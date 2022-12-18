Ударили в грудь: двух женщин, напавших с ножом на сожителей, нашли полицейские в Новосибирской области

— На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что вечером 17 декабря в квартире дома по улице Весенней потерпевший со своей 46-летней сожительницей распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла удар ножом в область груди своему сожителю. Подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска на месте преступления, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.