«Я очень люблю детей». Опекун полгода скрывала тело мертвого ребенка — его искал весь город

Екатерина, опекун мальчика, отрицает свою вину. Следователям она рассказала, что Дима погиб в результате несчастного случая — якобы он утонул в ванной, пока купался, за ним смотрела его старшая сестра. Все три дня, пока силовики обследовали весь город, женщина врала, что не знает, где ребенок, и рассказывала разные версии о том, почему он сбежал.

Наши коллеги из E1.RU рассказывают всё, что известно об этой ужасной трагедии.

Потерялся особенный мальчик

Поиски Димы начались 26 июня, примерно в 13 часов, хотя самого мальчика не видели дома якобы с 7 утра.