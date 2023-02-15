Новосибирский ОМОН нагрянул в колл-центр, где притворялись сотрудниками банка

Новосибирские и Санкт-Петербургские следователи направили в суд дело о мошенниках, которые представлялись сотрудниками колл-центров.
— За организацию организованной преступной группы, занимающейся мошенническими действиями под видом помощи в получении кредита, задержан 32-летний житель города Санкт-Петербурга, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года мужчина дистанционно руководил тремя колл-центрами на территории Новосибирска.
Считается, что злоумышленники имели базы данных финансовых организаций и звонили клиентам, которые оставили заявку на кредит. Они представлялись сотрудниками банка и сообщали людям, что для получения займа нужно оплатить комиссию, страховой взнос или услуги курьера.
— Затем убеждали потерпевших перечислить денежные средства на подконтрольные лидеру группы счета, — рассказали в полиции.
Сообщники регулярно меняли симки и телефоны, раз в две недели снимали новые помещения, перевозили оборудование. Колл-центры открывались якобы под видом интернет-магазинов по продаже косметики и бытовой химии. Каждому новичку при приеме на работу выдавался специальный сценарий с алгоритмом действий при общении с клиентами.
Всего бойцы ОМОНа задержали организатора и 5 операторов.
— В ходе обысков в офисах, а также по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты банковские карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации, телефоны, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, — добавили в ведомстве.
На видео, обнародованном полицией, запечатлена работа новосибирского ОМОНа.
Установлено 11 потерпевших из разных регионов страны, общая сумма ущерба — более 800 тысяч.
Подозреваемые дали признательные показания. Лидеру группы на время суда назначили запрет определенных действий, его сообщников отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.
В октябре 2022 года в суд передали дело мужа и жены, которых обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, семейная пара одолжила у знакомой 5 миллионов, якобы чтобы купить квартиру. На деле они потратили деньги на автомобили и путешествия, а долг не вернули. Во время следствия супруги развелись.