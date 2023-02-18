Терроризирующую два микрорайона «Ашановскую» группировку» подростков проверяет прокуратура и полиция

Прокуратура и полиция Новосибирска организовали проверку деятельности малолетних хулиганов, которые называют себя «Ашановской» группировкой (по наименованию ТЦ на ул. Курчатова). Родители учеников школы №78, а также жители микрорайонов №4 и №5 рассказали о том, что подростки вымогают деньги у их детей, ставя тех «на счетчик». Достается и случайным прохожим.
— Сообщается, что эти подростки совершают противоправные действия в микрорайонах Юбилейный и Снегири — угрожают прохожим, нападают. Хулиганов боятся и школьники, и взрослые. По данному факту организована прокурорская проверка, — сообщили в прокуратуре.
В планах надзорного ведомства дать оценку «полноты и законности действий органов и учреждений в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних».
Ранее в Новосибирске были задержаны трое жителей Омска — их подозревают в похищении 39-летнего новосибирца и его 32-летней сожительницы. Подозреваемые перевозили своих заложников с квартиры на квартиру в Калининском районе.