Вахтовик разбил игровой автомат, чтобы добраться до денег, — они оказались резаной бумагой

Новосибирские транспортные полицейские поймали вахтовика из Нижнего Тагила, который украл деньги из игрового автомата на вокзале. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 161 УК РФ — грабеж.
По данным управления МВД на транспорте, во время пересадки в Новосибирске мужчина решил скоротать время возле игрового автомата, внутри которого находились различные призы, в том числе толстая пачка денег. Когда выиграть их честно не получилось, тагилец предпринял решительные меры — несмотря на других пассажиров в зале ожидания.
— После нескольких неудачных попыток он разбил стекло игрового автомата и забрал выигрыш. Всего «денежный приз» составил 102 тысячи рублей, — рассказали транспортные полицейские. — При осмотре похищенного подозреваемый заметил, что первая и последняя купюры номиналом одна тысяча рублей являются настоящими, а остальные являются муляжом.
Ориентировки на мужчину передали полицейским, и уехать в Нижний Тагил он не успел. Оказалось, что
Предполагаемого грабителя уже арестовали, следующие два месяца он проведет в следственном изоляторе. Несмотря на то что добычей обвиняемого стали
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