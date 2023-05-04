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Коммерсанта наказали за взятку экс-директору новосибирского ЦУГАЭТ

Андрей Баянов утверждал, что денег Александру Руденко не платил

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Андрея Баянова (на фото слева) приговорили к штрафу в пять раз больше взятки Руденко

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Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор по делу предпринимателя-перевозчика Андрея Баянова. По версии следствия, в 2021 году он заплатил экс-директору ЦУГАЭТ Александру Руденко 50 тысяч рублей. Суд не стал лишать Баянова свободы, наказав его штрафом в 250 тысяч рублей.

Следователи пришли к выводу, что перевозчик решил доплачивать Руденко за более комфортные условия работы и предупреждения о проверках различных ведомств, а также за то, чтобы дороги, по которым проходили маршруты № 3 (Вокзал Новосибирск-Главный — Поселок Северный») и № 95 (Парк культуры и отдыха Заельцовский — Цветущая Плющиха), обслуживаемые перевозчиком ООО «Оста», очищались и ремонтировались во внеочередном порядке.

При этом в суде пришли к выводу, что Руденко оказывал Баянову и его водителю куда меньше услуг:

— Приговором суда действия Андрея Баянова переквалифицированы, объем предъявленного обвинения уменьшен, и он признан виновным в даче взятки должностному лицу за общее покровительство по службе. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, — рассказали в суде.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Андрей Баянов является единственным учредителем и директором ООО «Оста». Основной вид деятельности компании — регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. По состоянию на конец 2022 года выручка ООО «Оста» составила 171,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 45,7 миллиона рублей.

Сам Андрей Баянов, по данным суда, вину полностью не признал. Пока неизвестно, будет ли он обжаловать приговор.

Позавчера, 2 мая 2023 года, приговор выслушал сам Александр Руденко, его наказали 3 годами лишения свободы условно и штрафом 800 тысяч рублей. Предшественника Руденко Арама Суваряна в 2017 году отправили в колонию строгого режима на восемь лет и оштрафовали на 10 миллионов рублей.

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