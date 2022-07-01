На Гусинобродском полигоне нашли труп мужчины — он был обернут в пленку

В Новосибирске на Гусинобродском полигоне 30 июня был найден труп 51-летнего мужчины. Как сообщили в МВД по Новосибирской области, в убийстве подозревается 38-летний ранее судимый житель Октябрьского района.

— Полицейскими установлено, что в одном из домов Октябрьского района между мужчиной и его 51-летним знакомым возник конфликт на почве ревности к общей знакомой, который перерос в драку. В ходе борьбы фигурант нанес потерпевшему один удар ножом в область шеи, от полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подозреваемый предпринял попытку скрыть следы преступления, для этого он замаскировал тело и спрятал, — сообщили в МВД по Новосибирсской области.