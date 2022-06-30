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Следователи два месяца ищут, кто оставил мертвого младенца на Гусинобродском полигоне

Правоохранительные органы расследуют убийство новорожденного ребенка

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Дело расследуют в следственном отделе Дзержинского района

Дело расследуют в следственном отделе Дзержинского района

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В Новосибирске с 6 мая следователи ищут причастных к совершению преступления: тело новорожденной девочки было обнаружено на Гусинобродском полигоне. По факту найденного трупа было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

— Производится комплекс необходимых следственных действий. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области в ответ на запрос НГС.

Тех, кто знает о причастных к преступлению, просят обратиться в следственный отдел по Дзержинскому району или ГУ МВД по НСО, сообщить также можно по телефонам (383) 203-57-39, (383) 208-24-14, +7 913 062-83-00, (383) 232-28-39, +7 913 948-22-81.

В городе Куйбышеве Новосибирской области 33-летнюю женщину будут судить за причинение смерти по неосторожности. Она во сне задушила своего 5-месячного сына.

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