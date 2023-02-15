Новосибирский ОМОН нагрянул в колл-центр, где притворялись сотрудниками банка

Считается, что злоумышленники имели базы данных финансовых организаций и звонили клиентам, которые оставили заявку на кредит. Они представлялись сотрудниками банка и сообщали людям, что для получения займа нужно оплатить комиссию, страховой взнос или услуги курьера.

— Затем убеждали потерпевших перечислить денежные средства на подконтрольные лидеру группы счета, — рассказали в полиции.