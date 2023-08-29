Новосибирскую компанию оштрафовали на 10 миллионов: ее руководитель предложил налоговой огромную взятку

В Новосибирской области оштрафовали юридическую организацию на 10 миллионов рублей за предложение взятки. Руководитель юрлица предложил 20 миллионов рублей налоговой службе.
— Руководитель юридического лица предложил взятку в размере 20 миллионов рублей сотруднику УФНС России по Новосибирской области за изменение хода и результатов проведенной выездной налоговой проверки и уменьшение сумм налоговых претензий, установленной суммы налоговой недоимки, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение вознаграждения от имени и в интересах юридического лица в крупном размере). В результате организации назначен штраф в размере 10 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении взяткодателя находится на рассмотрении в суде.
Как писал НГС ранее, речь идет об ООО Компания «Партнер Сибири». В июне оперативники ФСБ совместно с сотрудниками налоговой службы задержали двух новосибирцев. У предпринимателя арестовали имущество на 210 миллионов рублей.
В апреле следователи обвинили руководство фирмы в коммерческом подкупе. По версии следствия, глава «Партнера Сибири» дал взятку в
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО Компания «Партнер Сибири» занимается железнодорожными грузоперевозками. Единственный учредитель и генеральный директор — Беликов Михаил Викторович. По итогам 2022 года компания зафиксировала выручку в размере 1,2 млрд рублей, прибыль — 4,8 млн рублей. Сейчас в отношении организации введена процедура наблюдения.
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