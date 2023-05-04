Коммерсанта наказали за взятку экс-директору новосибирского ЦУГАЭТ

Следователи пришли к выводу, что перевозчик решил доплачивать Руденко за более комфортные условия работы и предупреждения о проверках различных ведомств, а также за то, чтобы дороги, по которым проходили маршруты № 3 (Вокзал Новосибирск-Главный — Поселок Северный») и № 95 (Парк культуры и отдыха Заельцовский — Цветущая Плющиха), обслуживаемые перевозчиком ООО «Оста», очищались и ремонтировались во внеочередном порядке.