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Вахтовик разбил игровой автомат, чтобы добраться до денег, — они оказались резаной бумагой

Житель Нижнего Тагила всё равно стал фигурантом уголовного дела

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Новосибирские транспортные полицейские поймали вахтовика из Нижнего Тагила, который украл деньги из игрового автомата на вокзале. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 161 УК РФ — грабеж.

По данным управления МВД на транспорте, во время пересадки в Новосибирске мужчина решил скоротать время возле игрового автомата, внутри которого находились различные призы, в том числе толстая пачка денег. Когда выиграть их честно не получилось, тагилец предпринял решительные меры — несмотря на других пассажиров в зале ожидания.

— После нескольких неудачных попыток он разбил стекло игрового автомата и забрал выигрыш. Всего «денежный приз» составил 102 тысячи рублей, — рассказали транспортные полицейские. — При осмотре похищенного подозреваемый заметил, что первая и последняя купюры номиналом одна тысяча рублей являются настоящими, а остальные являются муляжом.

Ориентировки на мужчину передали полицейским, и уехать в Нижний Тагил он не успел. Оказалось, что 37-летний житель Свердловской области уже не раз был судим. В этот раз ему светит уголовная ответственность за грабеж, совершенный с незаконным проникновением в хранилище (часть 2 статьи 161 УК РФ).

Предполагаемого грабителя уже арестовали, следующие два месяца он проведет в следственном изоляторе. Несмотря на то что добычей обвиняемого стали 2 тысячи рублей и стопка резаной бумаги, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о том, как неизвестные налетчики в конце марта вскрыли несколько офисов в здании на Немировича-Данченко. Злоумышленников не смутило даже то, что на втором этаже расположено следственное управление СК на транспорте.

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