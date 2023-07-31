«Позавчера сидели тут и чай пили»: соседка рассказала о семье, в чьем доме 14 лет в плену держали девушку, которую никто не видел

Саму девушку Надежда Ивановна не видела и даже думала, что Валентина придумала ее.



— Позавчера Валентина приходила, принесла абрикосы и яблоки: «Ой, я щас приду, там девушка сготовила». Какая девушка? Как ее зовут? Не говорит. Я уже начала думать, что у нее крыша едет, — рассказала пенсионерка. — Спрашивала: «Валя, как ее фамилия?» — «Я не знаю». «Как? Человек живет у тебя!» — «А я не интересуюсь, это его жизнь». У меня всякие мысли были, но я не хочу ерунду пороть. Я спрашивала, может, девушка из тюрьмы сбежала или ее разыскивают? «Меня это не интересует. Она уезжала, она приезжала». «Родители есть?» — «Не знаю».

