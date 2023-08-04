Обвиняемого в смерти ребенка в коллекторе отпустили из зала суда — какие ограничения ему установили

Новосибирский районный суд сегодня,
По версии следствия, 38-летний Иван Гребельный в ходе работ по подключению здания строящейся амбулатории к системе водоотведения допустил нарушение техники безопасности и не проследил, что в раскопанном бетонном коллекторе есть опасное сквозное отверстие.
СУ СКР по Новосибирской области ходатайствовал отправить директора «Короны» в СИЗО, но суд не поддержал и избрал строителю меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ивану Гребельному запретили покидать место жительства с
Адвокат обвиняемого Константин Черкасов и следователь попросили закрыть заседание, опасаясь за тайну следствия и безопасность обвиняемого.
— Опасаемся за жизнь и здоровье подзащитного. Огромное количество негатива со стороны жителей поселка, — отметил адвокат.
Ивана Гребельного задержали накануне,
По данным сервиса «Контур.Фокус», единственный учредитель, он же директор ООО «Корона» — Евгений Колчев. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. В частности, по данным сайта компании, именно «Корона» построила амбулатории в поселке Тулинском и на станции Мочище. Выручка компании на конец 2022 года составила 377 миллионов рублей, чистая прибыль — 15,4 миллиона рублей. С декабря 2011 года, когда ООО «Корона» было зарегистрировано, оно заключило госконтракты на 1,1 миллиарда рублей.
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