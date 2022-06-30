«Прижала во сне»: сибирячку будут судить за смерть грудного сына
Ребенку было пять месяцев
В городе Куйбышеве Новосибирской области 33-летнюю женщину будут судить за причинение смерти по неосторожности. Она во сне задушила своего 5-месячного сына.
— 5 мая 2022 года в ночное время в доме по улице Свердлова города Куйбышев Новосибирской области женщина со своим грудным ребенком легли спать. Обвиняемая прижала во сне лицо своего сына к себе, тем самым перекрыв ему наружные дыхательные пути своим телом, — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
Утром женщина проснулась и увидела, что ребенок не дышит. Она вызвала скорую помощь и полицию.
Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По данным сайта «Консультант.Плюс» наказание по этой статье — исправительные работы на срок до двух лет, ограничение или лишение свободы на тот же срок. Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке. Расследование завершено, дело направили в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.
В мае в Новосибирске на мусорном полигоне нашли труп младенца. Следователи завели дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка. Женщину ищут правоохранительные органы.