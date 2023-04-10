Обещала прибыль в 130%: сибирячку будут судить за мошенничество на 46 миллионов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летней жительницы Карасука Миланы Дубровской. Женщину обвиняют в мошенничестве на 46 миллионов рублей.



По версии следствия, с 2019 по 2022 год обвиняемая вместе с неустановленными лицами обманывала местных жителей. Следователи считают, что она собирала с людей деньги и обещала каждый месяц выплачивать им от 100% до 130%, а затем прекратила выплаты.