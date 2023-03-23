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В дома троих новосибирцев вломились полицейские и ОМОН — видео с обысков

Троих мужчин задержали по делу о сбыте контрафактных сигарет

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Вламываться к подозреваемым полицейским пришлось при поддержке росгвардейцев

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Следователи ГСУ полиции Новосибирской области закончили работу над делом о продаже контрафактных сигарет и использовании поддельных акцизных марок (327.1 и 171.1 УК РФ).

В преступлениях обвиняют троих жителей Заельцовского района Новосибирска. Видео их задержания сегодня, 23 марта 2023 года, опубликовала пресс-служба областного главка МВД. Полицейские и спецназ пришли в дома подозреваемых, одному из них, судя по видеозаписи, выпилили дверь.

По данным полицейских, криминальный бизнес существовал в течение года, с января 2021-го по февраль 2022 года включительно, последние месяцы — под пристальным наблюдением оперативников.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МВД России по НСО

— Полицейскими были проведены обыски по месту проживания задержанных, в точках по продаже табачной продукции, расположенных на территории Новосибирска и Новосибирской области и складских помещениях. В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и документы о финансово-хозяйственной деятельности, — рассказали в главке.

По данным полицейских, из незаконного оборота было изъято 400 тысяч пачек сигарет стоимостью более 45 миллионов рублей. Часть продукции имела поддельные акцизные марки, другая вообще не была маркирована.

Один из обвиняемых дожидается суда в СИЗО, еще двое — под домашним арестом. Если их признают виновными, криминальным предпринимателям грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее НГС опубликовал оперативное видео со склада, где хранились контрафактные сигареты и алкоголь. Туда неожиданно ворвались силовики.

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