«Может быть причастен»: СК продолжает искать виновных в убийстве новосибирца в машине — фото

Новосибирские следователи попросили новосибирцев опознать мужчину, который может быть причастен к убийству 33-летнего Михаила Кравченко. Тело последнего было обнаружено вечером 6 января в салоне автомобиля на улице Шмидта.
— Следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины в январе 2023 года в Первомайском районе города Новосибирска. В настоящее время следствие располагает фотографией мужчины, возможно причастного к совершению данного преступления, — сообщили в Следственном комитете.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении человека на фото, просят сообщить в полицию по телефонам: 89134899910, 89139210405, 89139278144. Конфиденциальность гарантируется.
Изначально мужчина фигурировал в деле как возможный свидетель, но позже его статус сменился.
Тело Михаила Кравченко было обнаружено вечером 6 января у жилого дома по улице Шмидта. Известно, что днем ранее он выехал в рабочую поездку в поселок Чаны на своем автомобиле Toyota Porte.
Источник НГС в правоохранительных органах рассказал, что тело мужчины нашли на переднем пассажирском сиденье с дробовым огнестрельным ранением груди. Силовики расследуют уголовное дело об убийстве.
После того как Кравченко перестал выходить на связь, его родственники обратились за помощью в поисковый отряд «ЛизаАлерт». По гугл-аккаунту удалось отследить место, где последний раз телефон выходил на связь. Родные погибшего, приехав на это место, нашли его телефон в сугробе.