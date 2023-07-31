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«Позавчера сидели тут и чай пили»: соседка рассказала о семье, в чьем доме 14 лет в плену держали девушку, которую никто не видел

Она часто бывала у них в гостях, но ни разу не видела никого, кроме мужчины и его матери

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Надежда Ивановна надеялась, что подруга, увидя ее, выйдет из-за опечатанных ворот

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51-летний Владимир Ческидов, которого подозревают в похищении девушки и удержании ее в течение 14 лет у себя дома, был тихим, спокойным, ходил в церковь, не работал и редко появлялся на улице. По данным 74.RU, у него во дворе нашли останки еще одной женщины. Как жила странная семья, нам рассказала соседка и лучшая подруга 72-летней матери Ческидова, которая много раз была у них в гостях, но ни разу не видела похищенную.

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СК показал снятое в доме подозреваемого видео

Видео: Следственный комитет России

Соседки дружили больше 10 лет, ходили друг к другу в гости, вместе занимались танцами для тех, кому за 50, посещали церковь. По словам нашей собеседницы Надежды Ивановны, Валентина с Владимиром были немного странными, нелюдимыми, но подозрений не вызывали. Про «спутницу» сына пожилая женщина вскользь упоминала последние два года.

Такой снимок подозреваемого опубликовал телеграм-канал Ural Mash

Такой снимок подозреваемого опубликовал телеграм-канал Ural Mash

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— Спрашивала у нее, почему он не женится. «Откуда я знаю, никого ему не надо, никому не верит, никому не это». И всё. А потом слышу: «Девушка у него». Какая девушка? Сколько лет я ходила — ни одну девушку не видела! — эмоционально поделилась Надежда Ивановна. — А потом: «Девушка у нас. Девушка готовит. Я приду, а она приготовила и мне отдельно, кушаем». Я как ни приду, она: «Они спят, они спят». День — спят, вечер — спят. Они слоны, что ли, всё время спать?

Окна занавешены. Соседи говорят, там никогда не было видно света

Окна занавешены. Соседи говорят, там никогда не было видно света

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Саму девушку Надежда Ивановна не видела и даже думала, что Валентина придумала ее.

— Позавчера Валентина приходила, принесла абрикосы и яблоки: «Ой, я щас приду, там девушка сготовила». Какая девушка? Как ее зовут? Не говорит. Я уже начала думать, что у нее крыша едет, — рассказала пенсионерка. — Спрашивала: «Валя, как ее фамилия?» — «Я не знаю». «Как? Человек живет у тебя!» — «А я не интересуюсь, это его жизнь». У меня всякие мысли были, но я не хочу ерунду пороть. Я спрашивала, может, девушка из тюрьмы сбежала или ее разыскивают? «Меня это не интересует. Она уезжала, она приезжала». «Родители есть?» — «Не знаю».

По данным силовиков, 19-летняя Екатерина осенью 2009 года познакомилась с 37-летним Владимиром на автовокзале «Синегорье», они выпили спиртного и поехали к нему. Там девушка оказалась заперта на 14 лет. По показаниям жертвы, он насиловал ее и заставлял делать работу по дому, угрожал расправой. Сама Катя, по данным 74.RU, из неблагополучной семьи, вероятно, именно поэтому девушку и не хватились за все эти годы.

Жители двухэтажки напротив даже думали, что дом подозреваемого заброшен

Жители двухэтажки напротив даже думали, что дом подозреваемого заброшен

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По рассказу Надежды Ивановны, у Владимира была супруга, но она якобы осталась в Москве после того, как «у него отобрали бизнес», а «он три дня на поезде ехал к матери голодом».

— Она позавчера у меня была — мы сидели тут и чай пили! Про сына ничего не говорила, только: «Он болеет, он болеет, наверное, скоро умрет!» Почему так о ребенке своем говорит? «У него одно легкое как бы засохло». Так и идите в больницу! — недоумевает подруга Валентины.

По данным источника 74.RU, в 17-летнем возрасте Владимира осудили за разбой. О том, что он отбывал наказание, подруга матери не знала. Она уверена, что за 10 лет дружбы с женщиной должно было хоть что-то всплыть из биографии ее сына.

Тихая улица начинается с церкви

Тихая улица начинается с церкви

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«Теть Надя, хочу вам подарить икону»

В минувшие выходные соседи, увидев множество полицейских машин у дома с синими воротами, тут же позвонили Надежде Ивановне. Она не знала, что случилось.

— Мне вчера рассказали, что там полиция, я думала, что Володя умер. Всякие дурные мысли полезли. Пошла. Меня никто не пускает, потом смотрю: Валя стоит у ворот, — рассказала пенсионерка. — Спрашиваю у следователя: «Я же ее подруга, вы мне скажите, что произошло? Володя живой?» А он: «Всё нормально, его забрали и увезли». «Куда?!» — «В больницу». Следователь потом спросил: «Как долго вы дружите». Лет десять уже. И тут она подбегает: «Мы же с тобой давно поссорились, ты не стала ко мне ходить. Уходи!» А она позавчера у меня была!

Женщины действительно ссорились из-за мусора у порога, через который Надежда Ивановна не хотела переступать, а Валентина — подметать: какое-то время они не общались.

Надежда Ивановна позвонила подруге, но та не ответила. Дом следователи опечатали

Надежда Ивановна позвонила подруге, но та не ответила. Дом следователи опечатали

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— Может, Володя тронулся? У него были заскоки: говорит-говорит и как бы уходит, разговор был об одном и тут же о другом начинается, — развела руками женщина. — Спрашиваю у следователя: «А где его девушка?» — «Какая девушка?». Я опять ничего не пойму. «Вы ее видели?» — «Не видела, не знаю».

По данным Следственного комитета, у Владимира случилось обострение психического заболевания, 30 июля его увезли в психоневрологическую больницу, и пленница смогла сбежать. Сейчас с подозреваемым работают силовики.

По словам Надежды Ивановны, Владимир был тихим, необщительным, его отец умер пять лет назад: был спокойным, трудился инженером в котельной.

— Володя в церковь ходил, — рассказывает пенсионерка. — Мы с ним как-то встретились: «Из церкви иду, купил иконы». И показывает, хвастается. Я ему сказала, какая мне больше нравится, а какая не очень. Не знаю, дошел ли он до дому, но слышу — стук: «Теть Надя, хочу вам подарить икону». Она у меня в серванте в комнате стоит, душу греет.

Через окна не видно, что происходит в доме

Через окна не видно, что происходит в доме

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Владимир, по словам женщины, нигде не работал, из дома выходил редко. Жили мать с сыном на ее пенсию, да сдавали квартиру-однушку где-то в Челябинске. Был еще небольшой доход от торговли очками — мать продавала со столика прохожим.

— Она всё скрывает и всё врет-врет, преувеличивает. Еще она любит рассказывать, какая она царица: «Надо иметь воображение, будто я царица». Над ней все смеялись, — поделилась Надежда Ивановна.

Среди соседей появилась масса слухов-историй

Среди соседей появилась масса слухов-историй

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Что пленница рассказала следователям

Как сообщает телеграм-канал Baza, сбежавшая Екатерина рассказала следователям, что однажды Владимир познакомил ее с другой девушкой, которую представил своей «женой». Правда, позже признался, что он наврал. По словам Кати, как-то у Владимира и девушки случился конфликт из-за того, что она пыталась позвать на помощь, — и в ходе него мужчина несколько раз ударил ее ножом, после чего расчленил и закопал останки на участке.

По словам Екатерины, Владимир почти всё время держал ее в комнате. Часто бил по голове — причем так, что она забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить сестре. Когда мужчина уходил, то связывал девушку, пристегивал к балке и заклеивал рот скотчем. Похититель выпускал Екатерину только для работы по дому — девушка помогала его маме, ухаживала за ней, убиралась и готовила.

Катя рассказала, что не просила о помощи и долгое время боялась побега, потому что за ней всегда ходил Владимир с ножом. Кроме того, она помнила, как «завершились» его отношения с «женой».

Что говорят в прокуратуре и МВД

Подозреваемый находится в лечебном учреждении под постоянным надзором сотрудников правоохранительных органов, сообщила старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева, СК расследует уголовное дело.

— Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Челябинской области на контроль, — добавила представитель надзорного ведомства.

Пункт «в» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека с применением насилия или его угрозой» наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

— Полицейскими Челябинской области во взаимодействии с представителями следственных органов проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств резонансного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Проводятся все мероприятия, направленные на установление объективной картины произошедшего. К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, — заключила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Елена Епимахова.

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Видео: ГУ МВД по Челябинской области

Всё об этом уголовном деле — в специальном разделе 74.RU.

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