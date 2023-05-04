Коммерсанта наказали за взятку экс-директору новосибирского ЦУГАЭТ

Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор по делу предпринимателя-перевозчика Андрея Баянова. По версии следствия, в 2021 году он заплатил экс-директору ЦУГАЭТ Александру Руденко 50 тысяч рублей. Суд не стал лишать Баянова свободы, наказав его штрафом в 250 тысяч рублей.
Следователи пришли к выводу, что перевозчик решил доплачивать Руденко за более комфортные условия работы и предупреждения о проверках различных ведомств, а также за то, чтобы дороги, по которым проходили маршруты
При этом в суде пришли к выводу, что Руденко оказывал Баянову и его водителю куда меньше услуг:
— Приговором суда действия Андрея Баянова переквалифицированы, объем предъявленного обвинения уменьшен, и он признан виновным в даче взятки должностному лицу за общее покровительство по службе. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, — рассказали в суде.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Андрей Баянов является единственным учредителем и директором ООО «Оста». Основной вид деятельности компании — регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. По состоянию на конец 2022 года выручка ООО «Оста» составила 171,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 45,7 миллиона рублей.
Сам Андрей Баянов, по данным суда, вину полностью не признал. Пока неизвестно, будет ли он обжаловать приговор.
Позавчера,