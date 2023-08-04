Обвиняемого в смерти ребенка в коллекторе отпустили из зала суда — какие ограничения ему установили

СУ СКР по Новосибирской области ходатайствовал отправить директора «Короны» в СИЗО, но суд не поддержал и избрал строителю меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ивану Гребельному запретили покидать место жительства с 22 часов ночи до 6 утра , общаться с потерпевшими и свидетелями, отправлять почту, звонить по телефону. Запрет установили на 1 месяц 30 дней .