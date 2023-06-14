«Думал только о возмездии»: как осужденный отсидел за преступление другого и добился оправдания через 60 лет

По его мнению, подобной нестыковки не возникло бы, не будь у него конфликта с тем милиционером.



— Я ничего ему злого не сделал — просто не женился на его сестре, — говорит Фаткулла. — Просто я женился на другой девчонке, а он мне сказал: «Я тебя уничтожу». Он мне часто так угрожал, преследовал, но я не верил, что у него что-то выйдет. А тут это роковое стечение обстоятельств, — рассказывает Исхаков.



Орудием преступления, согласно материалу дела, был топор. По словам пенсионера, это казалось бредом еще тогда и кажется по сей день: ну разве топором режут? Будь оно так, девушки сразу же проснулись бы от прикосновения тупого лезвия. Да и потом, от такого не две капли на пиджак полетели бы, а целые брызги. При этом при обыске на топоре крови не было.

