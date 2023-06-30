«Я очень люблю детей». Опекун полгода скрывала тело мертвого ребенка — его искал весь город

История о поисках шестилетнего Димы (имя погибшего мальчика и его опекуна изменены) прогремела на весь Екатеринбург: три дня волонтеры, полиция и силовики искали пропавшего мальчика из многодетной семьи опекунов. Полторы тысячи человек прочесывали районы города, расклеивали объявления, искали следы ребенка... Его тело нашли ранним утром всего в трехстах метрах от дома, где он жил. Труп пролежал в гараже несколько месяцев (предположительно, с декабря 2022 года).
Екатерина, опекун мальчика, отрицает свою вину. Следователям она рассказала, что Дима погиб в результате несчастного случая — якобы он утонул в ванной, пока купался, за ним смотрела его старшая сестра. Все три дня, пока силовики обследовали весь город, женщина врала, что не знает, где ребенок, и рассказывала разные версии о том, почему он сбежал.
Наши коллеги из E1.RU рассказывают всё, что известно об этой ужасной трагедии.
Потерялся особенный мальчик
Поиски Димы начались 26 июня, примерно в 13 часов, хотя самого мальчика не видели дома якобы с 7 утра.
— Мы утром встали в садик [отводить]. У нас квартира довольно большая, я сплю в одном конце, он в другом. Не ожидали, конечно, что все-таки еще раз даст дёру, — говорила Екатерина. — Не знаю даже примерно, в какое время он сбежал. Около 11:00 я позвонила в опеку, сообщила, что не могу его найти.
Дима был ниже ростом, чем его сверстники — всего 98 сантиметров, что крайне мало для шестилетнего ребенка. На момент пропажи мальчик был в черном комбинезоне с логотипом. Уточнялось, что он отзывается на имя Костя (почему — расскажем позже), а еще прихрамывает на одну ногу и нуждается в медицинской помощи.
В семье Екатерины воспитывались шестеро детей: трое своих, трое приемных, а еще есть взрослая дочь, ей 18 лет.
Диму взяли под опеку вместе с его родной сестренкой в декабре 2019-го, тогда мальчику было всего два года, а о каких-то проблемах со здоровьем никто якобы и не догадывался. Дети жили в разных соцучреждениях. Девочке сейчас 14 лет.
Кроме того, в семье есть еще один приемный 13-летний мальчик. Родным детям Екатерины восемь и пять лет, у нее есть совсем маленькая двухлетняя дочь.
Муж Екатерины военный (он сержант, был награжден медалью «За отвагу!»), находится в зоне спецоперации на Украине. Если верить той картине, которую женщина создавала в соцсетях, отношения между ней и супругом были теплыми. Сама опекун работала в центре социальной поддержки детей, а еще учителем географии и биологии в семейной школе.
К поискам присоединяются силовики
Уже к вечеру понедельника, 26 июня, к поискам подключился весь город: к волонтерам поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв» приехала подмога из Челябинска: 64 добровольца прочесывали территорию вдоль и поперек, было расклеено больше двухсот листовок, работали полицейские и кинологи.
К поискам подключился Следственный комитет, и сразу стало ясно, что ситуация нетипичная. По объяснению бывшего оперативника, адвоката Сергея Колосовского, такое происходит, когда есть основания полагать, что произошел несчастный случай или даже убийство.
Появлялись зацепки: похожего мальчика видели на Умельцев, на Латышской и других улицах. Все наводки оказались ложными.
Хотела избавиться от ребенка
В этот же день к опекуну Екатерине должна была прийти опека. Женщина прямо ответила журналистам, что хотела бы вернуть Диму в социальные службы: по ее словам, однажды ребенок чуть не убил свою сестру, ел несъедобное и слушал команды своего воображаемого друга Кости. А еще мальчик якобы не первый раз убегал из дома из-за душевного расстройства.
— Доктор говорил, что это последствия детского дома. Была агрессия, были моменты, когда он ел фекалии, самоагрессия была, такие моменты присутствовали. Потом он вроде притихнет, вроде всё хорошо, потом опять, — сказала Екатерина E1.RU.
Он пытался придушить свою сестру, он кусал ее. Когда дочь была маленькой, были моменты, когда он с ножницами возле нее стоял, волосы ей обрезал. То есть ножницами в нее не тыкал, но было как бы страшно. Сейчас у него нет такого, он никого не трогает, — добавила Екатерина.
Ребенок, по словам Екатерины и ее подруги, мог вести себя агрессивно, в том числе по отношению к самому себе. Из-за своей особенности он не чувствовал ни холода, ни жара, из-за чего у него были ожоги.
Она сама назвала несколько версий того, как и почему мальчик мог уйти из дома. Якобы он тихо убежал ранним утром: мог услышать, что от него хотят избавиться, либо его могла забрать родная мама. За неделю до пропажи к Диме якобы подходила незнакомая женщина и пыталась уговорить его сбежать из приемной семьи.
— Буквально неделю назад какая-то женщина к нему подходила на улице и говорила: «Если ты убежишь, тебя мама будет сильно-сильно любить», — рассказывала Екатерина. — Он как раз играл тут в песочнице. Я выходила из подъезда, а эта женщина от него отошла. Когда мы спросили: «Что она тебе сказала?» — он вот это рассказал.
Вскоре опекунша стала отказываться от своих слов, тем самым навлекая на себя первые подозрения.
К обеду 27 июня на поиски уже вышли сотни волонтеров. Они прочесывали чердаки, подвалы, дворы, подъезды и торговые центры. Полицейские проверили записи видеокамер, но это не дало результатов. Был организован штаб, где добровольцам раздавали ориентировки и объясняли, что делать, если они увидят похожего мальчика. Главное — его не спугнуть.
Поиски вышли за пределы микрорайона, но никаких следов так и не было. К тому времени было расклеено больше 500 ориентировок. Те, кто не шел искать Диму сам, приносили волонтерам воду, еду и скотч, чтобы расклеивать листовки. Появляется разная информация о ребенке: якобы он поздней ночью гулял на детской площадке. Каждую зацепку внимательно проверяли.
— Мы просматривали камеры, на видеозаписи есть мальчик, похожий по описанию, крутился здесь сначала на карусели. На дворовую площадку подошла молодая пара. Мальчик подошел к ним и сказал: «Привет, я человек. Давай дружить. Давай познакомимся». Опекун мальчика говорит, что это похоже на его поведение, — рассказывали в поисковом отряде «Прорыв».
Географию поисков расширяют на весь город. К 14 часам дня к дому Екатерины приезжает глава екатеринбургской полиции, подполковник Максим Метелица. Силовики начинают отрабатывать на причастность к исчезновению мальчика всех лиц, имеющих судимость.
— Одна из основных версий — что малолетний [сам] покинул свой дом. Мы все-таки думаем, что пока это не связано с криминальными обстоятельствами. Как и в любом [другом] случае, проводится опрос ближайших родственников, возможных очевидцев и свидетелей, — рассказывал Максим Метелица.
«Диму я не видела уже очень давно»
Тем временем в квартире биологической матери Димы прошли обыски. Ее лишили родительских прав, так как она не могла обеспечить детей, а отец мальчика отбывает наказание в колонии за разбой с проникновением в чужое жилище. Мать живет в 100 километрах от Екатеринбурга, об исчезновении сына она узнала от полицейских. Мальчика она не видела уже очень давно, но Екатерина привозила к ней в гости дочку, сестру Димы.
— Дочка ко мне приезжала с опекуном, а вот Диму я не видела уже очень давно, я даже не пыталась его забрать. Дочь говорила, что ей там хорошо. Но вот этот папа, который в новой семье, он их бьет ремнем. Это я даже полиции сказала, — говорила E1.RU мама мальчика.
К поискам мальчика также привлекли водолазов. Специалисты обследовали дно водоема в микрорайоне и ничего не нашли. Спасатели с помощью беспилотников обыскали лесопарк. Там мальчика тоже не обнаружили. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», чтобы расширить свои полномочия в рамках поиска.
Был еще один приемный ребенок
Оказалось, что у Екатерины уже были приемные дети. Сергей (имя изменено) сбежал из семьи полтора года назад, ему уже 20 лет. Парень помнит Диму и то, как к нему относилась опекун. По его словам, она била ребенка, запирала в подвале. Особенный мальчик недоедал, а братья и сестры обижали его (и их мать это поощряла).
— В первое время Дима воровал продукты из холодильника, потому что раньше недоедал. И его так наказывали. Вообще он ее раздражал всем, — поделился Сергей.
Вечером 27 июня Екатерину увели на допрос. Громкой историей заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В ночи волонтеры рассказали, что обследовали больше 500 километров в разных районах Екатеринбурга, расклеили 4000 листовок. Фотографии Димы стали крутить на медиаэкранах и умных остановках.
Фактически волонтеры уже прочесали каждый куст, но мальчика так и не нашли.
— Координаторы и опытные поисковики не спят уже больше двух суток. При поисках наш наряд наткнулся на бездомного в заброшенном доме под снос. Даже его разбудили, расспрашивали, не видел ли он мальчика, — рассказывал один из волонтеров.
К вечеру набралось множество вопросов. Почему Екатерина стала отказываться от своих слов о том, что Диму могла забрать родная мама? Почему мальчика не видели ни на одной из записей камер видеонаблюдения и потерялся ли Дима сам или сбежал от опекуна?
Затишье перед бурей
28 июня волонтеры «ЛизыАлерт» перенесли свой штаб в школу № 87. Здесь с самого утра выстраивались очереди из желающих помочь найти мальчика, его искали в точках общепита, торговых центрах, заброшках. Поиски не останавливались ни на минуту, работали наряды ДПС, а коммунальщики осматривали. Димы и след простыл.
Вскоре Екатерину признают потерпевшей и на машине ДПС увезут в отдел полиции, где она пройдет полиграф. В это время к дому, где жил Дима, стали стягиваться силовики вместе со службой по делам несовершеннолетних. Они стали по одному уводить и опрашивать старших детей, между которыми металась соседка и подруга Екатерины.
Кажется, что практически ничего не происходит, но всё это похоже на затишье перед бурей. У дома несколько часов дежурят полиция и СК, они снова обыскивают район, а после проводят обыски в соседних квартирах с ультрафиолетовыми лампами, ищут следы крови. Постепенно все начинают догадываться, что ребенок уже мертв. У следователей есть две версии, одна из которых криминальная: в отношении мальчика совершено преступление.
Примерно в 21:00 волонтерам дали отбой: многие из поисковиков уже три дня на ногах и сильно устали. Тем не менее поиски останавливать никто не собирался.
Тогда же сотрудники опеки и ПДН забрали всех пятерых детей Екатерины, а вскоре силовики задержали и ее саму — уже в качестве подозреваемой, хотя официальная информация об этом появится намного позже.
«Дима найден. Погиб. Приносим соболезнования»
Утро 29 июня начинается с шокирующей новости: «Дима найден. Погиб. Приносим соболезнования». Поиски официально остановлены. Тело нашли в гараже, который опекунша арендовала с декабря. Мальчика обнаружили примерно в 5–6 утра в спортивной сумке.
Гараж находится всего в 300 метрах от его дома. Полицейских насторожил сильный запах, раздававшийся из-за железной двери. По информации источника E1.RU, мальчик умер еще в декабре. Официально же сообщается, что его смерть наступила несколько месяцев назад.
Бывшая коллега Екатерины рассказала, что та просила ее помочь вынести из гаража старый хлам: якобы там умерла крыса, и из-за этого стоит ужасный запах.
— Она жаловалась, что там очень сильно воняет. Сказала, что там крыса сдохла, и просила помочь разобрать этот гараж. Вывезти всё: бассейн там старый, еще что-то. Мы планировали увезти в деревню, но так и не доехали до нее, — рассказала Марина.
Силовики поручили проверить, как опека работала с семьей Екатерины. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Не хотела убивать?
На допросе опекун заявила, что не хотела убивать приемного сына. Произошел несчастный случай: мальчик якобы утонул в ванной, в это время рядом с ним была старшая сестра.
— Она утверждает, что мальчика купали в ванной, а ее рядом не было, и будто бы он оставался наедине с 13-летней сестрой. Это всё, конечно, будет проверяться. Если действительно произошел несчастный случай, то Екатерина понесет наказание только за сокрытие преступления, — сообщил E1.RU источник в СК.
При этом женщина не согласилась даже с тем, что ее задержали.
Никто не понимает, как женщина могла так долго врать не только следствию, но и своим близким о том, что мальчик давно погиб — даже своим детям.
— Она нам очень долго в красках рассказывала, как Дима от нее убегает и что буквально неделю назад убегал. Столько историй мы слышали все эти полгода о нем. В последний раз на работу она брала Диму в сентябре, потому что не с кем было оставить, — рассказала E1.RU Марина. — В Новый год я со своими детьми приходила домой к ним, тогда Екатерина сказала, что Дима уже спит. На работе она говорила, что нашла ребенку воспитателя, который занимается с ним, а семья забирает его на выходные. Дома детям своим говорила, что Дима у знакомых. Оказывается, что другие дети вроде бы и не знали, что мальчик погиб.
После известий о трагедии к дому Димы приехал его двоюродный брат.
— Я почувствовал свою вину в какой-то момент, что не смог встретить этого ребенка в последние пять лет [его жизни], — сказал он. — Я жил с ним, когда ему было три месяца. А как опека забрала, я его больше не видел.
Когда стало известно о смерти мальчика, его приемного отца решили срочно вернуть в Екатеринбург из зоны спецоперации. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Военному предстоит разговор со следователями.
«Боль, как будто у тебя сердце просто вырвали из груди»
К дому, где жил Дима, и к гаражу, где нашли его тело, екатеринбуржцы несут цветы и игрушки. Наверное, в городе нет ни одного человека, которого бы не тронула эта трагедия. Волонтеры, соседи и просто люди приходят к стихийному мемориалу со слезами на глазах.
— Мы сразу, как узнали, что можно помочь, обратились в штаб. Была надежда. Мы все заброшки облазили, все помойки, все дома, куда только можно было залезть. На второй день была еще надежда, что живой. Мы уже к Диме относились как к своему ребенку, он будто стал родным для нас. Боль, как будто у тебя сердце просто вырвали из груди, — говорит волонтер Елена.
Светлана — соседка, ее дети ходили с Димой в один детский сад. По ее словам, Екатерина специально «рассказывала каждому встречному, что он якобы больной». На самом деле мальчик был очень добрый и игривый.
— Сперва было уважение к Екатерине, я с ней поэтому начала общаться. Перестала общаться после истории, когда Дима попил у ее родного ребенка из бутылочки, и она мне говорит: «Представляешь, пришлось выбросить бутылочку за тысячу рублей». Я говорю: «Зачем выбрасывать? Ее же можно было помыть». Она говорит: «Фу! После него…», — вспоминает Светлана.
«Это бизнес, это способ своих собственных детей кормить»
Даже сейчас, когда все понимают, что Диму уже не вернуть, остается еще много вопросов, ответы на которые появятся позже, когда следователи проведут судебно-медицинскую экспертизу, а суд вынесет решение в отношении опекуна.
Если следствие докажет, что виновна Екатерина, то за убийство малолетнего ей грозит до 20 лет лишения свободы. Если и правда мальчик утонул в ванне, то опекуна осудят за укрывательство преступления (тогда ей грозит до двух лет лишения свободы). Женщину также могут привлечь к ответственности за мошенничество, так как она продолжала получать выплаты за погибшего Диму.
До сих пор неизвестно, как именно погиб мальчик и почему его не искали больше полугода. Кому отдадут пятерых детей Екатерины и знал ли ее муж, что ребенок мертв? А главное: почему за всё это время органы опеки ни разу не забили тревогу? Мы поговорили об этом с депутатом Госдумы РФ Ниной Останиной.
— Мы только что на заседании думы обсуждали вопрос об урегулировании законопроекта по устройству детей в семью, и я начала свое выступление как раз с этого. Более того, мы направили запрос прокурору Краснову от комитета [по вопросам семьи, женщин и детей]. Такую опеку обязательно разогнать надо, сотрудников и руководителей лишить права занимать эти должности. По закону, который мы будем принимать в первом чтении, только близкие родственники смогут не проходить предварительную подготовку, а все остальные должны будут пройти психологическую экспертизу, получить заключение.
Нина Останина объяснила, что опека в первые полгода жизни ребенка в новой семье должна ежемесячно проводить проверку, а в последующем — приходить раз в год и сопровождать семью.
— В данном случае специалист органа опеки со своими служебными данностями не справился, — продолжила депутат Госдумы. — Оказалось, что в ходе следствия подтвердилось, что специалист органов опеки тоже знал, что ребенка нет уже три месяца, но заявил, что его нет три дня. Нужно было исполнять закон. В данном случае причина [трагедии] в неисполнении закона, потому что обязательно нужно было вести наблюдение за этой семьей. Это безобразно, тут для меня совершенно очевидно, что это корысть, для нее это бизнес. Это способ своих собственных детей кормить и самой существовать.
Следствие продолжает расследование трагической смерти Димы.