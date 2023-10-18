«Многие в таких случаях махнули рукой»: клиент отсудил у банка украденные жуликами деньги

«Зеркальный» сайт на первой строке

Магнитогорец Родион Жеков работает корпоративным юристом в крупной компании и зарплату получает на счет в Райффайзенбанке. Два раза в месяц он заходил на сайт кредитного учреждения и переводил часть денег, чтобы оплатить ипотечный кредит. Так было и в канун новогодних праздников 2021-го. Родион взял планшет и зашел на банковский сайт.



— Сайт был сделан «один в один» с официальным веб-ресурсом банка, выскочил в браузере первой строкой. Куда смотрит служба безопасности банка? А я тогда торопился в отпуск на новогодние каникулы, шли последние сборы, дети вокруг скакали… В общем, ввел логин и пароль. Пришел код подтверждения, в котором также было указано на добавленное устройство iPhone, — рассказал он.

