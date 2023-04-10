Обещала прибыль в 130%: сибирячку будут судить за мошенничество на 46 миллионов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летней жительницы Карасука Миланы Дубровской. Женщину обвиняют в мошенничестве на 46 миллионов рублей.
По версии следствия, с 2019 по 2022 год обвиняемая вместе с неустановленными лицами обманывала местных жителей. Следователи считают, что она собирала с людей деньги и обещала каждый месяц выплачивать им от 100% до 130%, а затем прекратила выплаты.
— Используя доверительные отношения с потерпевшими, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, обвиняемая убеждала последних переводить денежные средства на ее банковские счета либо передавать денежные средства наличными, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возврату средств, — рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.
Потерпевшими по делу признали 33 человека, общий ущерб — свыше 46 миллионов. При этом 26 миллионов рублей Дубровская уже выплатила.
Уголовное направили в Карасукский районный суд.
НГС подробно рассказывал о странной истории из Карасука. Сама Милана уверена, что благодаря ей некоторые вкладчики преумножили свои накопления, и схема могла работать, если бы на нее не заявили в полицию.