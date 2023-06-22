Дело об убийстве у бара People’s: стрелок три года скрывался от полиции — что решили присяжные

В Новосибирском областном суде коллегия присяжных вынесла вердикт по делу о стрельбе у бара People's, в результате которой погиб 23-летний Отабек Усманов. Подсудимого новосибирца Егора Ермолина признали виновным в убийстве, сообщил НГС источник в суде.
Инцидент произошёл 10 августа 2018 года. Версии произошедшего у сторон отличаются. Друзья погибшего Усманова рассказали, что в тот день праздновали день рождения в баре «Доски», выпивали. Около полуночи парни стояли на Вокзальной Магистрали рядом с соседним баром People's, ожидая такси. От одного из прохожих они услышали оскорбления по национальному признаку. Кто конкретно обозвал их, молодые люди указать не смогли.
Оглядевшись по сторонам, они увидели уходящего Егора Ермолина, догнали. Завязалась словесная перепалка. В результате Ермолин ударил одного человека, тот упал, затем сибиряк достал пистолет и практически в упор выстрелил в Усманова. Остальные разбежались.
Ермолин в своих показаниях утверждает, что никого не обзывал. Его, уверяет, догнала компания агрессивно настроенных молодых людей, которые начали ему угрожать. Якобы даже звучала фраза «отрежем голову». Оценив угрозу, Ермолин ударил первым, остальные оппоненты встали в боевую стойку. Опасаясь быть избитым, сибиряк достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил. С места ЧП скрылся.
Задержание Ермолина затянулось на три года. Его объявили во всероссийский розыск, а задержали в декабре 2021 года в городе Видное Московской области. Следователи обвинили его в умышленном убийстве из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и побоях (ст. 116 УК РФ). Ермолин объяснил, что сбежал из Новосибирска, потому что опасался за свою жизнь: в соцсетях тогда была объявлена награда за его голову в размере 1 миллион рублей.
Присяжные, рассмотрев уголовное дело, пришли к выводу, что Егор Ермолин виновен в убийстве. 22 июня они огласили вердикт. В ближайшее время суд примет решение о наказании для подсудимого.
В начале июня суд вынес приговор по делу о стрельбе на улице Лебедевского. Там буйный новосибирец ранил из ружья пятерых человек.