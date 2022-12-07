Сибирячка заплатит почти 50 тысяч штрафа — она замыла кровь после убийства бывшего сожителя

Жительницу Новосибирска приговорили к штрафу за укрывательство убийства. Она вымыла пол после того, как ее нынешний возлюбленный зарезал бывшего. Как рассказала НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова, женщина должна заплатить 48 тысяч рублей.
Как сообщили в Прокуратуре, убийство произошло в конце июня 2022 года: двое мужчин подрались на почве ревности к общей знакомой.
— В ходе борьбы фигурант нанес потерпевшему один удар ножом в область шеи, от полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подозреваемый предпринял попытку скрыть следы преступления, для этого он замаскировал тело и спрятал, — сообщили тогда в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Дело об убийстве возбудили спустя пару дней, когда тело потерпевшего нашли на свалке. Позже выделили материалы в отношении женщины. Пока предполагаемый убийца заворачивал тело в пленку, его сожительница, по информации прокуратуры, решила помочь возлюбленному. Женщина тщательно вымыла пол, при этом сделала это добровольно, а не из страха перед злоумышленником. Такие показания сибирячка дала в ходе предварительного следствия, заметив, что должна была сразу обратиться в полицию
— Она полностью признала вину, в суде дело рассмотрели в особом порядке, без исследования доказательств, — уточнила Жанна Леонова.
За заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления женщине грозило до двух лет лишения свободы, однако суд оценил ее раскаяние и назначил ей штраф 48 тысяч рублей.
Дело в отношении сожителя сибирячки суд еще изучает. Приговор не вступил в законную силу.
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