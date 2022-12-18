Ударили в грудь: двух женщин, напавших с ножом на сожителей, нашли полицейские в Новосибирской области

В Новосибирской области 17 декабря в двух районах задержали женщин, которые обвиняются в нападении с ножом на своих сожителей. В Тогучинском районе в больницу поступил 41-летний житель одного из поселков района с ножевым ранением.
— На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что вечером 17 декабря в квартире дома по улице Весенней потерпевший со своей 46-летней сожительницей распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла удар ножом в область груди своему сожителю. Подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска на месте преступления, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как установили в полиции, подозреваемая ранее была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
— Аналогичное преступление произошло 17 декабря в городе Чулыме. В одном из домов произошла ссора между сожителями в ходе распития спиртных напитков. В результате конфликта 33-летняя подозреваемая нанесла удар ножом в область груди 43-летнему мужчине. Потерпевший был доставлен в больницу. Подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Вторая подозреваемая также была ранее судима за аналогичное преступление. По обоим фактами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Полиция задержала подозреваемого в серии нападений на женщин в Дзержинском районе с целью грабежа, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. Одно из нападений на женщин попало на видео: в нем женщина буквально отбила налет грабителя.