассказал он.
Машины злоумышленников, рассказывает начальник охраны, его подчиненные уже начали узнавать, что называется, «в лицо». Когда приметный серебристый Hyundai Solaris без крышки бензобака в очередной раз подъехал к бару, один из охранников решил запечатлеть его номер на видео.
— С нами сотрудники правоохранительных органов связывались, сказали: надо снять на видео те машины, насчет которых мы точно уверены, что они неслучайно людей ждут. Я увидел машину, накинул гостевой плед, чтобы не было видно, что я в форме сотрудника охраны. [Когда они заметили съемку], начали вести себя агрессивно, провоцировали меня на конфликт. Но только словесно, из машины никто не вышел, видимо, боялись камер, — рассказал он.
И начальник охраны, и директор уверены, что лжетаксиста задержали, но признался он только в одном эпизоде.
Откуда взялась машина
По данным источника НГС, машина, на которой передвигался предполагаемый преступник, принадлежит московской фирме ООО «Рейзен авто», вполне законопослушному микропредприятию, которое занимается сдачей автомобилей в аренду и лизинг. По состоянию на конец 2022 года выручка компании составила
НГС связался с бизнесменом, чтобы узнать, каким образом арендованный в Москве автомобиль оказался в Новосибирске, да еще и в криминальной истории, но отвечать по телефону в «Рейзен авто» не захотели. НГС отправил запрос, чтобы выяснить, кто сидел за рулем арендованного «Соляриса» и как он оказался в Новосибирске.
Могли пострадать от действий лжетаксистов и посетители расположенного поблизости бара «Доски».
— Мы праздновали с девочками 8 Марта, заодно поздравляли одну из подружек с тем, что ее молодой человек сделал предложение. Не могу сказать, что напилась до бесчувствия, но была пьяненькая, — вспомнила сибирячка Алена Потапова. — Домой мы начали разъезжаться где-то ближе к трем часам, я вызвала такси — и тут сразу подъезжает машина. В приложении — белый Logan, и эта — белый Logan, я и на номер смотреть не стала…
Девушку спасло то, что даже нетрезвой она помнила о правилах безопасности: подойдя ближе к машине, она увидела, что водитель в машине не один.
— Уже открыла дверь, смотрю, а на заднем сиденье уже сидит парень. Чернявый такой, с бутылочкой. Не скажу, что нерусский, но что-то восточное в нем было. Сначала подумала, что я просто ошиблась, но он говорит: «Садись, садись, подвезем». Я как-то даже не думала, хотят ли меня ограбить, убить, изнасиловать, просто рефлекторно шагнула назад. А тот парень настаивает, типа «Да не бойся, садись». Справедливости ради: меня никто не пытался затащить в эту машину силой, просто уговаривали. Но очень настойчиво.
В самом баре НГС менеджер ответила, что о подобных происшествиях с гостями не слышала — ни лично, от пострадавших людей, ни от коллег.
НГС обратился в полицию, чтобы узнать, сколько уголовных дел возбуждено из-за похожих историй, а также задержаны ли злоумышленники. Кроме того, мы спросили у полицейских, рассматривают ли они версию о том, что возле ночных заведений в Железнодорожном районе Новосибирска работает организованная группа.
Ранее НГС писал о самоуверенном мошеннике, который «увез» пассажиров в Дзержинский район вместо Кызыла за