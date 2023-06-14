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«Думал только о возмездии»: как осужденный отсидел за преступление другого и добился оправдания через 60 лет

Он рассказал, как выживал за решеткой и копил силы, чтобы очистить свое имя

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Фаткулла был осужден, когда ему было 22 года, оправдан через 60 лет

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Сюжет будто из кино: несправедливо осужденный отбывает наказание за чужое преступление и борется за то, чтобы восстановить свое честное имя. Это случилось с уфимцем Фаткуллой Исхаковым, который в молодости провел 13 лет за решеткой, но так и не признал вину, хотя это помогло бы сократить срок. После освобождения он потратил десятки лет, чтобы доказать, что не совершал преступления. В возрасте 85 лет ему это наконец удалось. Подробности — в материале наших коллег из UFA1.RU.

Роковое стечение обстоятельств

Фаткулла Исхаков вспоминает один случай из детства. С друзьями он залез к соседу и украл мед. Воришек нашли — башкирская деревня, где он рос, была маленькой, все друг друга знали. Мальчишек заставили идти извиняться, но хозяин меда на детей зла не держал и заявлять куда-либо не стал. Это небольшое происшествие через много лет сыграет важную роль — позже мы к этому вернемся.

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История Фаткуллы Исхакова — в коротком видео

Видео: Булат Салихов / UFA1.RU

В 19 лет Фаткулла женился, а через год родился его первенец. Но до свадьбы, как вспоминает пенсионер, он общался с другой девушкой — сестрой местного оперативника милиции. Это, по словам нашего собеседника, и стало одной из главных причин дальнейшей драмы.

В ночь на 23 мая 1959 года изрезали соседку Фаткуллы Марьям Рахматуллину и двух ее подруг, которые у нее ночевали. Накануне вечером в деревне к девушкам приставала компания местных парней, но получила решительный отказ. Ночью один из них залез в дом к Марьям и несколько раз полоснул спящих ножом.

Фаткулла в молодости — на фото он слева, рядом с братом

Фаткулла в молодости — на фото он слева, рядом с братом

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— Подруга Марьям Асия проснулась от того, что по ее лицу текла какая-то жидкость. Она встала, зажгла керосиновую лампу и увидела, что это кровь. У нее на лице была рана. У Марьям был порез на руке 8-сантиметровый, — рассказывает Фаткулла.

Фаткулла был чуть старше Марьям, они давно знали друг друга. Семья у Марьям жила очень бедно, отца не было, а ее брат ничем не помогал. Фаткулла с женой часто приглашали Марьям к себе на обед, топили баню для нее и ее матери. Девушка считала его своим братом. И поэтому она сразу бросилась в дом Исхакова.

— Она знала, как дверь закрывается и где что. Ее мы закрывали на крючок, лишь бы ветер не открыл. Ничего не боялись. У входа висел мой рабочий пиджак. Когда Марьям вошла, то с ее руки упали капли крови. [Позже] в протоколе было написано, что «на пиджаке Исхакова нашли кровь потерпевших», то есть всех трех человек. Две капли крови — от трех человек, — усмехается Фаткулла.

По его мнению, подобной нестыковки не возникло бы, не будь у него конфликта с тем милиционером.

— Я ничего ему злого не сделал — просто не женился на его сестре, — говорит Фаткулла. — Просто я женился на другой девчонке, а он мне сказал: «Я тебя уничтожу». Он мне часто так угрожал, преследовал, но я не верил, что у него что-то выйдет. А тут это роковое стечение обстоятельств, — рассказывает Исхаков.

Орудием преступления, согласно материалу дела, был топор. По словам пенсионера, это казалось бредом еще тогда и кажется по сей день: ну разве топором режут? Будь оно так, девушки сразу же проснулись бы от прикосновения тупого лезвия. Да и потом, от такого не две капли на пиджак полетели бы, а целые брызги. При этом при обыске на топоре крови не было.

— Меня обвинили в нападении с целью убийства, якобы я каждой жертве два-три раза ударил топором по голове. А они даже не проснулись! Ну, значит, они умерли? Представьте: ударю я человека по голове два раза с целью убийства. Голова-то в итоге отлетит! Меня вообще под расстрел хотели из-за этого, — вспоминает пенсионер.

«Его боялись даже прокуроры»

Но враг у Фаткуллы был влиятельным человеком — оперативник районной милиции, во время войны был на фронте и имел авторитет среди местных.

— Он прям орангутанг был, его боялись все: следователи, прокуроры, судьи. Он их просто гонял. Когда я женился, он так разозлился, дал участковому команду, чтоб накопал на меня что-нибудь, — рассказывает пенсионер.

Фаткулла только начинал семейную жизнь

Фаткулла только начинал семейную жизнь

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Тогда-то Фаткулле и припомнили кражу меда. Не то чтобы это было чем-то существенным, но дополняло образ неуправляемого хулигана, который еще в детстве демонстрировал преступные наклонности. И все-таки мед — это одно, изрезанные лица девочек — поступок совершенно другого порядка. Но нашлись свидетели, которые дали показания против Фаткуллы — те самые парни, что сами преследовали девушек.

— Этих мальчиков, что оговорили, их ведь заставляли это делать. Им по 15 суток дали, потом вывезли и заставляли лес валить. Они потные, холодные, комары [на них налетали]. 23-го их задержали, 27-го они всё подписали. До тех пор на меня ничего не было. Надо мной трое суток издевались, избивали меня. На голове шрамы остались до сих пор. 26 мая я потерял сознание, а они в протоколе написали, что я якобы пытался покончить жизнь самоубийством. Я всё равно не признался, — вспоминает Фаткулла Исхаков.

Приговор был предсказуем

Судили Фаткуллу в том же году. С судьей он виделся еще до заседания, потому приговор был предсказуем.

— Когда меня избивали, он [судья] приходил и видел это. Он говорил мне: «Давай, подпиши нам протокол, тебя всё равно я судить буду». Ну разве может судья приходить вот так и угрожать или заставлять человека взять на себя преступление, которого он не совершал? — рассуждает пенсионер.

Фаткулла попытался дать судье отвод на заседании.

— Говорю ему: «Я вам дело не доверяю. На предварительном следствии помощник прокурора участвовал, вы, судья, участвовали, угрожали». Тем четверым мальчишкам участковый говорил: «Вы, главное, не забудьте, что «видели» его [Фаткуллу] тогда», — вспоминает Фаткулла Бадретдинович.

Отвод признали необоснованным. Фаткуллу признали виновным в попытке убийства и сопротивлении органам власти, а также хулиганстве. Он получил 13 лет лишения свободы. Говорит, что во время срока просто нес это бремя и работал, как того требовал режим.

— Это как дикого зверя закрыть в клетке и понаблюдать, как он будет себя вести, — рассказывает Исхаков. — Я сидел с бандитами, насильниками, убийцами, педофилами. Мы жили в бараках, по 50–100 человек. Но ни один из них мне и слова грубого не говорил. Я добился того, чтобы стать бригадиром производства на мебельном комбинате в ИТК [исправительно-трудовой колонии].

«Думал только о возмездии»

После освобождения Фаткулла продолжал бороться.

— У меня ведь сын был, — рассказывает Исхаков. — Я закончил машиностроительный колледж, работал. Но всё это время я думал только о возмездии, о справедливости. Как только меня обвинили в этом преступлении, которого я не совершал, я начал писать заявления. Слава богу, что в 1990-е годы были другие прокуроры. Открыли новые обстоятельства, и судебное производство возобновилось, — рассказывает пенсионер.

Вспоминая обстоятельства расследования, пенсионер до сих пор не может поверить, что суд проигнорировал многочисленные нестыковки

Вспоминая обстоятельства расследования, пенсионер до сих пор не может поверить, что суд проигнорировал многочисленные нестыковки

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Один из свидетелей наконец признался, что оговорил Фаткуллу. Но это несильно облегчило путь к оправданию: следственные органы в нулевых годах много раз выносили постановления о том, что Фаткулла Исхаков был оговорен, но всякий раз эти документы отменялись прокуратурой Башкирии. Только упорство самого пенсионера и его защитника Виталия Буркина помогли полностью оправдать невиновного человека.

В 2009 году официально было признано, что показания против Фаткуллы Исхакова были ложными. Теперь оставалось через суд добиться оправдания, но дело очень много путешествовало: из прокуратуры в суд, из суда обратно, а потом снова в суд. Так продолжалось многие годы.

В 2012 году наконец сознался истинный преступник. Лишь спустя еще 11 лет, в мае 2023 года, Верховный суд России оправдал Фаткуллу Исхакова по делу 60-летней давности.

Жизнь после

Сейчас Фаткулла Исхаков живет в Уфе с женой. По его словам, теперь, когда справедливость восстановлена, мысли о возмездии тоже ушли. Оперативник, который его подставил, доработал до пенсии и умер. Почти все свидетели тоже уже похоронены. Соседка Марьям, на которую напали той ночью, переехала в Челябинскую область.

По словам Исхакова, за компенсацию он судиться не намерен — не ради денег он все эти годы пытался добиться оправдания

По словам Исхакова, за компенсацию он судиться не намерен — не ради денег он все эти годы пытался добиться оправдания

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— На этого оперативника, который меня посадил, зла у меня нет. И к мальчишкам-свидетелям, к прокурорам. Зачем я буду на них зло держать? — говорит пенсионер.

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