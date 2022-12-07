Сибирячка заплатит почти 50 тысяч штрафа — она замыла кровь после убийства бывшего сожителя

— В ходе борьбы фигурант нанес потерпевшему один удар ножом в область шеи, от полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подозреваемый предпринял попытку скрыть следы преступления, для этого он замаскировал тело и спрятал, — сообщили тогда в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Дело об убийстве возбудили спустя пару дней, когда тело потерпевшего нашли на свалке. Позже выделили материалы в отношении женщины. Пока предполагаемый убийца заворачивал тело в пленку, его сожительница, по информации прокуратуры, решила помочь возлюбленному. Женщина тщательно вымыла пол, при этом сделала это добровольно, а не из страха перед злоумышленником. Такие показания сибирячка дала в ходе предварительного следствия, заметив, что должна была сразу обратиться в полицию