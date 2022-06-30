Следователи два месяца ищут, кто оставил мертвого младенца на Гусинобродском полигоне
Правоохранительные органы расследуют убийство новорожденного ребенка
В Новосибирске с 6 мая следователи ищут причастных к совершению преступления: тело новорожденной девочки было обнаружено на Гусинобродском полигоне. По факту найденного трупа было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
— Производится комплекс необходимых следственных действий. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области в ответ на запрос НГС.
Тех, кто знает о причастных к преступлению, просят обратиться в следственный отдел по Дзержинскому району или ГУ МВД по НСО, сообщить также можно по телефонам
В городе Куйбышеве Новосибирской области