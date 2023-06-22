Дело об убийстве у бара People’s: стрелок три года скрывался от полиции — что решили присяжные

Инцидент произошёл 10 августа 2018 года. Версии произошедшего у сторон отличаются. Друзья погибшего Усманова рассказали, что в тот день праздновали день рождения в баре «Доски», выпивали. Около полуночи парни стояли на Вокзальной Магистрали рядом с соседним баром People's, ожидая такси. От одного из прохожих они услышали оскорбления по национальному признаку. Кто конкретно обозвал их, молодые люди указать не смогли.