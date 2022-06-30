«Прижала во сне»: сибирячку будут судить за смерть грудного сына

Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По данным сайта «Консультант.Плюс» наказание по этой статье — исправительные работы на срок до двух лет, ограничение или лишение свободы на тот же срок. Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке. Расследование завершено, дело направили в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.