В дома троих новосибирцев вломились полицейские и ОМОН — видео с обысков

Следователи ГСУ полиции Новосибирской области закончили работу над делом о продаже контрафактных сигарет и использовании поддельных акцизных марок (327.1 и 171.1 УК РФ).
В преступлениях обвиняют троих жителей Заельцовского района Новосибирска. Видео их задержания сегодня, 23 марта 2023 года, опубликовала пресс-служба областного главка МВД. Полицейские и спецназ пришли в дома подозреваемых, одному из них, судя по видеозаписи, выпилили дверь.
По данным полицейских, криминальный бизнес существовал в течение года, с января
— Полицейскими были проведены обыски по месту проживания задержанных, в точках по продаже табачной продукции, расположенных на территории Новосибирска и Новосибирской области и складских помещениях. В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и документы о финансово-хозяйственной деятельности, — рассказали в главке.
По данным полицейских, из незаконного оборота было изъято 400 тысяч пачек сигарет стоимостью более
Один из обвиняемых дожидается суда в СИЗО, еще двое — под домашним арестом. Если их признают виновными, криминальным предпринимателям грозит до
Ранее НГС опубликовал оперативное видео со склада, где хранились контрафактные сигареты и алкоголь. Туда неожиданно ворвались силовики.