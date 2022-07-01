На Гусинобродском полигоне нашли труп мужчины — он был обернут в пленку
В убийстве подозревают 38-летнего жителя Октябрьского района
В Новосибирске на Гусинобродском полигоне 30 июня был найден труп 51-летнего мужчины. Как сообщили в МВД по Новосибирской области, в убийстве подозревается 38-летний ранее судимый житель Октябрьского района.
— Полицейскими установлено, что в одном из домов Октябрьского района между мужчиной и его 51-летним знакомым возник конфликт на почве ревности к общей знакомой, который перерос в драку. В ходе борьбы фигурант нанес потерпевшему один удар ножом в область шеи, от полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подозреваемый предпринял попытку скрыть следы преступления, для этого он замаскировал тело и спрятал, — сообщили в МВД по Новосибирсской области.
Работники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, в отношении 38-летнего мужчины было возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи уточнили, что подозреваемый после драки завернул тело в пленку и вынес к мусорным контейнерам. После тело увезли на полигон твердых бытовых отходов.
— Фигурант по делу был задержан и доставлен к следователю в территориальное следственное подразделение. В отношении подозреваемого в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирску.
Расследование уголовного дела продолжается.
В мае этого года на Гусинобродском кладбище был найден труп младенца. Следователи второй месяц пытаются найти причастных к совершению преступления.